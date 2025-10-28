Минобороны запустило курс по боевой системе DELTA в приложении Армія+

Министерство обороны запустило базовый учебный курс по боевой системе DELTA. Он доступен в приложении Армія+ и дает стартовые знания работы в боевой экосистеме, которая помогает Силам обороны иметь полную картину поля боя, планировать операции и координировать работу подразделений.

Содержание курса

Курс знакомит военных с принципами работы в DELTA, дает практические инструкции по пользованию ее основными модулями и объясняет, как эффективно применять систему во время выполнения задач.

Темы курса

работа с картами в DELTA Monitor,

анализ местности,

планирование миссий БПЛА в Mission Control,

работа с целями в Target Hub,

видеоанализ боя в Vezha.

"DELTA собирает и анализирует данные из разных источников, чтобы каждый военный имел точную картину обстановки и мог действовать быстрее и согласованно. Обучение через Армія+ позволит тысячам военных быстро освоить систему, использовать ее аналитические возможности, инструменты ситуационной осведомленности и координировать действия на поле боя", - отметил Юрий Мироненко, заместитель Министра обороны Украины.

Курс состоит из 11 модулей и более 50 практических уроков, которые охватывают полный цикл работы в экосистеме DELTA. Для закрепления знаний предусмотрены промежуточные тесты и финальный экзамен.

Напомним, сегодня в Армія+ доступно 16 учебных курсов, и уже более 140 000 военных проходят обучение в приложении, повышая свои профессиональные и личные навыки.

Ранее сообщалось, что за два месяца после внедрения системы DELTA на всех уровнях ВСУ верифицировано более 130 тысяч уничтоженных и поврежденных вражеских целей, 25% из них - это личный состав противника.