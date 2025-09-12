В "Армия+" появился учебный курс "СЕДО: цифровой документооборот в армии"

В приложении "Армия+" появился новый курс "СЕДО: цифровой документооборот в войске", который поможет военнослужащим узнать о работе с документами в едином цифровом пространстве.

Обучение состоит из 10 модулей. Благодаря ему пользователи поймут, как авторизоваться в системе электронного документооборота (СЭДО), регистрировать все типы корреспонденции, отправлять и получать документы, а также контролировать их выполнение. В отдельных уроках расскажут о том, как вести электронные журналы и формировать отчетность по документообороту.

В конце каждого модуля предусмотрены тесты для проверки знаний. После завершения курса - финальный экзамен, в случае успешной сдачи которого военные смогут получить электронный сертификат.

В Минобороны добавили, что всего в приложении теперь четырнадцать образовательных курсов. 125 000 пользователей уже проходят их, а 55 000 из них завершили хотя бы один курс полностью. Самые популярные темы - это "Беспилотные системы. Основы БпЛА", "Информационная устойчивость. Кибербезопасность" и "Основы связи на поле боя".