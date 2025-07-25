Предотвращение коррупции в армии: в "Армия+" появился учебный курс "Стоп коррупция. Уполномоченные"
В приложении "Армия+" запустили новый учебный курс "Стоп коррупция. Уполномоченные", который касается предотвращения коррупции в армии.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, благодаря курсу пользователи узнают, как выявлять коррупционные риски и запускать антикоррупционные программы. А также что такое электронное декларирование и почему необходимо коммуницировать о предотвращении коррупции в медиа.
Так, курс состоит из 8 уроков и рассчитан на антикоррупционных уполномоченных в Силах обороны Украины. Спикерами курса являются военнослужащие и специалисты по вопросам предотвращения коррупции. В конце каждого урока есть тест на усвоение знаний. После всех модулей - финальный экзамен, в случае успешной сдачи которого военные смогут получить электронный сертификат.
В Минобороны рассказали, что материалы созданы Научным центром проблем воспитания добропорядочности и предотвращения коррупции в секторе безопасности и обороны Национального университета обороны Украины при содействии Общественного союза "Фонд поддержки реформ в Украине" в рамках программы поддержки Специального советника по вопросам обороны Посольства Великобритании в Украине.
Также в министерстве напомнили, что всего в приложении теперь тринадцать образовательных курсов. 108 000 военных уже проходят их, а 45 000 из них завершили хотя бы один курс полностью. Самые популярные темы - это "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность".
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Мабуть щось таке побачать «курсанти».