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Новости Курсы в Армия+
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Предотвращение коррупции в армии: в "Армия+" появился учебный курс "Стоп коррупция. Уполномоченные"

В Армия+ новый курс о предотвращении коррупции в армии

В приложении "Армия+" запустили новый учебный курс "Стоп коррупция. Уполномоченные", который касается предотвращения коррупции в армии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, благодаря курсу пользователи узнают, как выявлять коррупционные риски и запускать антикоррупционные программы. А также что такое электронное декларирование и почему необходимо коммуницировать о предотвращении коррупции в медиа.

Так, курс состоит из 8 уроков и рассчитан на антикоррупционных уполномоченных в Силах обороны Украины. Спикерами курса являются военнослужащие и специалисты по вопросам предотвращения коррупции. В конце каждого урока есть тест на усвоение знаний. После всех модулей - финальный экзамен, в случае успешной сдачи которого военные смогут получить электронный сертификат.

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В Минобороны рассказали, что материалы созданы Научным центром проблем воспитания добропорядочности и предотвращения коррупции в секторе безопасности и обороны Национального университета обороны Украины при содействии Общественного союза "Фонд поддержки реформ в Украине" в рамках программы поддержки Специального советника по вопросам обороны Посольства Великобритании в Украине.

Также в министерстве напомнили, что всего в приложении теперь тринадцать образовательных курсов. 108 000 военных уже проходят их, а 45 000 из них завершили хотя бы один курс полностью. Самые популярные темы - это "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность".

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Автор: 

коррупция (8597) обучение (545) Армия+ (64)


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когда будет ТЦК+ ?
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25.07.2025 14:24 Ответить
Щоб пройти даний курс потрібно буде застосувати Дію-підпис, вартість послуги - 10000грн.
Мабуть щось таке побачать «курсанти».
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25.07.2025 14:24 Ответить
***,не кінця ні краю ідіотизму від зегнилі
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25.07.2025 14:25 Ответить
Який придурок ставить собі лайно,котре нічим не захищене??
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25.07.2025 14:27 Ответить
нужно просто ЗАПРЕТИТЬ взятки на уровне устава (согласитесь, это гениальная идея)
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25.07.2025 14:27 Ответить
показуха... командири в кожному підрозділі поробили "ротну касу" здирають гроші з рядових, то ні*уя не корупція? НЕбачать НІХТО! Боти ЗЕлені зразу нах... йдіть з вашим "агент кремля" , пишу правду бо не один родич мій служить і знаю з перших вуст...
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25.07.2025 14:48 Ответить
***** вони щей сертифікат видаватимуть після 8 занять !Ахахаха тіпу маєш сертифікат вже не корупціонер?
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25.07.2025 14:51 Ответить
 
 