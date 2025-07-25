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Новини Курси в Армія+
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Запобігання корупції у війську: В "Армія+" з’явився навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"

В Армія+ новий курс про запобігання корупції у війську

У застосунку "Армія+" запустили новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені", який стосується запобігання корупції у війську.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, завдяки курсу користувачі дізнаються, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа.

Так, курс складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після всіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.

Читайте: Навчальний курс про наземні роботизовані комплекси запустили в "Армія+"

У Міноборони розповіли, що матеріали створені Науковим центром проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України за сприяння Громадської спілки "Фонд підтримки реформ в Україні" в межах програми підтримки Спеціального радника з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні.

Також у міністерстві нагадали, що загалом у застосунку тепер тринадцять освітніх курсів. 108 000 військових вже проходять їх, а 45 000 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

Читайте: Адаптований під потреби військових: в "Армія+" запустили навчальний курс про фінансову грамотність

Автор: 

корупція (4743) навчання (607) Армія+ (70)


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25.07.2025 14:24 Відповісти
Щоб пройти даний курс потрібно буде застосувати Дію-підпис, вартість послуги - 10000грн.
Мабуть щось таке побачать «курсанти».
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25.07.2025 14:24 Відповісти
***,не кінця ні краю ідіотизму від зегнилі
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25.07.2025 14:25 Відповісти
Який придурок ставить собі лайно,котре нічим не захищене??
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25.07.2025 14:27 Відповісти
нужно просто ЗАПРЕТИТЬ взятки на уровне устава (согласитесь, это гениальная идея)
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25.07.2025 14:27 Відповісти
показуха... командири в кожному підрозділі поробили "ротну касу" здирають гроші з рядових, то ні*уя не корупція? НЕбачать НІХТО! Боти ЗЕлені зразу нах... йдіть з вашим "агент кремля" , пишу правду бо не один родич мій служить і знаю з перших вуст...
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25.07.2025 14:48 Відповісти
***** вони щей сертифікат видаватимуть після 8 занять !Ахахаха тіпу маєш сертифікат вже не корупціонер?
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25.07.2025 14:51 Відповісти
 
 