В "Армія+" з’явився навчальний курс "СЕДО: цифровий документообіг у війську"

У застосунку "Армія+" зʼявився новий курс "СЕДО: цифровий документообіг у війську", що допоможе військовослужбовцям дізнатися про роботу з документами в єдиному цифровому просторі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

Навчання складається із 10 модулів. Завдяки йому користувачі зрозуміють, як авторизуватися у системі електронного документообігу (СЕДО), реєструвати всі типи кореспонденції, надсилати та отримувати документи, а також контролювати їх виконання. В окремих уроках розповідатимуть про те, як вести електронні журнали та формувати звітність щодо документообігу.

У кінці кожного модуля передбачені тести для перевірки знань. Після завершення курсу - фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.

Також читайте: Запобігання корупції у війську: В "Армія+" з’явився навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"

У Міноборони додали, що загалом у застосунку тепер чотирнадцять освітніх курсів. 125 000 користувачів вже проходять їх, а 55 000 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це "Безпілотні системи. Основи БпЛА", "Інформаційна стійкість. Кібербезпека" та "Основи звʼязку на полі бою".

А навіщо? Що СЕДО, що мося - декалька чоловік в батальйоні сидять на цьому. Діловод на стройовій, медик - статистик на стабпункті. Може на ОКП ще хтось. І юрист, що контактує з ДБР та іншими військовими прокуратурами.
Іншим це вже зайве.
показати весь коментар
12.09.2025 13:35 Відповісти
 
 