В "Армия+" запустили новый курс по тактической медицине
В приложении "Армия+" запустили новый учебный курс "Тактическая медицина", который обучает базовым навыкам первой помощи на поле боя и поможет военнослужащим спасти жизнь себе и побратимам в критических ситуациях.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Знания по тактической медицине - это шанс сохранить жизнь, ведь при ранении важна каждая минута. В курсе собрано только самое необходимое: от информации, как остановить кровотечение, до подготовки раненого к эвакуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что курс содержит 11 модулей и 29 уроков, в которых раскрываются ключевые темы тактической медицины:
- алгоритм MARCH и его применение;
- остановка массивного кровотечения различными средствами (турникеты, тампонада, давящие повязки);
- обеспечение проходимости дыхательных путей и помощь при травмах грудной клетки;
- контроль кровообращения, шока и сознания пострадавшего;
- помощь при ожогах, переломах, травмах глаз и головы;
- предотвращение гипотермии;
- пользование индивидуальной аптечкой и PILL PACK;
- подготовка к эвакуации и передача информации медикам.
Каждый модуль состоит из коротких видеоуроков с демонстрациями подходов в такмедицине. После каждого модуля есть проверочные задания. В финале предусмотрено тестирование, после которого военные получают электронный сертификат.
Сообщается, что курс проводят инструкторы по тактической медицине 4-го отдельного медицинского батальона.
Справка
Приложение "Армия+" создано Министерством обороны Украины совместно с Центром масштабирования технологических решений ВСУ.
На сегодня в приложении доступно уже 15 учебных курсов: от базовой военной подготовки до цифрового документооборота и работы с роботизированными комплексами. В планах запуск новых учений на темы кибергигиены и системы ситуационной осведомленности DELTA.
