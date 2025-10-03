РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9054 посетителя онлайн
Новости Курсы в Армия+
127 0

В "Армия+" запустили новый курс по тактической медицине

Тактическая медицина в Армия+

В приложении "Армия+" запустили новый учебный курс "Тактическая медицина", который обучает базовым навыкам первой помощи на поле боя и поможет военнослужащим спасти жизнь себе и побратимам в критических ситуациях.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Знания по тактической медицине - это шанс сохранить жизнь, ведь при ранении важна каждая минута. В курсе собрано только самое необходимое: от информации, как остановить кровотечение, до подготовки раненого к эвакуации", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Отмечается, что курс содержит 11 модулей и 29 уроков, в которых раскрываются ключевые темы тактической медицины:

  • алгоритм MARCH и его применение;
  • остановка массивного кровотечения различными средствами (турникеты, тампонада, давящие повязки);
  • обеспечение проходимости дыхательных путей и помощь при травмах грудной клетки;
  • контроль кровообращения, шока и сознания пострадавшего;
  • помощь при ожогах, переломах, травмах глаз и головы;
  • предотвращение гипотермии;
  • пользование индивидуальной аптечкой и PILL PACK;
  • подготовка к эвакуации и передача информации медикам.

Также читайте: Боевые медики смогут стать парамедиками или фельдшерами: правительство упростило им доступ к медицинскому образованию

Каждый модуль состоит из коротких видеоуроков с демонстрациями подходов в такмедицине. После каждого модуля есть проверочные задания. В финале предусмотрено тестирование, после которого военные получают электронный сертификат.

Сообщается, что курс проводят инструкторы по тактической медицине 4-го отдельного медицинского батальона.

Читайте: Правительство совершенствует организацию оказания медпомощи военным

Справка

Приложение "Армия+" создано Министерством обороны Украины совместно с Центром масштабирования технологических решений ВСУ.

На сегодня в приложении доступно уже 15 учебных курсов: от базовой военной подготовки до цифрового документооборота и работы с роботизированными комплексами. В планах запуск новых учений на темы кибергигиены и системы ситуационной осведомленности DELTA.

Автор: 

медицина (2545) обучение (573) медицинская помощь (93) Армия+ (70)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 