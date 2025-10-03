УКР
В "Армія+" запустили новий курс із тактичної медицини

Тактична медицина в Армія+

У застосунку "Армія+" запустили новий навчальний курс "Тактична медицина", який навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та допоможе військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Знання з тактичної медицини – це шанс зберегти життя, адже при пораненні важлива кожна хвилина. У курсі зібрано лише найнеобхідніше: від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що курс містить 11 модулей та 29 уроків, у яких розкриваються ключові теми тактичної медицини:

  • алгоритм MARCH та його застосування;
  • зупинка масивної кровотечі різними засобами (турнікети, тампонада, тиснучі пов’язки);
  • забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки;
  • контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого;
  • допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови;
  • запобігання гіпотермії;
  • користування індивідуальною аптечкою та PILL PACK;
  • підготовка до евакуації та передача інформації медикам.

Кожен модуль складається з коротких відеоуроків з демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.

Повідомляється, що курс проводять інструктори з тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону.

Довідка

Застосунок "Армія+" створений Міністерством оборони України спільно з Центром масштабування технологічних рішень ЗСУ.

На сьогодні у застосунку доступно вже 15 навчальних курсів: від базової військової підготовки до цифрового документообігу та роботи з роботизованими комплексами. У планах запуск нових навчань на теми кібергігієни та системи ситуаційної обізнаності DELTA.

