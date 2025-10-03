В "Армія+" запустили новий курс із тактичної медицини
У застосунку "Армія+" запустили новий навчальний курс "Тактична медицина", який навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та допоможе військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Знання з тактичної медицини – це шанс зберегти життя, адже при пораненні важлива кожна хвилина. У курсі зібрано лише найнеобхідніше: від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що курс містить 11 модулей та 29 уроків, у яких розкриваються ключові теми тактичної медицини:
- алгоритм MARCH та його застосування;
- зупинка масивної кровотечі різними засобами (турнікети, тампонада, тиснучі пов’язки);
- забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки;
- контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого;
- допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови;
- запобігання гіпотермії;
- користування індивідуальною аптечкою та PILL PACK;
- підготовка до евакуації та передача інформації медикам.
Кожен модуль складається з коротких відеоуроків з демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
Повідомляється, що курс проводять інструктори з тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону.
Довідка
Застосунок "Армія+" створений Міністерством оборони України спільно з Центром масштабування технологічних рішень ЗСУ.
На сьогодні у застосунку доступно вже 15 навчальних курсів: від базової військової підготовки до цифрового документообігу та роботи з роботизованими комплексами. У планах запуск нових навчань на теми кібергігієни та системи ситуаційної обізнаності DELTA.
