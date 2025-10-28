Міноборони запустило курс із бойової системи DELTA у застосунку Армія+

Міністерство оборони запустило базовий навчальний курс із бойової системи DELTA. Він доступний в застосунку Армія+ і дає стартові знання роботи в бойовій екосистемі, яка допомагає Cилам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Зміст курсу

Курс знайомить військових із принципами роботи в DELTA, дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосовувати систему під час виконання завдань.

Читайте також: В "Армія+" запустили новий курс із тактичної медицини

Теми курсу

робота з картами в DELTA Monitor,

аналіз місцевості,

планування місій БпЛА у Mission Control,

робота з цілями у Target Hub,

відеоаналіз бою у Vezha.

"DELTA збирає й аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидше й узгоджено. Навчання через Армія+ дозволить тисячам військових швидко опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою", – зазначив Юрій Мироненко, заступник Міністра оборони України.

Також читайте: В "Армія+" з’явився навчальний курс "СЕДО: цифровий документообіг у війську"

Курс складається з 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі DELTA. Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.

Нагадаємо, сьогодні в Армія+ доступно 16 навчальних курсів, і вже понад 140 000 військових проходять навчання у застосунку, підвищуючи свої професійні та особисті навички.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що за два місяці з впровадження системи DELTA на всіх рівнях ЗСУ верифіковано понад 130 тисяч знищених та пошкоджених ворожих цілей, 25% з них - це особовий склад противника.