Минобороны запускает проект Mission Control, который объединит все дронные операции в единую цифровую систему, - Федоров
Министр обороны Михаил Федоров анонсировал запуск революционного проекта Mission Control с целью объединения всех дроновых операций в единую цифровую систему.
Об этом Федоров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Технологическая война
"Современная война - технологическая. Благодаря еБалам мы полностью понимаем, что происходит с дронами на поле боя. Видим выполненные задачи, их интенсивность и вклад каждого экипажа. Но чтобы бить врага еще эффективнее, этого недостаточно.
Именно поэтому запускаем Mission Control - систему управления дронами в боевой экосистеме DELTA. Я уже подписал соответствующий приказ", - отметил министр обороны.
О чем идет речь?
Так, Федоров подчеркнул, что это революционный проект, где каждый экипаж вносит в систему:
- тип БПЛА,
- точку запуска,
- маршрут,
- задачу.
"Мы убираем бумажную армию, которая отнимает время и фокус у военных. Все данные формируются автоматически на основе реальной работы экипажей. Командиры впервые получают полную картину выполнения миссий в реальном времени — без ручных сводок и бюрократии", - рассказал он.
По словам Федорова, следующий шаг — запуск такой же системы управления для артиллерии.
"Вскоре будем иметь полную информацию по экипажам дронов, командирам, ежемесячным рейтингам и статистике всего корпуса. Это ускорит управленческие решения — без ручного режима и интуиции", — добавил он.
От хаоса к управляемой войне
Министр обороны отметил, что в Brave1 работает департамент математики войны, и уже масштабируется этот опыт на систему обороны.
"Переходим от хаоса и фрагментарных данных к управляемой, технологической войне, где решения принимаются на основе точных цифр, а не предположений. Это и есть новая логика войны: воевать системно, технологично и эффективно, сохраняя жизни наших военных", - отметил Федоров.
Критиканам знов все не так і всі не такі.
Тепер москалю Фьодорову буде набагато зручніше і значно в більших об'ємах супер-вигідно зливати Українську військову дронову інформацію москальським окупантам.
Зеленському і Фьодорову - москальське ***** присвоїть звання ''ґєрой рассіі''.
А ви що,по діям влади досі не зрозуміли,що вигравати війну в плани не входило?
Обов'язково не забути вказати псевдо , номери мобільного і стаціонарного телефонів , домашню адресу , дівоче прізвище дружини і кличку собаки.
ГРУ ГШ РФ подякує.