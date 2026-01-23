Минобороны запускает проект Mission Control, который объединит все дронные операции в единую цифровую систему, - Федоров

Министр обороны Михаил Федоров анонсировал запуск революционного проекта Mission Control с целью объединения всех дроновых операций в единую цифровую систему.

Об этом Федоров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Технологическая война

"Современная война - технологическая. Благодаря еБалам мы полностью понимаем, что происходит с дронами на поле боя. Видим выполненные задачи, их интенсивность и вклад каждого экипажа. Но чтобы бить врага еще эффективнее, этого недостаточно.



Именно поэтому запускаем Mission Control - систему управления дронами в боевой экосистеме DELTA. Я уже подписал соответствующий приказ", - отметил министр обороны.

О чем идет речь?

Так, Федоров подчеркнул, что это революционный проект, где каждый экипаж вносит в систему:

тип БПЛА,

точку запуска,

маршрут,

задачу.

"Мы убираем бумажную армию, которая отнимает время и фокус у военных. Все данные формируются автоматически на основе реальной работы экипажей. Командиры впервые получают полную картину выполнения миссий в реальном времени — без ручных сводок и бюрократии", - рассказал он.

По словам Федорова, следующий шаг — запуск такой же системы управления для артиллерии.

"Вскоре будем иметь полную информацию по экипажам дронов, командирам, ежемесячным рейтингам и статистике всего корпуса. Это ускорит управленческие решения — без ручного режима и интуиции", — добавил он.

От хаоса к управляемой войне

Министр обороны отметил, что в Brave1 работает департамент математики войны, и уже масштабируется этот опыт на систему обороны.

"Переходим от хаоса и фрагментарных данных к управляемой, технологической войне, где решения принимаются на основе точных цифр, а не предположений. Это и есть новая логика войны: воевать системно, технологично и эффективно, сохраняя жизни наших военных", - отметил Федоров.