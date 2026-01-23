Минобороны запускает проект Mission Control, который объединит все дронные операции в единую цифровую систему, - Федоров

Министр обороны Михаил Федоров анонсировал запуск революционного проекта Mission Control с целью объединения всех дроновых операций в единую цифровую систему.

Технологическая война

"Современная война - технологическая. Благодаря еБалам мы полностью понимаем, что происходит с дронами на поле боя. Видим выполненные задачи, их интенсивность и вклад каждого экипажа. Но чтобы бить врага еще эффективнее, этого недостаточно.

Именно поэтому запускаем Mission Control - систему управления дронами в боевой экосистеме DELTA. Я уже подписал соответствующий приказ", - отметил министр обороны.

О чем идет речь?

Так, Федоров подчеркнул, что это революционный проект, где каждый экипаж вносит в систему:

  • тип БПЛА,
  • точку запуска,
  • маршрут,
  • задачу.

"Мы убираем бумажную армию, которая отнимает время и фокус у военных. Все данные формируются автоматически на основе реальной работы экипажей. Командиры впервые получают полную картину выполнения миссий в реальном времени — без ручных сводок и бюрократии", - рассказал он.

По словам Федорова, следующий шаг — запуск такой же системы управления для артиллерии.

"Вскоре будем иметь полную информацию по экипажам дронов, командирам, ежемесячным рейтингам и статистике всего корпуса. Это ускорит управленческие решения — без ручного режима и интуиции", — добавил он.

От хаоса к управляемой войне

Министр обороны отметил, что в Brave1 работает департамент математики войны, и уже масштабируется этот опыт на систему обороны.

"Переходим от хаоса и фрагментарных данных к управляемой, технологической войне, где решения принимаются на основе точных цифр, а не предположений. Это и есть новая логика войны: воевать системно, технологично и эффективно, сохраняя жизни наших военных", - отметил Федоров.

Минобороны (9604) Федоров Михаил (668) диджитализация (240) дроны (6947)
Якщо захист буде як в "Дії", то сушіть весла.
23.01.2026 11:40 Ответить
23.01.2026 11:40 Ответить
"Завдяки ****** ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами на полі бою " -це цитата. невже Федоров не замічає, що з лінгвістичної точки зору щось не так?
23.01.2026 16:04 Ответить
23.01.2026 16:04 Ответить
Обʼєднають всі дронові операції в єдину систему щоб потім всі разом похоронити.
23.01.2026 11:43 Ответить
23.01.2026 11:43 Ответить
дайте кіндер-міністру оловяних солдатиків , нехай пограється. тупе опудало.
23.01.2026 11:52 Ответить
23.01.2026 11:52 Ответить
Нічого корисного з цієї Монополії не буде.
23.01.2026 11:58 Ответить
23.01.2026 11:58 Ответить
...завдяки цій системі дружного вогню не буде!
Критиканам знов все не так і всі не такі.
23.01.2026 20:07 Ответить
23.01.2026 20:07 Ответить
До чого тут Friendly fire??? Монополія в контролі на полі бою, тепер якийсь йух буде контролювати/"допомогати" військовому який раніше сам визначав цілі та приймав рішення.
23.01.2026 23:45 Ответить
23.01.2026 23:45 Ответить
Никто не может защитить свои базы данных от взлома. Кто будет отвечать за провал? Да никто. Мы еще сопрем, то что успеем, а дальше можно и в тюрьму как Паша Лазоренко или в Австрию. Однако можно как и Березовский, закончить свою жизнь на веревке в ванной, или как Кравченко, сам себя застрелил и успел еще контрольный в голову.
23.01.2026 12:08 Ответить
23.01.2026 12:08 Ответить
Пріхажанін москальської псевдо-церкви-фсб москаль Фьодоров - якого призначив на посаду міністра оборони України кошерний Зеленський - запускає цифрову об'єднану систему майже усієї інформації по Українським дронам у війні проти москальських окупантів (екіпаж бпла - тип бпла - точка запуску - маршрут - завдання - результат).
Тепер москалю Фьодорову буде набагато зручніше і значно в більших об'ємах супер-вигідно зливати Українську військову дронову інформацію москальським окупантам.

Зеленському і Фьодорову - москальське ***** присвоїть звання ''ґєрой рассіі''.
23.01.2026 12:12 Ответить
23.01.2026 12:12 Ответить
Щось не тим зайнявся той Фйодоров.
23.01.2026 12:20 Ответить
23.01.2026 12:20 Ответить
з серверами в кацапії? двушечка на маскву уже ушла?
23.01.2026 12:32 Ответить
23.01.2026 12:32 Ответить
А где же серверам то быть во время правления московских клоунов.
23.01.2026 16:57 Ответить
23.01.2026 16:57 Ответить
Чого не мобілізують боєздатних і тренованих? Якби ще воювали силовики, менти, що заброньовані на 90%, а в містах на всі 100, муніципальна охорона, міська варта, кілька років тому, взагалі, жили без них, ДСО, хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна, а не тачки їм зараз по 3.5 мільйони кожна (це скільки можна дронів накупити), молоді відставники, яких 178 тис. в віці 43-59, а в ЗСУ з них тільки кожен 40-й, охоронці, що стоять під кожним деревом чи охороняють дупи крадіїв, не кажучи вже про чинуш, їхніх дітей, кварталівців з дізелями чи навіть зеленбудівців, от треба цей натовп мужиків, що тупцює на клумбах чи залишає рогатки замість дерев як сарана? Натомість, хапають хворих людей: https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/ Так можливо виграти війну? Офіцерів після кафедр мільйони більшість з диванів кажуть, що можуть бути тільки великими командирами чи не та ВОС, а перевчитись корона не дозволить, в окоп чи штурмовики ні-ні (якби під час ліквідації Чорнобиля так сказали, що, нехай салаги лопатами пісок гребуть, а ми командувати, то сиділи б, а зараз можна), тільки хворі люди, про яких Аліна Михайлова писала, нехай в штурмовики ідуть, ото навчена і підготовлена потужна потужність. Ще купа повтікали закордон і закликають звідти битись до останньої краплі крові. Чужими руками. І влада навіть не позбавляє їз звань або раyніх пенсій, якщо такі отримують, бо у самих родичі такі.
23.01.2026 13:38 Ответить
23.01.2026 13:38 Ответить
Так можливо виграти війну?
А ви що,по діям влади досі не зрозуміли,що вигравати війну в плани не входило?
23.01.2026 13:50 Ответить
23.01.2026 13:50 Ответить
А ворог не влізе в цю систему?
23.01.2026 13:39 Ответить
23.01.2026 13:39 Ответить
Так для ворога її схоже і роблять.
23.01.2026 13:46 Ответить
23.01.2026 13:46 Ответить
ЗСУ віжило благодаря разконцетрации, у тут все в один реестр... зачем???
23.01.2026 13:52 Ответить
23.01.2026 13:52 Ответить
- точку запуску - ндааа......
23.01.2026 13:54 Ответить
23.01.2026 13:54 Ответить
Чувак, який важає кібербезпеку фігнею, хоче знати точки роботи екіпажей, чудова спроба.
23.01.2026 14:37 Ответить
23.01.2026 14:37 Ответить
Я уже этого зелёного ****..жа наслушался по самие помидоры. Что там слышно с 3000 дальнобойных рокет ? Чучело их ещёи в ПРОШЛОМ году обещало.
23.01.2026 15:34 Ответить
23.01.2026 15:34 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2026 16:45 Ответить
Для чого та система.Він сам то може зрозуміти? Цеж маячня.Цікаво,шо саме покращиться після цього?Не військо для забезпечення роботи системи,а навпаки.Надивився Голлівуду з електронеими картами во всю стіну.Но по-перше,це не зовсім правда.А по друге,шоб таке працювало,треба мати на орбітах декілька тисяч супутників від метео до різноманітних спостерігачів,декілька суперкомп'ютерів,повітряну групіровку дронов-розвідників на висотах 10-20 км.Та пентагоновський бюджет.Причому,космос - це економ варіант,бо по землі це взагалі неможливо дорого.
23.01.2026 20:48 Ответить
23.01.2026 20:48 Ответить
Всю інформацію про Безпілотні війська в одну базу? Це може бути успішніше за Курську операцію. Для путіна, звичайно
23.01.2026 22:46 Ответить
23.01.2026 22:46 Ответить
"...Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів, командирах ...."
Обов'язково не забути вказати псевдо , номери мобільного і стаціонарного телефонів , домашню адресу , дівоче прізвище дружини і кличку собаки.
ГРУ ГШ РФ подякує.
23.01.2026 22:50 Ответить
23.01.2026 22:50 Ответить
 
 