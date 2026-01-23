Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 232 090 осіб (+1280 за добу), 11 599 танків, 36 549 артсистем, 23 946 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 232 090 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 232 090 (+1 280) осіб
- танків - 11 599 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 23 946 (+3) од.
- артилерійських систем - 36 549 (+33) од.
- РСЗВ - 1 623 (+0) од.
- засоби ППО - 1 282 (+0) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 113 277 (+449) од.
- крилаті ракети - 4 190 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 75 556 (+140) од.
- спеціальна техніка - 4 050 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Втрати та результати наступу російських окупаційних військ (РОВ) за третій тиждень січня 2026 року у цифрах…
Завершився третій тиждень січня нового 2026 року і, традиційно, оцінюємо результати просування супротивника у пропорції з втратами, які несе супротивник задля таких просувань.
Протягом третього тижня січня 2026 року РОВ захопили 58 км² території України, що продовжує залишатися одним із найнижчих показників окупації у тижневому вираженні за другу половину 2025 року. Нагадаю, що з початку 2026 року противник захоплював за перший тиждень 48 км², 43 км², а за третій тиждень 58 км².
Таким чином, за 3/4 січня 2026 року РОВ окупували 149 км² території України. Це фактично середньостатистичний показник просування окупантів влітку 2025, але впродовж лише одного тижня. Тобто, за три тижні січня 2026 року РОВ захопили території, які вони захоплювали за тиждень влітку 2025 року.
Втрати особового складу РОВ за третій тиждень січня 2026 року становили 7720, що у пропорції втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому становило по 133 тіла окупантів, або, вже третій тиждень стандартно, майже дві роти РОВ на захоплення 1 км² української землі!
Загалом, за 3/4 січня 2026 року РОВ втратили 21 240 тіл, а пропорція втрат до територій, що захоплюються, склала 142 тіла/1 км², що є досить високим показником втрат РОВ у пропорції до захоплюваної території в порівнянні з показниками 2025 року.
Минулого разу наголошувалось, що причиною таких показників є кілька факторів:
По-перше - на низці основних напрямів РОВ уперлися в малі та середні міста, які захопити з наскоку не виходить, а ресурсу вони з'їдають багато. Це Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Лиман, Гуляйполе, Часів Яр…
У польових умовах бої значно сповільнилися та стагнують.
По-друге - погода.
Наступати піхотою в мороз та снігопад таке собі задоволення, особливо на сході та північному сході театру бойових дій. Погодні умови не лише сковують мобільність підрозділів супротивника, а й впливають на зростання втрат.
Очевидно, до кінця січня та в лютому така тенденція збережеться.