Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" та об’єкти ППО в окупованому Криму, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України завдали удару по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз".
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Таманьнефтегаз
В ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" (н.п. Волна, Краснодарський край, рф), який задіяний у забезпеченні російських збройних сил.
"Зафіксовано влучання в ціль - відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Окупований Крим
Уражено низку об'єктів ППО рашистів у тимчасово окупованому Криму.
"Зафіксовано влучання в: радіолокаційну станцію 59Н6-Е "Противник-ГЕ" (н.п. Лібкнехтівка); радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" (м. Євпаторія); радіолокаційну станцію 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаківка). Ступінь збитків уточнюється", - зазначили там.
Інші ураження
Також Сили оборони вдарили по об'єктах РФ на інших окупованих територіях.
Зокрема було атаковано склад зберігання БпЛА (н.п. Новогригорівка, ТОТ Херсонської обл.); командно-спостережний пункт роти 76 дшд і зосередження живої сили противника зі складу 74 омсбр (н.п. Селидове, ТОТ Донецької обл.).
Уточнення
У ЗСУ уточнили результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога (м. Дебальцеве, ТОТ Донецької обл.). Підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією.
А вот, что было в РЕАЛЬНОСТИ:
2-ой Западный окружной военный суд раскрыл, что российский крейсер Москва, затонувший 14 апреля 2022 года, был атакован украинскими ракетами, и получив большие повреждения от взрывов, затонул в Чёрном море: в результате погибли 20 военных моряков из экипажа крейсераа.
Но пресс-служба суда удалила новость вскоре после публикации, сообщает в четверг https://zona.media/news/2026/01/22/moskva "Медиазона".
В удалённом сообщении говорилось, что расположенный в Москве суд вынес приговор по делу о затоплении крейсера. Командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины капитана 2-го ранга Андрея ШУБИНА заочно приговорили к пожизненному сроку по статье о международном терроризме.
По версии российского следствия, Шубин отдал приказы нанести ракетные удары по крейсеру "Москва" в Чёрном море рядом с островом Змеиный, а также по фрегату "Адмирал Эссен", атакованному ранее в том же месяце. Суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей.
Особо прикольно смотрится тот факт, что главный флагман орковского Черноморского флота, который вторгся в территориальный воды Украины, потопил ракетным ударом этнический русский, капитан 2-го ранга Андрей ШУБИН ...