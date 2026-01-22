Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" та об’єкти ППО в окупованому Криму, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали удару по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Таманьнефтегаз

В ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" (н.п. Волна, Краснодарський край, рф), який задіяний у забезпеченні російських збройних сил.

"Зафіксовано влучання в ціль - відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Окупований Крим

Уражено низку об'єктів ППО рашистів у тимчасово окупованому Криму.

"Зафіксовано влучання в: радіолокаційну станцію 59Н6-Е "Противник-ГЕ" (н.п. Лібкнехтівка); радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" (м. Євпаторія); радіолокаційну станцію 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаківка). Ступінь збитків уточнюється", - зазначили там.

Інші ураження

Також Сили оборони вдарили по об'єктах РФ на інших окупованих територіях.

Зокрема було атаковано склад зберігання БпЛА (н.п. Новогригорівка, ТОТ Херсонської обл.); командно-спостережний пункт роти 76 дшд і зосередження живої сили противника зі складу 74 омсбр (н.п. Селидове, ТОТ Донецької обл.).

Уточнення

У ЗСУ уточнили результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога (м. Дебальцеве, ТОТ Донецької обл.). Підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією.

