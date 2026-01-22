Поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" и объекты ПВО в оккупированном Крыму, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Таманьнефтегаз

В ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" (н.п. Волна, Краснодарский край, РФ), который задействован в обеспечении российских вооруженных сил.

"Зафиксировано попадание в цель - произошли взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

Оккупированный Крым

Поражен ряд объектов ПВО рашистов во временно оккупированном Крыму.

"Зафиксировано попадание в: радиолокационную станцию 59Н6-Е "Противник-ГЭ" (н.п. Либкнехтовка); радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" (г. Евпатория); радиолокационную станцию 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаковка). Степень ущерба уточняется", - отметили там.

Другие поражения

Также Силы обороны нанесли удары по объектам РФ на других оккупированных территориях.

В частности, был атакован склад хранения БпЛА (н.п. Новогригоровка, ВОТ Херсонской обл.); командно-наблюдательный пункт роты 76 дшд и сосредоточение живой силы противника из состава 74 омсбр (н.п. Селидово, ВОТ Донецкой обл.).

Уточнение

В ВСУ уточнили результаты поражения склада боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения врага (г. Дебальцево, ВОТ Донецкой обл.). Подтверждено поражение склада с последующей масштабной детонацией.

