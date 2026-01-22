Поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" и объекты ПВО в оккупированном Крыму, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Таманьнефтегаз

В ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" (н.п. Волна, Краснодарский край, РФ), который задействован в обеспечении российских вооруженных сил.

"Зафиксировано попадание в цель - произошли взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении.

Оккупированный Крым

Поражен ряд объектов ПВО рашистов во временно оккупированном Крыму.

"Зафиксировано попадание в: радиолокационную станцию 59Н6-Е "Противник-ГЭ" (н.п. Либкнехтовка); радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" (г. Евпатория); радиолокационную станцию 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаковка). Степень ущерба уточняется", - отметили там.

Другие поражения

Также Силы обороны нанесли удары по объектам РФ на других оккупированных территориях.

В частности, был атакован склад хранения БпЛА (н.п. Новогригоровка, ВОТ Херсонской обл.); командно-наблюдательный пункт роты 76 дшд и сосредоточение живой силы противника из состава 74 омсбр (н.п. Селидово, ВОТ Донецкой обл.).

Уточнение

В ВСУ уточнили результаты поражения склада боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения врага (г. Дебальцево, ВОТ Донецкой обл.). Подтверждено поражение склада с последующей масштабной детонацией.

Дивно, з тим як зсу захреначили їх нпз (десятки і десятки ударів) паливо повинно бути вже за 100 рублів за літр у них, а воно не те що не підвищилося в й залишимося на тому ж рівні.
22.01.2026 13:25 Ответить
підвищилось. А для 100 рублів треба бити ракетами, в у гундосого тільки фламіндічі, які емігрували в Ізраїль, та асфальт в активах, і той вже з доріг злазе
22.01.2026 13:36 Ответить
НПЗ треба виносити. Незабаром посівна.
22.01.2026 14:08 Ответить
добре , але схоже це зовсім не те що треба робити
22.01.2026 18:53 Ответить
А как ВРАЛИ-то, как врали лживые совковые орки все 4 года со всех экранов и страниц про то, что флагман российского Черноморского флота мощнейший крейсер с гордым названием "Моцква" просто-напросто затонул, как ореховая скорлупка, по причине банального шторма...
А вот, что было в РЕАЛЬНОСТИ:

2-ой Западный окружной военный суд раскрыл, что российский крейсер Москва, затонувший 14 апреля 2022 года, был атакован украинскими ракетами, и получив большие повреждения от взрывов, затонул в Чёрном море: в результате погибли 20 военных моряков из экипажа крейсераа.
Но пресс-служба суда удалила новость вскоре после публикации, сообщает в четверг https://zona.media/news/2026/01/22/moskva "Медиазона".
В удалённом сообщении говорилось, что расположенный в Москве суд вынес приговор по делу о затоплении крейсера. Командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины капитана 2-го ранга Андрея ШУБИНА заочно приговорили к пожизненному сроку по статье о международном терроризме.

По версии российского следствия, Шубин отдал приказы нанести ракетные удары по крейсеру "Москва" в Чёрном море рядом с островом Змеиный, а также по фрегату "Адмирал Эссен", атакованному ранее в том же месяце. Суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей.

Особо прикольно смотрится тот факт, что главный флагман орковского Черноморского флота, который вторгся в территориальный воды Украины, потопил ракетным ударом этнический русский, капитан 2-го ранга Андрей ШУБИН ...
23.01.2026 00:56 Ответить
 
 