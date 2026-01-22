Поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" и объекты ПВО в оккупированном Крыму, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз".
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Таманьнефтегаз
В ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" (н.п. Волна, Краснодарский край, РФ), который задействован в обеспечении российских вооруженных сил.
"Зафиксировано попадание в цель - произошли взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется", - говорится в сообщении.
Оккупированный Крым
Поражен ряд объектов ПВО рашистов во временно оккупированном Крыму.
"Зафиксировано попадание в: радиолокационную станцию 59Н6-Е "Противник-ГЭ" (н.п. Либкнехтовка); радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" (г. Евпатория); радиолокационную станцию 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаковка). Степень ущерба уточняется", - отметили там.
Другие поражения
Также Силы обороны нанесли удары по объектам РФ на других оккупированных территориях.
В частности, был атакован склад хранения БпЛА (н.п. Новогригоровка, ВОТ Херсонской обл.); командно-наблюдательный пункт роты 76 дшд и сосредоточение живой силы противника из состава 74 омсбр (н.п. Селидово, ВОТ Донецкой обл.).
Уточнение
В ВСУ уточнили результаты поражения склада боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения врага (г. Дебальцево, ВОТ Донецкой обл.). Подтверждено поражение склада с последующей масштабной детонацией.
А вот, что было в РЕАЛЬНОСТИ:
2-ой Западный окружной военный суд раскрыл, что российский крейсер Москва, затонувший 14 апреля 2022 года, был атакован украинскими ракетами, и получив большие повреждения от взрывов, затонул в Чёрном море: в результате погибли 20 военных моряков из экипажа крейсераа.
Но пресс-служба суда удалила новость вскоре после публикации, сообщает в четверг https://zona.media/news/2026/01/22/moskva "Медиазона".
В удалённом сообщении говорилось, что расположенный в Москве суд вынес приговор по делу о затоплении крейсера. Командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины капитана 2-го ранга Андрея ШУБИНА заочно приговорили к пожизненному сроку по статье о международном терроризме.
По версии российского следствия, Шубин отдал приказы нанести ракетные удары по крейсеру "Москва" в Чёрном море рядом с островом Змеиный, а также по фрегату "Адмирал Эссен", атакованному ранее в том же месяце. Суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей.
Особо прикольно смотрится тот факт, что главный флагман орковского Черноморского флота, который вторгся в территориальный воды Украины, потопил ракетным ударом этнический русский, капитан 2-го ранга Андрей ШУБИН ...