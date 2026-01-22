Путин потерпел неудачу в каждой своей стратегической цели, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия не побеждает в войне, а Путин потерпел неудачу в каждой стратегической цели.

Потери

Стубб принципиально не согласен с мнением, что Россия побеждает с военной точки зрения.

"За последние 1000 дней Россия продвинулась максимум на 1% украинской территории. Сегодня цена этого - 1000 погибших солдат в день. Это примерно 30 000 в месяц. И это только погибшие, не считая раненых, и только с российской стороны. В Афганистане за 10 лет погибло 20 000 советских солдат", - рассказал он.

Неудачи Путина

"Путин потерпел неудачу в каждой своей стратегической цели. Он хотел захватить Украину и сделать ее российской. Он потерпел неудачу. Он не захватит Украину, а Украина станет членом Европейского Союза", - подчеркнул лидер Финляндии.

Экономика РФ страдает

"Наблюдается нулевой рост, резервов больше нет. Если темпы инфляции продолжат расти так же, как в этом году, то по итогам года она составит 30%. Добавьте к этому 16% процентной ставки", - пояснил Стубб.

По словам лидера Финляндии, РФ не хочет останавливать войну, потому что это слишком дорого для Путина.

"Он не сможет заплатить российским солдатам. Поэтому главная дилемма, которая у нас сейчас есть: как мы можем заставить Россию прекратить эту войну", - подытожил он.

