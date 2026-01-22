Путин потерпел неудачу в каждой своей стратегической цели, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия не побеждает в войне, а Путин потерпел неудачу в каждой стратегической цели.

Об этом он заявил во время форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Потери

Стубб принципиально не согласен с мнением, что Россия побеждает с военной точки зрения.

"За последние 1000 дней Россия продвинулась максимум на 1% украинской территории. Сегодня цена этого - 1000 погибших солдат в день. Это примерно 30 000 в месяц. И это только погибшие, не считая раненых, и только с российской стороны. В Афганистане за 10 лет погибло 20 000 советских солдат", - рассказал он.

Неудачи Путина

"Путин потерпел неудачу в каждой своей стратегической цели. Он хотел захватить Украину и сделать ее российской. Он потерпел неудачу. Он не захватит Украину, а Украина станет членом Европейского Союза", - подчеркнул лидер Финляндии.

Экономика РФ страдает

"Наблюдается нулевой рост, резервов больше нет. Если темпы инфляции продолжат расти так же, как в этом году, то по итогам года она составит 30%. Добавьте к этому 16% процентной ставки", - пояснил Стубб.

По словам лидера Финляндии, РФ не хочет останавливать войну, потому что это слишком дорого для Путина.

"Он не сможет заплатить российским солдатам. Поэтому главная дилемма, которая у нас сейчас есть: как мы можем заставить Россию прекратить эту войну", - подытожил он.

Стубб принципово не згоден із думкою, що Росія перемагає з військової точки зору.

а, хто стверджує, що ***** перемагає?
трамп? орбан? скороход? українські капітулянти, що знову втомилися?
кому апелює стубб?
22.01.2026 10:18 Ответить
Якби був Порох,то плешивий і не починав би В.війну..
22.01.2026 10:36 Ответить
Його цілі

- знищення українського етносу
- нашої економіки
- знищити єдність НАТО і ЕС

майже все виконано
22.01.2026 10:19 Ответить
Якщо европейці будуть молоть всяку чушь замість допомоги, Путін досягне всіх цілей. Він обожнює пустих балаболів.
22.01.2026 10:18 Ответить
А якби ще діюча влада не розмінувала проходи, не відвела війська та не знищила ракетні прогграми? А якби ще не призначила на важливі посади агентів ФСБ? То кацапи сиділи б десь в Криму і відгрібали від САУ "Богдана", "Нептунів", "Сапсанів", "Вільх".. А якби обрали Порошенка у 2019 році - то кцапи вже б давно попросили б мирні переговори.
22.01.2026 10:22 Ответить
Якби був Порох,то плешивий і не починав би В.війну..
22.01.2026 10:36 Ответить
Підтримую. Так і було б. Якби був президентом Порошенко, то ми б мали тисячі ракет, добре замінований Чрнгар і Азовсбьке море. Ніхто б не відводив з 20 ділянок наші війська, а навпаки, будував потужніші фортифікації.
22.01.2026 14:28 Ответить
Был бы Рошен, небыло бы войны. Был бы ужасный Минск 4 или 5. А там и ***** ласты склеило бы.
22.01.2026 11:45 Ответить
Таке враження, що Стубб та Петрик Похмільський це одна і та сама людина. Однаковий тролінг у них Ще не хватило в кінці, що росія ось-ось розвалиться
22.01.2026 10:27 Ответить
Ніякого тролінгу - я вже чотири роки серйозно і послідовно кажу, що в наступному році буде крах російської економіки.
22.01.2026 10:52 Ответить
На рахунок країн Заходу,то зазнав,бо його добре вивчили по війні в Україні, Варшавський договір залишиться лише у його снах.
22.01.2026 10:36 Ответить
а, ну все, путін не перемагає, значить і напрягатись європейцям не треба. Навіщо збільшувати поставки зброї чи ппо? путін і так не перемагає.

p.s. Україна ледь трималась при домозі в 100 лярдів на рік. Зараз - 90 лярдів на 2 роки. І чого це путін не припиняє війну, загадка прямо для стубба і інших євродегенератів
22.01.2026 10:39 Ответить
"В Афганістані за 10 років загинуло 20 000 радянських солдатів"

і мільйон афганців
22.01.2026 10:45 Ответить
За чотири роки гарячої фази війни з пітьмою Україна втратила приблизно 12% своєї території, а не 20%, як про це пише Стубб.
22.01.2026 11:19 Ответить
А скільки відсотків своєї території втратила Фінляндія в 1940 році в совєтсько-фінскій війні ?
22.01.2026 11:33 Ответить
Якщо він зазнає невдачі, то чому ж кожен день наступає вперед? У цього дядечки рожеві окуляри і перед очами рожеві поні.
22.01.2026 11:58 Ответить
Мужику можна в Єдиному марафоні виступати. Там таку хрень *******.
22.01.2026 13:12 Ответить
Вчора в Україні народилося 492 дитини. Це дуже мало. Це і є денацифікація.
22.01.2026 18:08 Ответить
 
 