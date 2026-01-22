Путин потерпел неудачу в каждой своей стратегической цели, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия не побеждает в войне, а Путин потерпел неудачу в каждой стратегической цели.
Об этом он заявил во время форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
Потери
Стубб принципиально не согласен с мнением, что Россия побеждает с военной точки зрения.
"За последние 1000 дней Россия продвинулась максимум на 1% украинской территории. Сегодня цена этого - 1000 погибших солдат в день. Это примерно 30 000 в месяц. И это только погибшие, не считая раненых, и только с российской стороны. В Афганистане за 10 лет погибло 20 000 советских солдат", - рассказал он.
Неудачи Путина
"Путин потерпел неудачу в каждой своей стратегической цели. Он хотел захватить Украину и сделать ее российской. Он потерпел неудачу. Он не захватит Украину, а Украина станет членом Европейского Союза", - подчеркнул лидер Финляндии.
Экономика РФ страдает
"Наблюдается нулевой рост, резервов больше нет. Если темпы инфляции продолжат расти так же, как в этом году, то по итогам года она составит 30%. Добавьте к этому 16% процентной ставки", - пояснил Стубб.
По словам лидера Финляндии, РФ не хочет останавливать войну, потому что это слишком дорого для Путина.
"Он не сможет заплатить российским солдатам. Поэтому главная дилемма, которая у нас сейчас есть: как мы можем заставить Россию прекратить эту войну", - подытожил он.
а, хто стверджує, що ***** перемагає?
трамп? орбан? скороход? українські капітулянти, що знову втомилися?
кому апелює стубб?
- знищення українського етносу
- нашої економіки
- знищити єдність НАТО і ЕС
майже все виконано
p.s. Україна ледь трималась при домозі в 100 лярдів на рік. Зараз - 90 лярдів на 2 роки. І чого це путін не припиняє війну, загадка прямо для стубба і інших євродегенератів
і мільйон афганців