США хотят довести войну до такого состояния, чтобы РФ никогда не атаковала Украину снова, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главным противником Альянса является Россия, поэтому не стоит отвлекаться на спор по поводу Гренландии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом он сказал на полях форума в Давосе.
Что известно?
Это, по его словам, означает, что Украине следует предоставить необходимую военную помощь, в частности ракеты для ПВО для отражения российских атак.
"Мы должны продолжать оказывать военную поддержку и не выпускать этот вопрос из поля зрения", - сказал он.
Рютте надеется на скорейшее завершение мирных переговоров, однако это, вероятно, произойдет не раньше апреля или мая.
Также, говорит генсек НАТО, Дональд Трамп и его команда настаивают на том, чтобы довести войну до конца, до такого состояния, когда Россия "никогда, никогда" не попытается снова атаковать.
На вопрос, действительно ли администрация Трампа "преданна" поддержке Украины, ее независимости и безопасности, Рютте ответил:
"Безусловно, ответ - да, и я никогда в этом не сомневался".
