Путин согласился вступить в "Совет мира" Трампа: Россия хочет использовать замороженные в США активы
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что соглашается на участие России в "Совете мира" президента США Дональда Трампа по Газе, но только при условии использования замороженных российских активов.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление на Совбезе РФ цитируют росСМИ.
По словам Путина, он якобы получил личное обращение от Трампа с предложением присоединиться к "Совету мира" и поблагодарил его за предложение.
В то же время он поручил своему МИД изучить эту инициативу, проконсультироваться с "партнерами", после чего Москва примет окончательное решение.
Условия России
Кроме того, лидер Кремля выдвинул свои условия для участия России в "Совете мира" Трампа:
"Уже сейчас, даже до решения нашего вопроса об участии в составе и самой работе "Совета мира", учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов".
Средства на восстановление территорий в "зоне СВО"
Также, по словам российского диктатора, Москва якобы обсуждает с Вашингтоном возможность использования этих замороженных активов для "восстановления территорий" в зоне боевых действий, вероятно, имея в виду оккупированные территории Украины. Это возможно, добавил Путин, после заключения мирного соглашения с Украиной.
"Совет мира" Дональда Трампа: что известно
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
- Трамп раскритиковал лидера Франции Эммануэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.
- Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
- В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
А Лука?
.
всі його покручі з рєдкозьомами посипляться разом з дружбанами- глитаями
.
як, всі внесуть, мудрий доні, закриє раду миру імені трампа.
але, меморіальну табличку приб'є на фасад.
Оця мертвонароджена "рада миру" створена лише для того, щоб донні отримав пожиттєву недоторканість. Бо, якщо все ж таки він не зможе скасувати вибори в Штатах, йому світить буцегарня до залишків життя. А так ні - він пам'ятник, хто ж його посадить!
о дають нарциси!
Роль інших буде зводитись до піддакування і підгавкування іржавому ..
Цікаво як таку роль , відведену ***** у тій раді , роль трампівського холопа тобто , сприйме вороже налаштована до США - публіка на болотах .!?
забийте його, хлопці...
***** плєшиве знову всіх обхитрило. Розморожені активи, повернення у велику політику, зруйноване НАТО та ЄС . Життя вдалося.
Ізраїль, ваше слово.
То просто особистий фонд трампа)))
Це наіть цікаво у нашому світі 1984.))))
що це за гешефт