Путин согласился вступить в "Совет мира" Трампа: Россия хочет использовать замороженные в США активы

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что соглашается на участие России в "Совете мира" президента США Дональда Трампа по Газе, но только при условии использования замороженных российских активов.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление на Совбезе РФ цитируют росСМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Путина, он якобы получил личное обращение от Трампа с предложением присоединиться к "Совету мира" и поблагодарил его за предложение.

В то же время он поручил своему МИД изучить эту инициативу, проконсультироваться с "партнерами", после чего Москва примет окончательное решение.

Условия России

Кроме того, лидер Кремля выдвинул свои условия для участия России в "Совете мира" Трампа:

"Уже сейчас, даже до решения нашего вопроса об участии в составе и самой работе "Совета мира", учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов".

Средства на восстановление территорий в "зоне СВО"

Также, по словам российского диктатора, Москва якобы обсуждает с Вашингтоном возможность использования этих замороженных активов для "восстановления территорий" в зоне боевых действий, вероятно, имея в виду оккупированные территории Украины. Это возможно, добавил Путин, после заключения мирного соглашения с Украиной.

"Совет мира" Дональда Трампа: что известно

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

Трамп раскритиковал лидера Франции Эммануэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

