Путин согласился вступить в "Совет мира" Трампа: Россия хочет использовать замороженные в США активы

Путин и Трамп

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что соглашается на участие России в "Совете мира" президента США Дональда Трампа по Газе, но только при условии использования замороженных российских активов.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление на Совбезе РФ цитируют росСМИ.

По словам Путина, он якобы получил личное обращение от Трампа с предложением присоединиться к "Совету мира" и поблагодарил его за предложение.

В то же время он поручил своему МИД изучить эту инициативу, проконсультироваться с "партнерами", после чего Москва примет окончательное решение.

Условия России

Кроме того, лидер Кремля выдвинул свои условия для участия России в "Совете мира" Трампа:

"Уже сейчас, даже до решения нашего вопроса об участии в составе и самой работе "Совета мира", учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов".

Средства на восстановление территорий в "зоне СВО"

Также, по словам российского диктатора, Москва якобы обсуждает с Вашингтоном возможность использования этих замороженных активов для "восстановления территорий" в зоне боевых действий, вероятно, имея в виду оккупированные территории Украины. Это возможно, добавил Путин, после заключения мирного соглашения с Украиной.

"Совет мира" Дональда Трампа: что известно

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
  • Трамп раскритиковал лидера Франции Эммануэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

Заявления Путина

Топ комментарии
Ахахах!!!
А Лука?
21.01.2026 22:30 Ответить
лука картами козирними з позначками напрямків здасть.

.
22.01.2026 00:43 Ответить
А ІДІЛ буде у Раді миру?
21.01.2026 22:32 Ответить
Талібан ще треба запросити.
21.01.2026 22:33 Ответить
І тюрбан і тадібан і зелений балаган
22.01.2026 02:29 Ответить
Майстерно розігрує партію. Використовує всі козирі. Джокер сидить у Вашингтоні.
21.01.2026 22:35 Ответить
джокеру залишилось максимум три роки, а потім буде доміно -

всі його покручі з рєдкозьомами посипляться разом з дружбанами- глитаями

.
22.01.2026 00:46 Ответить
Активи міняє на 1 млрд вступу?
21.01.2026 22:35 Ответить
Розморозять .Трамп погодиться на 1 мільярд. він не те що, маму рідну продасть, а і всю Америку за гроші.
21.01.2026 22:40 Ответить
На×уй послані богами знайшли одне одного.
21.01.2026 22:36 Ответить
внесок: один млрд готівкою!
як, всі внесуть, мудрий доні, закриє раду миру імені трампа.
але, меморіальну табличку приб'є на фасад.
21.01.2026 22:38 Ответить
Ага, зараз він закриє!!!
Оця мертвонароджена "рада миру" створена лише для того, щоб донні отримав пожиттєву недоторканість. Бо, якщо все ж таки він не зможе скасувати вибори в Штатах, йому світить буцегарня до залишків життя. А так ні - він пам'ятник, хто ж його посадить!
22.01.2026 10:07 Ответить
"Рада диктаторів миру" (світу)
21.01.2026 22:42 Ответить
Рашка в раді миру це на кшталт бжоли проти меду?
21.01.2026 22:44 Ответить
Осама не дожив ...
21.01.2026 22:46 Ответить
думка зрозуміла, а то б доня і його запросив в "раду миру".
21.01.2026 22:55 Ответить
доня, пожиттевий камандир висонаної з пес його знає якої сосульки з правом рішалки, і ***** його член його?
о дають нарциси!
21.01.2026 22:46 Ответить
Це буде рада імені - іх велічєства , Донні трампа всемогущєго , короля міра .. Все вирішуватиме він особисто , хто з ним буде не згоден - нах з пляжу .
Роль інших буде зводитись до піддакування і підгавкування іржавому ..
Цікаво як таку роль , відведену ***** у тій раді , роль трампівського холопа тобто , сприйме вороже налаштована до США - публіка на болотах .!?
21.01.2026 22:46 Ответить
як буба ломанеться в цю срань?
забийте його, хлопці...
21.01.2026 22:49 Ответить
Ти коли трампа забєш?
22.01.2026 09:36 Ответить
Інтуїція мені підказує, що це ***** вигадало цю раду миру, а дупориле руде ***** підхопило ідею та почало втілювати її у життя.
***** плєшиве знову всіх обхитрило. Розморожені активи, повернення у велику політику, зруйноване НАТО та ЄС . Життя вдалося.
21.01.2026 22:49 Ответить
Трамп ті заморожені гроші на себе записав, а тут путін на них зазихає. Ну і дурень.
21.01.2026 23:14 Ответить
Тобто ціль ***** не мір а зняття санкцій і витягнути свої заморожені активи. А ви дебіли повірили що ***** міру хоче?
21.01.2026 23:16 Ответить
Ніхто не вірить , що ***** хоче миру - але , схоже , це всих влаштовує !
21.01.2026 23:24 Ответить
21.01.2026 23:17 Ответить
хйло збирається вкласти 1 млрд $ у Палестину?

Ізраїль, ваше слово.
21.01.2026 23:41 Ответить
а хто сказав що це вкладення в якусь там палестину?
То просто особистий фонд трампа)))
22.01.2026 00:05 Ответить
Просто такий собі "хвісти виляє псом".
Це наіть цікаво у нашому світі 1984.))))
22.01.2026 00:04 Ответить
А це корупція світового масштабу чи ще ні?
22.01.2026 00:24 Ответить
тільки один Ізраїль зрозумів
що це за гешефт
22.01.2026 07:39 Ответить
НУ ДЫБИЛИЗМ
22.01.2026 10:35 Ответить
Фух-х, ну хоч путлер не потребував щоб йому особисто мільярд заплатили! У цій справі викривлено все. Країна, де за плакат "миру мир" саджають у тюрму на роки, сама вступає у "Раду мира"
22.01.2026 16:05 Ответить
 
 