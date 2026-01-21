Канада может присоединиться к Совету мира Трампа, но не заплатит $1 млрд, - Минфин страны

Канада не исключает своего вступления в Совет мира, предложенный Дональдом Трампом, но считает неприемлемым требование о взносе в 1 млрд долларов.

Об этом заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBC.

Какова позиция Канады?

"Нужно проработать много деталей, но одно понятно: Канада не будет платить, если присоединится к Совету мира", - сказал Шампань, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он добавил, что нужно подробно ознакомиться со всеми аспектами структуры, ее механизмами работы и назначением финансирования.

"Мы все еще на ранней стадии определения того, каким будет круг полномочий этого совета, как он будет функционировать", - отметил министр финансов Канады.

В том же сообщении отмечается, что государства-члены, которые не обеспечат миллиардный финансовый взнос и не получат статуса постоянного члена, будут иметь право находиться в совете только в течение трех лет.

Когда примут решение?

"Премьер-министр должен принять окончательное решение, когда все факты будут известны и все детали будут согласованы - будет ли это решение в наилучших интересах Канады", - подчеркнул Шампань.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" относительно Газы.

Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

