Канада может присоединиться к Совету мира Трампа, но не заплатит $1 млрд, - Минфин страны
Канада не исключает своего вступления в Совет мира, предложенный Дональдом Трампом, но считает неприемлемым требование о взносе в 1 млрд долларов.
Об этом заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBC.
Какова позиция Канады?
"Нужно проработать много деталей, но одно понятно: Канада не будет платить, если присоединится к Совету мира", - сказал Шампань, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он добавил, что нужно подробно ознакомиться со всеми аспектами структуры, ее механизмами работы и назначением финансирования.
"Мы все еще на ранней стадии определения того, каким будет круг полномочий этого совета, как он будет функционировать", - отметил министр финансов Канады.
В том же сообщении отмечается, что государства-члены, которые не обеспечат миллиардный финансовый взнос и не получат статуса постоянного члена, будут иметь право находиться в совете только в течение трех лет.
Когда примут решение?
"Премьер-министр должен принять окончательное решение, когда все факты будут известны и все детали будут согласованы - будет ли это решение в наилучших интересах Канады", - подчеркнул Шампань.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" относительно Газы.
- Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.
