Новости Трам создает "Совет мира"
2 141 16

Канада может присоединиться к Совету мира Трампа, но не заплатит $1 млрд, - Минфин страны

Канада думает о членстве в Совете мира

Канада не исключает своего вступления в Совет мира, предложенный Дональдом Трампом, но считает неприемлемым требование о взносе в 1 млрд долларов.

Об этом заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBC.

Какова позиция Канады?

"Нужно проработать много деталей, но одно понятно: Канада не будет платить, если присоединится к Совету мира", - сказал Шампань, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он добавил, что нужно подробно ознакомиться со всеми аспектами структуры, ее механизмами работы и назначением финансирования.

"Мы все еще на ранней стадии определения того, каким будет круг полномочий этого совета, как он будет функционировать", - отметил министр финансов Канады.

В том же сообщении отмечается, что государства-члены, которые не обеспечат миллиардный финансовый взнос и не получат статуса постоянного члена, будут иметь право находиться в совете только в течение трех лет.

Когда примут решение?

"Премьер-министр должен принять окончательное решение, когда все факты будут известны и все детали будут согласованы - будет ли это решение в наилучших интересах Канады", - подчеркнул Шампань.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" относительно Газы.
  • Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

Канада, офіційно: Хто вже заплатив лярд тупому іржавому індикові -- лохи і лузери.
21.01.2026 08:12
Совет мира Трампа это как спутник Притулы. Главное собрать деньги.
" Ты его видишь?- Нет!- А он есть!" (С)
21.01.2026 08:30
21.01.2026 08:42
Ах ти нагла морда, Франсуа-Філіп Шампань, а для чого тоді створювати Раду Миру? Крім замінити собою ООН та НАТО? Ти ризикуєшь отримати від рудого імператора світу, особливо з такою фамілією. Будешь платити мито на в'їзд в США. 200%.
21.01.2026 08:05
А так не вийде 😁 Ввечері мільярд - зранку Рада Миру, зранку мільярд - ввечері Рада Миру ... але мільярд вперед
21.01.2026 08:10
Канада може вступити , але міліард $ - Трамп заплатить Канаді
А все решта - як ти написав
21.01.2026 10:35
21.01.2026 08:12
Та ніколи ця рада не функціонуватиме, давайте лярд та ставайте у чергу цьомати стару дупу трампа.
21.01.2026 08:14
Що значить ніколи?
"Анонімний американський чиновник заявив, що Трамп може довічно очолити Раду миру"
21.01.2026 09:24
Так, він цю раду створить та очолить лише заради внесків. Це буде його довічний гаманець для прибутків.
21.01.2026 09:30
Підарські боти виють від безсилля і кусають лікті.
Українці своїми зборами купують щодня для рідних ЗСУ сотні дронів, багато іншої техніки і обладнання, комплектують цілі підрозділи!
Байрактар -- не проблема!
Супутник для розвідки -- без питань!
Якщо треба, зберемо на Зірку Смерті і 10 млрд на кілера для утилізації сцикливого бункерного щура.

Тим часом свинорилі валантьори -- збирають місяць на 5 джгутів.
Лохи!

Для України це священна війна за життя і свободу.
Для біомаси руzкіх уйобків -- тотальна утилізація і остаточний крах болотної помийки.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Миллиард (арбуз) это как улучшенный аккаунт. Все, кого пригласил председатель, заходят бесплатно. Через три года председатель может пересмотреть состав. Все кто заплатит останутся гарантировано.
Нужно и у нас на сайте такое внедрить. Кто внесет бабло в фонд самого.... Того не блокирует администрация.
21.01.2026 09:04
Через три года председатель, кстати, станет бывшим президентом(если конечно он не станет нарушать конституцию, как грозится), и интересно на каком основании этот "Союз меча и орала" будет продолжать свою деятельность? Точнее, интересно, кто будет рассматривать дальнейший состав, если этот председатель станет просто пенсионером. Новый может и не будет иметь интерес продолжать это дальше(опять же при условии, что новый президент не будет из состава тусовки нынешнего). Возможно, что у него цель просто собрать по "арбузу" и больше ничего.
Тверезо мислячим людям все прекрасно зрозуміло: Трамп робить спробу створення такого собі "кишенькового ООН". Кардинальна різниця між ООН і "Радою миру" полягає в тому, що в ООН діє ДЕМОКРАТИЧНИЙ принцип - "Одна країна - один голос", а Раду миру" пропонують створювать за ІЄРАРХІЧНИМ принципом: "ВЕРШИТЕЛЬ (Трамп) - ДОРАДЧЕ ОТОЧЕННЯ (ті, хто "піддакує" Трампу та ті, хто собі місце в "Раді" купив), і "одобрямси" (їм слова давать не будуть і з їх думкою не рахуватимуться).
Дуже тупе рішення. Завтра США анексують канаду і створять раду миру по цій території
