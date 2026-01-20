РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7925 посетителей онлайн
2 949 27

Лукашенко подписал присоединение Беларуси к "Совету мира" Трампа

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подписал документ о вступлении страны в "Совет мира" относительно Сектора Газа, который предложил создать лидер США Дональд Трамп.

Об этом он сказал в комментарии белорусским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По словам Лукашенко, это произошло в соответствии с процедурой, изложенной в письме Трампа.

"Я подписал соответствующее обращение к США, что мы готовы принять их предложение и стать учредителями этого Совета", - заявил он.

Взнос не требуется

Отвечая на вопрос о реальных условиях вступления в "Совет мира" и слухах о том, что для этого нужно внести 1 млрд долларов, Лукашенко сказал, что "эти больные люди в очередной раз одурели": "Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно".

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" относительно Сектора Газа.
  • Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

Автор: 

Беларусь (7985) Газа (87) Лукашенко Александр (3610) Совет мира (33)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Вся світова гидота збереться у тій "раді миру" Чубчика.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:02 Ответить
+11
Такий бл. цирк розпочався у всьому світі, навіть нашому клоуну там місця немає.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:07 Ответить
+11
Уйобки та утирки всіх країн, зберайтись до купи.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
А лярд баксів перевів трампону?
показать весь комментарий
20.01.2026 19:03 Ответить
Сказав, що з диктаторів Трамп не бере. Платити будуть інші європейські лохи з Євросоюзу. А мені цікаво, хто з країн, які вважають себе демократичними запишеться у цей поганий тоталітарний клуб? Нлрвежці відмовились, щоб на клубних збіговиськах не тиснути скривавлені руки луки і пуцина.
показать весь комментарий
а ***** непотрібно чіпати тільки лукошенко?
показать весь комментарий
20.01.2026 19:07 Ответить
Ось так руде чмирло повертає ***** і Пюрера в світову політику. ХЗНА, можливо цей план з ,,Радою,, і не його задумка а кремлівські розробки.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:05 Ответить
Можно даже не сомневаться.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:19 Ответить
Такий бл. цирк розпочався у всьому світі, навіть нашому клоуну там місця немає.
показать весь комментарий
Так Трампон спеціальну цю шляпу створив, щоб бабла накосити
показать весь комментарий
20.01.2026 19:07 Ответить
Тепер, чекаємо ще, на отих осіб з Афганістану від бен-ладена і диктаторів-людоідів з Африки та опухлого чучхе з *******?!?!
показать весь комментарий
20.01.2026 19:07 Ответить
Пішов лизати сраку Соросам, буржуям і капіталістам? А як же бамбіть Вашінгтон і ваивать с піндосами? Вся мразота яка ненавидить все західне скучкувалася навколо Тромба. Думають що Тромб буде роздавати гроші
показать весь комментарий
20.01.2026 19:07 Ответить
А скільки треба буде продати бульби, щоб заплатити 1 лярд членського внеску?
показать весь комментарий
20.01.2026 19:07 Ответить
Калієм вже платить.
показать весь комментарий
20.01.2026 21:26 Ответить
Вибриком побіжить до Трампа - нічого гадати
показать весь комментарий
20.01.2026 19:11 Ответить
Скоро навіть Беларусь буде виглядати більш адекватною країною на фоні України.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:11 Ответить
захотел мжм.....
показать весь комментарий
20.01.2026 19:13 Ответить
так це ж прям чудова новина.
це прям мегачудова. тепер всі можуть зіскочити, тицяючи пальцем в бульбофюрера - мов, ми з ним за мир говорити не будемо. і Трамп типу невихований, щоб його образити
показать весь комментарий
20.01.2026 19:17 Ответить
воєнний злочинець бульбафюрер лукашенко приєднався до ..ради миру.. тампона --- палата №6 -- там ***** .аятола ***** . хряк кім . мадурік не встиг . орбан і всякий непотріб планети --- через три роки додіка в штатах забудуть і перевиберуть він не сидітиме в білому домі поки не здохне . це в параші ***** сидітиме в кремлі поки не здохне
показать весь комментарий
20.01.2026 19:17 Ответить
Перемога! Раніше він цілував лише дупу Путіна, а тепер - у нього їх дві.
показать весь комментарий
20.01.2026 19:25 Ответить
А шо, так можно было?!
Вот теперь заживём!!!
показать весь комментарий
20.01.2026 19:26 Ответить
Уйобки та утирки всіх країн, зберайтись до купи.
показать весь комментарий
Гарне гасло.
А колись було гасло -
Голодранці всіх країн еднайтесь!
показать весь комментарий
20.01.2026 20:50 Ответить
Зарано Адік отруївся! Був би зараз генеральним секретарем "Ради миру зради"...
показать весь комментарий
20.01.2026 20:04 Ответить
Яке щастя!!!
показать весь комментарий
20.01.2026 20:46 Ответить
Ще відсосіть один в одного
показать весь комментарий
20.01.2026 20:55 Ответить
Трамп збирає під гаслом "Уйобки всіх країн,єднайтесь!" Далі всіх в Гаагу відправить.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:25 Ответить
Терористи всього світу,єднайтеся!
показать весь комментарий
21.01.2026 08:26 Ответить
 
 