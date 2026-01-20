Лукашенко подписал присоединение Беларуси к "Совету мира" Трампа
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подписал документ о вступлении страны в "Совет мира" относительно Сектора Газа, который предложил создать лидер США Дональд Трамп.
Об этом он сказал в комментарии белорусским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Лукашенко, это произошло в соответствии с процедурой, изложенной в письме Трампа.
"Я подписал соответствующее обращение к США, что мы готовы принять их предложение и стать учредителями этого Совета", - заявил он.
Взнос не требуется
Отвечая на вопрос о реальных условиях вступления в "Совет мира" и слухах о том, что для этого нужно внести 1 млрд долларов, Лукашенко сказал, что "эти больные люди в очередной раз одурели": "Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" относительно Сектора Газа.
- Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.
це прям мегачудова. тепер всі можуть зіскочити, тицяючи пальцем в бульбофюрера - мов, ми з ним за мир говорити не будемо. і Трамп типу невихований, щоб його образити
Вот теперь заживём!!!
А колись було гасло -
Голодранці всіх країн еднайтесь!
мирузради"...