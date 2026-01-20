Новини Трамп створює "Раду миру"
2 949 27

Лукашенко підписав приєднання Білорусі до "Ради миру" Трампа

Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підписав документ про вступ країни до "Ради миру" щодо Гази, яку запропонував створити лідер США Дональд Трамп.

Про це він сказав в коментарі білоруським медіа, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами Лукашенка, це відбулося відповідно до процедури, викладеної в листі Трампа.

"Я підписав відповідне звернення до США, що ми готові прийняти їхню пропозицію і стати засновниками цієї Ради", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні складно уявити участь у "Раді миру" разом із Росією, - Зеленський

Внеску не потрібно

Відповідаючи на питання про реальні умови вступу до "Ради миру" і чутки про те, що для цього потрібно внести 1 млрд доларів, Лукашенко сказав, що "ці хворі люди вкотре одуріли": "Просто треба читати документ. Ніяких грошей не потрібно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія відмовилася приєднуватися до "Ради миру" Трампа: "Ставить під сумнів роль ООН та чинне міжнародне право"

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
  • Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

Читайте також: Китай отримав запрошення від США до "Ради миру" щодо Гази

Автор: 

Білорусь Газа Лукашенко Олександр Рада миру
Топ коментарі
+22
Вся світова гидота збереться у тій "раді миру" Чубчика.
20.01.2026 19:02 Відповісти
+11
Такий бл. цирк розпочався у всьому світі, навіть нашому клоуну там місця немає.
20.01.2026 19:07 Відповісти
+11
Уйобки та утирки всіх країн, зберайтись до купи.
20.01.2026 19:32 Відповісти
Вся світова гидота збереться у тій "раді миру" Чубчика.
20.01.2026 19:02 Відповісти
А лярд баксів перевів трампону?
20.01.2026 19:03 Відповісти
Сказав, що з диктаторів Трамп не бере. Платити будуть інші європейські лохи з Євросоюзу. А мені цікаво, хто з країн, які вважають себе демократичними запишеться у цей поганий тоталітарний клуб? Нлрвежці відмовились, щоб на клубних збіговиськах не тиснути скривавлені руки луки і пуцина.
20.01.2026 19:18 Відповісти
а ***** непотрібно чіпати тільки лукошенко?
20.01.2026 19:07 Відповісти
Ось так руде чмирло повертає ***** і Пюрера в світову політику. ХЗНА, можливо цей план з ,,Радою,, і не його задумка а кремлівські розробки.
20.01.2026 19:05 Відповісти
Можно даже не сомневаться.
20.01.2026 19:19 Відповісти
Такий бл. цирк розпочався у всьому світі, навіть нашому клоуну там місця немає.
20.01.2026 19:07 Відповісти
Так Трампон спеціальну цю шляпу створив, щоб бабла накосити
20.01.2026 19:07 Відповісти
Тепер, чекаємо ще, на отих осіб з Афганістану від бен-ладена і диктаторів-людоідів з Африки та опухлого чучхе з *******?!?!
20.01.2026 19:07 Відповісти
Пішов лизати сраку Соросам, буржуям і капіталістам? А як же бамбіть Вашінгтон і ваивать с піндосами? Вся мразота яка ненавидить все західне скучкувалася навколо Тромба. Думають що Тромб буде роздавати гроші
20.01.2026 19:07 Відповісти
А скільки треба буде продати бульби, щоб заплатити 1 лярд членського внеску?
20.01.2026 19:07 Відповісти
Калієм вже платить.
20.01.2026 21:26 Відповісти
Вибриком побіжить до Трампа - нічого гадати
20.01.2026 19:11 Відповісти
Скоро навіть Беларусь буде виглядати більш адекватною країною на фоні України.
20.01.2026 19:11 Відповісти
захотел мжм.....
20.01.2026 19:13 Відповісти
так це ж прям чудова новина.
це прям мегачудова. тепер всі можуть зіскочити, тицяючи пальцем в бульбофюрера - мов, ми з ним за мир говорити не будемо. і Трамп типу невихований, щоб його образити
20.01.2026 19:17 Відповісти
воєнний злочинець бульбафюрер лукашенко приєднався до ..ради миру.. тампона --- палата №6 -- там ***** .аятола ***** . хряк кім . мадурік не встиг . орбан і всякий непотріб планети --- через три роки додіка в штатах забудуть і перевиберуть він не сидітиме в білому домі поки не здохне . це в параші ***** сидітиме в кремлі поки не здохне
20.01.2026 19:17 Відповісти
Перемога! Раніше він цілував лише дупу Путіна, а тепер - у нього їх дві.
20.01.2026 19:25 Відповісти
А шо, так можно было?!
Вот теперь заживём!!!
20.01.2026 19:26 Відповісти
Уйобки та утирки всіх країн, зберайтись до купи.
20.01.2026 19:32 Відповісти
Гарне гасло.
А колись було гасло -
Голодранці всіх країн еднайтесь!
20.01.2026 20:50 Відповісти
Зарано Адік отруївся! Був би зараз генеральним секретарем "Ради миру зради"...
20.01.2026 20:04 Відповісти
Яке щастя!!!
20.01.2026 20:46 Відповісти
Ще відсосіть один в одного
20.01.2026 20:55 Відповісти
Трамп збирає під гаслом "Уйобки всіх країн,єднайтесь!" Далі всіх в Гаагу відправить.
21.01.2026 00:25 Відповісти
Терористи всього світу,єднайтеся!
21.01.2026 08:26 Відповісти
 
 