Лукашенко підписав приєднання Білорусі до "Ради миру" Трампа

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підписав документ про вступ країни до "Ради миру" щодо Гази, яку запропонував створити лідер США Дональд Трамп.

Про це він сказав в коментарі білоруським медіа, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами Лукашенка, це відбулося відповідно до процедури, викладеної в листі Трампа.

"Я підписав відповідне звернення до США, що ми готові прийняти їхню пропозицію і стати засновниками цієї Ради", - заявив він.

Внеску не потрібно

Відповідаючи на питання про реальні умови вступу до "Ради миру" і чутки про те, що для цього потрібно внести 1 млрд доларів, Лукашенко сказав, що "ці хворі люди вкотре одуріли": "Просто треба читати документ. Ніяких грошей не потрібно".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

