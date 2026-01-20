Новини Трамп створює "Раду миру"
2 245 23

Норвегія відмовилася приєднуватися до "Ради миру" Трампа: "Ставить під сумнів роль ООН та чинне міжнародне право"

Трамп — про ядерну перевагу і переговори з Росією та Китаєм

Заступник міністра закордонних справ Норвегії Андреас Моцфельдт Кравік заявив, що його країна не приєднається до "Ради миру" президента США Дональда Трампа у нинішньому форматі.

Про це він повідомив в інтерв’ю норвезькій газеті Aftenposten, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кравіка, участь Норвегії в цій ініціативі є недоречною, оскільки вона ставить під сумнів засади та принципи Організації Об’єднаних Націй.

Він наголосив, що для Норвегії є неприйнятним бути частиною структури, яка підважує роль ООН та чинне міжнародне право.

"Абсолютно зрозуміло, що ми не можемо бути частиною структури, яка ставить під сумнів роль ООН та чинне міжнародне право. Це було б абсолютно неможливо для нас - і не тільки для нас, але й для переважної більшості, принаймні європейських держав, а також багатьох інших - для яких ООН та міжнародне право є опорою їхньої зовнішньої політики", - зазначив представник норвезького МЗС.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
  • Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

+19
молодці Норвежці
20.01.2026 17:40 Відповісти
+14
Трамп звихнувся на почестях, до яких ніяк не дотягує по результатах своєї діяльності. З Нобелівською премією миру у Трампа стався облом, що його дуже засмутило. Може йому дати Оскара, бо він настільки успішно зіграв розумного, що його вибрали на другий строк? Є ще одна перспеективна премія для Трампа -премія Дарвіна, але для її одержання Трампу треба дуже постаратися.
20.01.2026 17:50 Відповісти
+8
Хоч хтось з ясним розумом.
20.01.2026 17:50 Відповісти
Ага, а в "зраді миру" міжнародним правом будуть забаганки Трампа.
20.01.2026 17:38 Відповісти
Україні що робити? Може сказати що в нас бракує дипломатів-Алібаба під прикриттям працює Аллою Борисівною в Еміратах,кульоба-сеkсшопом занятий,Клімкін не тієї партії,а всі інші стоять в чергах до ЄС та НАТО
20.01.2026 17:38 Відповісти
Украине Европа не даст лярд на эту уйню.
20.01.2026 19:10 Відповісти
Актуальність лозунгу ТРМП ПНХ різко зростає !!!
20.01.2026 17:43 Відповісти
Трамп отримав🖕🖕🖕🖕🖕
від Норвегіі🥴
20.01.2026 17:46 Відповісти
А в чому полягає "роль ООН" цей кравік хоч знає? В чому взагалі роль імпотентної організації, окрім фінансування імпотентів та дармоїдів з різних куточків світу, в тому числі з ереф та Китаю? Яку роль виконала ця ООН для забезпечення міжнародного права в Україні?
20.01.2026 17:49 Відповісти
Багато балакали, збирались на засідання.
Саме це пропонується у новому Миморандумі ( гарантії миру на ирамповському новоязі )
21.01.2026 15:27 Відповісти
Хоч хтось сміливий....решта мовчать.
20.01.2026 17:51 Відповісти
Макрон послал трампона нах, вы не в курсах, мадам?
20.01.2026 19:13 Відповісти
Добре, що член Рад.Безу ООН, не ставить під сумнів "міжнароде право" і "роль ООН"...
20.01.2026 17:53 Відповісти
Вікінги не лише войовничі - вони і традиційно холоднокровні і розважливі. Нордичний характер! Респект! 👏👏👏
20.01.2026 17:56 Відповісти
ООН з 60.000 нероб зі всього світу, вже давно перетворилась на такий собі ОП в масштабах планети - толку нуль, лише своїх родичів туди прилаштовують, та шикують за рахунок внесків.
І да, вони живуть в відрядженнях лише в готелях 5*****, навіть в Африці, плять...
Сам був свідком, як в одній з країн ще колишній генсек ООН приїхав до готелю 5***** в супроводі 14-ти (!!!) новеньких мікроавтобусах (бежево-коричневого кольору). Ми запарились ту колонну рахувати. Хто там був - діловоди, шлюхи, підтирачі дупи?
ООН - нікечмна структура, в якій НЕЗАКОННО знаходиться Параша. І цю структуру треба міняти - звичайно, не на приватний клуб рудого педофіла.
20.01.2026 18:08 Відповісти
Трампон Трампакс ***** дырявое, позови Ына в Раду мира!!
20.01.2026 18:28 Відповісти
Потроху доходить,що король голий...
20.01.2026 18:32 Відповісти
Хто еще не посылал "дирехтура совета мира"?
20.01.2026 19:16 Відповісти
 
 