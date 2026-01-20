Норвегія відмовилася приєднуватися до "Ради миру" Трампа: "Ставить під сумнів роль ООН та чинне міжнародне право"

Заступник міністра закордонних справ Норвегії Андреас Моцфельдт Кравік заявив, що його країна не приєднається до "Ради миру" президента США Дональда Трампа у нинішньому форматі.

Про це він повідомив в інтерв’ю норвезькій газеті Aftenposten, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кравіка, участь Норвегії в цій ініціативі є недоречною, оскільки вона ставить під сумнів засади та принципи Організації Об’єднаних Націй.

Він наголосив, що для Норвегії є неприйнятним бути частиною структури, яка підважує роль ООН та чинне міжнародне право.

"Абсолютно зрозуміло, що ми не можемо бути частиною структури, яка ставить під сумнів роль ООН та чинне міжнародне право. Це було б абсолютно неможливо для нас - і не тільки для нас, але й для переважної більшості, принаймні європейських держав, а також багатьох інших - для яких ООН та міжнародне право є опорою їхньої зовнішньої політики", - зазначив представник норвезького МЗС.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

