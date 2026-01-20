Норвегия отказалась присоединяться к "Совету мира" Трампа: "Ставит под сомнение роль ООН и действующее международное право"

Трамп — о ядерном превосходстве и переговорах с Россией и Китаем

Заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик заявил, что его страна не присоединится к "Совету мира" президента США Дональда Трампа в нынешнем формате.

Об этом он сообщил в интервью норвежской газете Aftenposten, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кравика, участие Норвегии в этой инициативе является неуместным, поскольку она ставит под сомнение основы и принципы Организации Объединенных Наций.

Он подчеркнул, что для Норвегии неприемлемо быть частью структуры, которая подрывает роль ООН и действующее международное право.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине сложно представить участие в "Совете мира" вместе с Россией, - Зеленский

"Совершенно понятно, что мы не можем быть частью структуры, которая ставит под сомнение роль ООН и действующее международное право. Это было бы абсолютно невозможно для нас - и не только для нас, но и для подавляющего большинства, по крайней мере европейских государств, а также многих других - для которых ООН и международное право являются опорой их внешней политики", - отметил представитель норвежского МИД.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
  • Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай получил приглашение от США в "Совет мира" относительно Газы

молодці Норвежці
Трамп звихнувся на почестях, до яких ніяк не дотягує по результатах своєї діяльності. З Нобелівською премією миру у Трампа стався облом, що його дуже засмутило. Може йому дати Оскара, бо він настільки успішно зіграв розумного, що його вибрали на другий строк? Є ще одна перспеективна премія для Трампа -премія Дарвіна, але для її одержання Трампу треба дуже постаратися.
Хоч хтось з ясним розумом.
Ага, а в "зраді миру" міжнародним правом будуть забаганки Трампа.
Україні що робити? Може сказати що в нас бракує дипломатів-Алібаба під прикриттям працює Аллою Борисівною в Еміратах,кульоба-сеkсшопом занятий,Клімкін не тієї партії,а всі інші стоять в чергах до ЄС та НАТО
Украине Европа не даст лярд на эту уйню.
Актуальність лозунгу ТРМП ПНХ різко зростає !!!
Трамп отримав🖕🖕🖕🖕🖕
від Норвегіі🥴
А в чому полягає "роль ООН" цей кравік хоч знає? В чому взагалі роль імпотентної організації, окрім фінансування імпотентів та дармоїдів з різних куточків світу, в тому числі з ереф та Китаю? Яку роль виконала ця ООН для забезпечення міжнародного права в Україні?
Багато балакали, збирались на засідання.
Саме це пропонується у новому Миморандумі ( гарантії миру на ирамповському новоязі )
Хоч хтось з ясним розумом.
Хоч хтось сміливий....решта мовчать.
Макрон послал трампона нах, вы не в курсах, мадам?
Добре, що член Рад.Безу ООН, не ставить під сумнів "міжнароде право" і "роль ООН"...
Вікінги не лише войовничі - вони і традиційно холоднокровні і розважливі. Нордичний характер! Респект! 👏👏👏
ООН з 60.000 нероб зі всього світу, вже давно перетворилась на такий собі ОП в масштабах планети - толку нуль, лише своїх родичів туди прилаштовують, та шикують за рахунок внесків.
І да, вони живуть в відрядженнях лише в готелях 5*****, навіть в Африці, плять...
Сам був свідком, як в одній з країн ще колишній генсек ООН приїхав до готелю 5***** в супроводі 14-ти (!!!) новеньких мікроавтобусах (бежево-коричневого кольору). Ми запарились ту колонну рахувати. Хто там був - діловоди, шлюхи, підтирачі дупи?
ООН - нікечмна структура, в якій НЕЗАКОННО знаходиться Параша. І цю структуру треба міняти - звичайно, не на приватний клуб рудого педофіла.
Трампон Трампакс ***** дырявое, позови Ына в Раду мира!!
Потроху доходить,що король голий...
Хто еще не посылал "дирехтура совета мира"?
