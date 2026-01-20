Норвегия отказалась присоединяться к "Совету мира" Трампа: "Ставит под сомнение роль ООН и действующее международное право"
Заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик заявил, что его страна не присоединится к "Совету мира" президента США Дональда Трампа в нынешнем формате.
Об этом он сообщил в интервью норвежской газете Aftenposten, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кравика, участие Норвегии в этой инициативе является неуместным, поскольку она ставит под сомнение основы и принципы Организации Объединенных Наций.
Он подчеркнул, что для Норвегии неприемлемо быть частью структуры, которая подрывает роль ООН и действующее международное право.
"Совершенно понятно, что мы не можем быть частью структуры, которая ставит под сомнение роль ООН и действующее международное право. Это было бы абсолютно невозможно для нас - и не только для нас, но и для подавляющего большинства, по крайней мере европейских государств, а также многих других - для которых ООН и международное право являются опорой их внешней политики", - отметил представитель норвежского МИД.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
- Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.
від Норвегіі🥴
Саме це пропонується у новому Миморандумі ( гарантії миру на ирамповському новоязі )
І да, вони живуть в відрядженнях лише в готелях 5*****, навіть в Африці, плять...
Сам був свідком, як в одній з країн ще колишній генсек ООН приїхав до готелю 5***** в супроводі 14-ти (!!!) новеньких мікроавтобусах (бежево-коричневого кольору). Ми запарились ту колонну рахувати. Хто там був - діловоди, шлюхи, підтирачі дупи?
ООН - нікечмна структура, в якій НЕЗАКОННО знаходиться Параша. І цю структуру треба міняти - звичайно, не на приватний клуб рудого педофіла.