УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15202 відвідувача онлайн
Трамп створює "Раду миру"
2 141 16

Канада може приєднатися до Ради миру Трампа, але не заплатить $1 млрд, - Мінфін країни

Канада думає про членство в Раді миру

Канада не виключає свого вступу до Ради миру, запропонованої Дональдом Трампом, але вважає неприйнятною вимогу щодо внеску в 1 млрд доларів.

Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBC.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Яка позиція Канади?

"Потрібно опрацювати багато деталей, але одне зрозуміло: Канада не платитиме, якщо приєднається до Ради миру", - сказав Шампань, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він додав, що потрібно детально ознайомитися з усіма аспектами структури, її механізмами роботи та призначенням фінансування.

"Ми все ще на ранній стадії визначення того, яким буде коло повноважень цієї ради, як вона функціонуватиме", - зауважив міністр фінансів Канади.

У також повідомленні наголошується, що держави-члени, які не забезпечать мільярдний фінансовий внесок і не отримають статусу постійного члена, матимуть право перебувати в раді лише протягом трьох років.

Коли рішення ухвалять?

"Прем'єр-міністр має ухвалити остаточне рішення, коли всі факти будуть відомі та всі деталі будуть узгоджені - чи це рішення буде в найкращих інтересах Канади", - підкреслив Шампань.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
  • Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

Автор: 

Канада (2268) США (26382) Трамп Дональд (8747)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Канада, офіційно: Хто вже заплатив лярд тупому іржавому індикові -- лохи і лузери.
показати весь коментар
21.01.2026 08:12 Відповісти
+6
Совет мира Трампа это как спутник Притулы. Главное собрать деньги.
" Ты его видишь?- Нет!- А он есть!" (С)
показати весь коментар
21.01.2026 08:30 Відповісти
+6
показати весь коментар
21.01.2026 08:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ах ти нагла морда, Франсуа-Філіп Шампань, а для чого тоді створювати Раду Миру? Крім замінити собою ООН та НАТО? Ти ризикуєшь отримати від рудого імператора світу, особливо з такою фамілією. Будешь платити мито на в'їзд в США. 200%.
показати весь коментар
21.01.2026 08:05 Відповісти
А так не вийде 😁 Ввечері мільярд - зранку Рада Миру, зранку мільярд - ввечері Рада Миру ... але мільярд вперед
показати весь коментар
21.01.2026 08:10 Відповісти
Канада може вступити , але міліард $ - Трамп заплатить Канаді
А все решта - як ти написав
показати весь коментар
21.01.2026 10:35 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 08:12 Відповісти
Та ніколи ця рада не функціонуватиме, давайте лярд та ставайте у чергу цьомати стару дупу трампа.
показати весь коментар
21.01.2026 08:14 Відповісти
Що значить ніколи?
"Анонімний американський чиновник заявив, що Трамп може довічно очолити Раду миру"
показати весь коментар
21.01.2026 09:24 Відповісти
Так, він цю раду створить та очолить лише заради внесків. Це буде його довічний гаманець для прибутків.
показати весь коментар
21.01.2026 09:30 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 08:30 Відповісти
Підарські боти виють від безсилля і кусають лікті.
Українці своїми зборами купують щодня для рідних ЗСУ сотні дронів, багато іншої техніки і обладнання, комплектують цілі підрозділи!
Байрактар -- не проблема!
Супутник для розвідки -- без питань!
Якщо треба, зберемо на Зірку Смерті і 10 млрд на кілера для утилізації сцикливого бункерного щура.

Тим часом свинорилі валантьори -- збирають місяць на 5 джгутів.
Лохи!

Для України це священна війна за життя і свободу.
Для біомаси руzкіх уйобків -- тотальна утилізація і остаточний крах болотної помийки.
СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
21.01.2026 10:38 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 08:42 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2026 09:51 Відповісти

показати весь коментар
21.01.2026 08:44 Відповісти
Миллиард (арбуз) это как улучшенный аккаунт. Все, кого пригласил председатель, заходят бесплатно. Через три года председатель может пересмотреть состав. Все кто заплатит останутся гарантировано.
Нужно и у нас на сайте такое внедрить. Кто внесет бабло в фонд самого.... Того не блокирует администрация.
показати весь коментар
21.01.2026 09:04 Відповісти
Через три года председатель, кстати, станет бывшим президентом(если конечно он не станет нарушать конституцию, как грозится), и интересно на каком основании этот "Союз меча и орала" будет продолжать свою деятельность? Точнее, интересно, кто будет рассматривать дальнейший состав, если этот председатель станет просто пенсионером. Новый может и не будет иметь интерес продолжать это дальше(опять же при условии, что новый президент не будет из состава тусовки нынешнего). Возможно, что у него цель просто собрать по "арбузу" и больше ничего.
показати весь коментар
21.01.2026 09:49 Відповісти
Тверезо мислячим людям все прекрасно зрозуміло: Трамп робить спробу створення такого собі "кишенькового ООН". Кардинальна різниця між ООН і "Радою миру" полягає в тому, що в ООН діє ДЕМОКРАТИЧНИЙ принцип - "Одна країна - один голос", а Раду миру" пропонують створювать за ІЄРАРХІЧНИМ принципом: "ВЕРШИТЕЛЬ (Трамп) - ДОРАДЧЕ ОТОЧЕННЯ (ті, хто "піддакує" Трампу та ті, хто собі місце в "Раді" купив), і "одобрямси" (їм слова давать не будуть і з їх думкою не рахуватимуться).
показати весь коментар
21.01.2026 09:31 Відповісти
Дуже тупе рішення. Завтра США анексують канаду і створять раду миру по цій території
показати весь коментар
21.01.2026 14:41 Відповісти
 
 