Канада може приєднатися до Ради миру Трампа, але не заплатить $1 млрд, - Мінфін країни
Канада не виключає свого вступу до Ради миру, запропонованої Дональдом Трампом, але вважає неприйнятною вимогу щодо внеску в 1 млрд доларів.
Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBC.
Яка позиція Канади?
"Потрібно опрацювати багато деталей, але одне зрозуміло: Канада не платитиме, якщо приєднається до Ради миру", - сказав Шампань, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Він додав, що потрібно детально ознайомитися з усіма аспектами структури, її механізмами роботи та призначенням фінансування.
"Ми все ще на ранній стадії визначення того, яким буде коло повноважень цієї ради, як вона функціонуватиме", - зауважив міністр фінансів Канади.
У також повідомленні наголошується, що держави-члени, які не забезпечать мільярдний фінансовий внесок і не отримають статусу постійного члена, матимуть право перебувати в раді лише протягом трьох років.
Коли рішення ухвалять?
"Прем'єр-міністр має ухвалити остаточне рішення, коли всі факти будуть відомі та всі деталі будуть узгоджені - чи це рішення буде в найкращих інтересах Канади", - підкреслив Шампань.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
- Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.
А все решта - як ти написав
"Анонімний американський чиновник заявив, що Трамп може довічно очолити Раду миру"
