Канада може приєднатися до Ради миру Трампа, але не заплатить $1 млрд, - Мінфін країни

Канада не виключає свого вступу до Ради миру, запропонованої Дональдом Трампом, але вважає неприйнятною вимогу щодо внеску в 1 млрд доларів.

Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CBC.

Яка позиція Канади?

"Потрібно опрацювати багато деталей, але одне зрозуміло: Канада не платитиме, якщо приєднається до Ради миру", - сказав Шампань, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він додав, що потрібно детально ознайомитися з усіма аспектами структури, її механізмами роботи та призначенням фінансування.

"Ми все ще на ранній стадії визначення того, яким буде коло повноважень цієї ради, як вона функціонуватиме", - зауважив міністр фінансів Канади.

У також повідомленні наголошується, що держави-члени, які не забезпечать мільярдний фінансовий внесок і не отримають статусу постійного члена, матимуть право перебувати в раді лише протягом трьох років.

Коли рішення ухвалять?

"Прем'єр-міністр має ухвалити остаточне рішення, коли всі факти будуть відомі та всі деталі будуть узгоджені - чи це рішення буде в найкращих інтересах Канади", - підкреслив Шампань.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона і пригрозив запровадити мита у 200% на французькі вина та шампанське.

