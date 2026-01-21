Италия откажется от членства в "Совете мира" Трампа

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что присоединение страны к "Совету мира", предложенному президентом США Дональдом Трампом для управления Сектором Газа, является проблематичным и может противоречить итальянской конституции.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, в отношении участия Италии в инициативе президента США "есть некоторые проблемы". Он не уточнил деталей, однако отметил, что вопрос вызывает серьезные оговорки.

Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Италия не будет участвовать в Совете мира. Издание отмечает, что членство в этой структуре может нарушать положения конституции страны.

Согласно конституции Италии, государство может присоединяться к международным организациям, которые обеспечивают "мир и справедливость между народами", только "на равных условиях с другими государствами". Это, по оценкам итальянских источников, несовместимо с доминирующей ролью президента США в предлагаемом "Совете мира".

Ожидается, что в четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп возглавит церемонию создания "Совета мира". В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая поддерживает теплые отношения с президентом США, вряд ли посетит мероприятие.

По информации агентства, приглашение присоединиться к "Совету мира" получили около 60 стран. Без оговорок их пока приняли лишь несколько государств, в частности Венгрия, Азербайджан, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

