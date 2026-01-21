Италия откажется от членства в "Совете мира" Трампа
Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что присоединение страны к "Совету мира", предложенному президентом США Дональдом Трампом для управления Сектором Газа, является проблематичным и может противоречить итальянской конституции.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, в отношении участия Италии в инициативе президента США "есть некоторые проблемы". Он не уточнил деталей, однако отметил, что вопрос вызывает серьезные оговорки.
Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Италия не будет участвовать в Совете мира. Издание отмечает, что членство в этой структуре может нарушать положения конституции страны.
Согласно конституции Италии, государство может присоединяться к международным организациям, которые обеспечивают "мир и справедливость между народами", только "на равных условиях с другими государствами". Это, по оценкам итальянских источников, несовместимо с доминирующей ролью президента США в предлагаемом "Совете мира".
Ожидается, что в четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп возглавит церемонию создания "Совета мира". В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая поддерживает теплые отношения с президентом США, вряд ли посетит мероприятие.
По информации агентства, приглашение присоединиться к "Совету мира" получили около 60 стран. Без оговорок их пока приняли лишь несколько государств, в частности Венгрия, Азербайджан, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
- Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.
Вы думаете почему это заявление сделала не она( премьер- министр ) , а министр финансов ?
стара європа обісрала недорозвиненого імбецила із піндосії!!!
так і полетить в свою маралагу немитий....
через великий океан.
Поки не почнуть називати речі своїми іменами, то так і будуть жувати жуйку про "двє стараньі канфлікта".
Раньше все списывали на его «нарциссизм». Думали что просто самовлюбленный мудак.
Его племянница, психолог Мэри Трамп, говорила про нарциссическое и антисоциальное расстройство личности. Но болезнь, похоже прогрессирует. А возраст только подливает масла..
Раньше он хоть как-то держал себя в руках. Все же необходимость победить на выборах как то ещё сдерживала. Сейчас же мы видим классическую картину распада мышления.
Это не я придумал. Клинические психологи, наблюдая за его речами, отмечают конкретные вещи: его мысль перестала быть линейной.
Он начинает говорить об одном, скачет на другое, а через минуту мы оказываемся в третьем, офигивая как туда попали.
В психиатрии это называется тангенциальностью и обстоятельностью. Это не стиль, это симптом. Когда на совещании по Украине и Газе он 13 минут несвязно говорит об украшении Белого дома - это оно самое!
Добавьте сюда фонеемическую парафазию - когда человек путает звуки в словах, не может произнести знакомое слово. Это один из тревожных звоночков.
А постоянное повторение одних и тех же мыслей, как заевшая пластинка?
Неврологи и гериатры в таких случаях говорят, что мозг уже не уверен, что информация была передана, вот он и пытается доносить её снова и снова.
Вы в курсе, что он повторил что остановит войну с Украиной 53 раза и это только то, что попало на видео..
И на этот фон накладывается махровый злокачественный нарциссизм. Тот самый, который описывали ещё как попытку объяснить психологию Гитлера: смесь нарциссизма, антисоциальности (отсутствие совести), паранойи и садизма.
Он не просто врёт. Он создаёт свою реальность. И продавливает свою версию любыми путями.
Но с ослаблением когнитивного контроля, эта конструкция рушится, обнажая чистый, неконтролируемый бред.
Отсюда и эти сверхценные идеи:
Нобелевская премия.
Покупка Гренландии.
«Совет мира» с диктаторами за миллиард.
Угрозы Норвегии из-за премии.
Это не переговоры. Это паранойяльная фиксация, помноженная на манию величия. Его мышление не просто искажено - оно фрагментировано.
Виктор Пипа