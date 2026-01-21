Азербайджан согласился присоединиться к "Совету мира" Трампа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к созданному им "Совету мира" в качестве страны-учредителя.
Об этом говорится в письме Алиева к Трампу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В письме президент Азербайджана поблагодарил американского лидера за приглашение и отметил, что воспринимает его как проявление взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами, основанного на взаимном уважении.
Алиев также подчеркнул, что участие Азербайджана в "Совете мира" является признанием роли страны в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.
Кроме того, президент Азербайджана заявил, что страна разделяет миссию "Совета мира" по прекращению конфликта в секторе Газа и стремление построить более безопасное и процветающее будущее для всех, кто пострадал от этого длительного противостояния.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
- Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.
