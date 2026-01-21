Азербайджан согласился присоединиться к "Совету мира" Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к созданному им "Совету мира" в качестве страны-учредителя.

Об этом говорится в письме Алиева к Трампу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В письме президент Азербайджана поблагодарил американского лидера за приглашение и отметил, что воспринимает его как проявление взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами, основанного на взаимном уважении.

Алиев также подчеркнул, что участие Азербайджана в "Совете мира" является признанием роли страны в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

Кроме того, президент Азербайджана заявил, что страна разделяет миссию "Совета мира" по прекращению конфликта в секторе Газа и стремление построить более безопасное и процветающее будущее для всех, кто пострадал от этого длительного противостояния.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
  • Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

Тепер хто вступить в це гівно, буде маркером на довгі роки.
21.01.2026 12:39 Ответить
"Рада миру (в значенні - світу) Трампа" - то клуб диктвторів і автократів за фактом.
21.01.2026 12:33 Ответить
А Ердоган вже прийняв запрошення?
21.01.2026 12:43 Ответить
Алієв бачить себе не нижче, ніж Лукашенко.
21.01.2026 12:28 Ответить
Питання в іншому - "наскільки дієвими" будуть рішення цієї "Ради трампа"? ХТО і ЯК буде реагувать на них?...
21.01.2026 12:47 Ответить
Ну вочевидь крім "членів ради" ніхто на рішення "ради" реагувати точно не буде. А всередині "ради" хто і як реагуватиме, буде залежати від рішення)
21.01.2026 13:06 Ответить
То "не здавайтесь", то тепер в глушню поповз...х.з. що відбувається
21.01.2026 12:37 Ответить
Нет, не принял. Турция видит себя там в другом качестве
21.01.2026 14:34 Ответить
Трампу необхідно ,обовязково запросити і Кім Чен Ина до "Ради миру"
21.01.2026 12:52 Ответить
Алієв диктатор, власник Азербайджану. Гарний кандидат в трампівську раду.
21.01.2026 13:08 Ответить
перепис придурків
21.01.2026 13:13 Ответить
Все лайно яке вступить в гольфклуб Тромба повинні вийти з інших світових організацій. Бо не можна одночасно бути в лайні і сидіти за столом з цивілізованими людьми
21.01.2026 13:24 Ответить
Хто б сумнівався- цеж клуб диктаторів, тому Алієв пішов до своїх.
21.01.2026 13:29 Ответить
Буде клуб старих пердунів "Кому за 70+"
21.01.2026 13:50 Ответить
О! і младотурки туди ж.
21.01.2026 14:00 Ответить
У цікавий час ми живемо. Переділ світу розпочався. Через два тижні світ вже буде двополярним, можна буде карту світу розфарбовувати у два кольори.
21.01.2026 20:57 Ответить
 
 