Азербайджан согласился присоединиться к "Совету мира" Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к созданному им "Совету мира" в качестве страны-учредителя.

Об этом говорится в письме Алиева к Трампу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В письме президент Азербайджана поблагодарил американского лидера за приглашение и отметил, что воспринимает его как проявление взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами, основанного на взаимном уважении.

Алиев также подчеркнул, что участие Азербайджана в "Совете мира" является признанием роли страны в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях.

Кроме того, президент Азербайджана заявил, что страна разделяет миссию "Совета мира" по прекращению конфликта в секторе Газа и стремление построить более безопасное и процветающее будущее для всех, кто пострадал от этого длительного противостояния.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона и пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское.

