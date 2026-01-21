6 853 118

Европа может согласиться на передачу Гренландии Штатам, чтобы успокоить Белый дом, - Bloomberg

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Один высокопоставленный чиновник ЕС, прибывший в Давос, заявил, что многие его коллеги согласны с тем, что порядок после Второй мировой войны закончился, и что захват земель Трампом изменит мировую политику.

"Он выразил опасения, что европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию в очередной попытке успокоить Белый дом", - пишет издание.

По данным Bloomberg, на встрече европейских министров финансов в Брюсселе в понедельник и вторник чиновники были шокированы потерей американской поддержки и дружбы и тем, как быстро это превратилось во враждебность.

"Некоторые из них заявили, что не уверены, как реагировать на постоянно меняющийся шквал угроз и требований, которые, кажется, не соответствуют никакой логике", - говорится в материале.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

+35
"Замирення агрессора" ніколи не працювало, але ніхто не забороняє ще разок пробігтися по граблям ... тож вперед 🤔
21.01.2026 11:17
+24
божжже... який тикончений, максимко... свою маму за скільки продаш?
21.01.2026 11:23
+16
Гітлеру Судети вже віддавали... Не забувай - Трамп не тільки на Гренландію "рота роззявляв". Там, після Гренландії, на черзі стане Мексіка, Канада, Панамський канал...
21.01.2026 11:33
Якщо не хочеш віддати все кацапам. То встигни віддати все сполученим штатам.
21.01.2026 12:16
І Норвегію також. А потім і Канаду, а чо такого.
21.01.2026 12:43
Гренландія початок ,,собіратєля зємєль,, Трампа. Цей лауреат Нобеля взятого на гоп-стоп у латиноамериканської жіночки, після Гренландії забажає французькі острови біля Канади та космічну стартову ділянку на екваторі у французьській Гвіані. Так само погано лежать європейські острови в Карибському басейні. Кюрасао, Аруба. Трамп скаже що США зможуть з тих островів контролювати вхід в панамський канал тож їм конче потрібен для безпеки. А хто не згоден тому все відключим. Врешті дійде й до самої Канади. Таких людей як Трамп треба відстрілювати ще на початку їх вибриків. Світ стане чистіше.
21.01.2026 12:52
Хай краще Штати нас заберуть без цих зелених ,голубих, рожевих ,та інших під@рів.....
21.01.2026 13:19
путін напав на Україну - Європа сидить тихо, "щоб не спровокувати ще більшу війну". Трамп кидає усіх з НАТО - Європа сидить тихо, бо треба щось робити, але дорого, лячно і ліньки! Трамп почав погрожувати Європі за Гренландію - віддамо нахер ту Гренландію, "лишбы небыло войны (где угодно пусть будет, но только не в Европе)".... питання - чому не здали Україну? Щоб стачувала свій людський ресурс, захищаючи Європу від приходу россії? "Хитрожопые однака, эти ребята- Европейцы"! Тут здаюьб Укпіїну, там Гренландію. Потім Арктика, Балиійські страни, Балкани.... ссикуни якісь
21.01.2026 13:34
Якщо між ганьбою і війною обирати ганьбу, то …
21.01.2026 13:40
В чому ганьба?
21.01.2026 14:22
в тому, щоб Європа "погодилася на передачу Гренландії, аби заспокоїти Білий Дім" . . .

Апетит же ж приходить під час їжі. Тоді через 5 хвилин буде "хотєлка №2".
путяра віджав Крим - що, заспокоївся ? Ні. Інше питання, могли чи не могли опиратися, але варто було хоч спробувати.
Гітлер дав таємну вказівку військам при вході у Рейнську демілітаризовану зону у разі спротиву негайно відступити. Спротива французи не виявили і Гітлер зрозумів, що можна борзіти.

Тобто бачимо вже 2 історичних приклади - давній і недавній. Чому Трамп має поступити по інакшому і "заспокоїтися" ? Якщо ******* бачить перед собою лоха і терпилу, то він буде його кошмарити, поки не отримає відсіч. Якось так мені то бачиться.
22.01.2026 17:34
А після гренландії чучало скаже що йому потрібна канада і т д.Постійно будете заспокоювати поїхавший білий дім???Вже один дім ви заспокоюєте з 14р видно як ваш спокій стає все спокійнішим!!!Ну дегенерати і сцикуни повні!
21.01.2026 13:48
Краще б Україну передали США .
21.01.2026 14:21
Та ти що! Зараз тут на тебе налетять місцеві історики, які тобі розкажуть про нашу славетну козацьку історію і про хрещення Русі Володимиром, в той час як на американському континенті жаби квакали )))
21.01.2026 14:25
Боже збав
23.01.2026 02:54
Так в Римської імперії теж була "славетна" історія і де Римська імперія ? Виживає сильніший ,а не "історичніший "
21.01.2026 14:49
Так Україна більшу частину своєї історії не мала незалежності ,а пристосовувалась то до поляків .то до кацапів.
21.01.2026 15:35
Так Польща має державність більшу частину своєї історії ,з перервами в 1795- 1918 і в 1939-1945 ,коли її територію поділили сусіди .
21.01.2026 16:23
