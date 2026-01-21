Европа может согласиться на передачу Гренландии Штатам, чтобы успокоить Белый дом, - Bloomberg

В Европе могут согласиться отдать Гренландию Соединенным Штатам, чтобы успокоить Белый дом.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Один высокопоставленный чиновник ЕС, прибывший в Давос, заявил, что многие его коллеги согласны с тем, что порядок после Второй мировой войны закончился, и что захват земель Трампом изменит мировую политику.

"Он выразил опасения, что европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию в очередной попытке успокоить Белый дом", - пишет издание.

По данным Bloomberg, на встрече европейских министров финансов в Брюсселе в понедельник и вторник чиновники были шокированы потерей американской поддержки и дружбы и тем, как быстро это превратилось во враждебность.

"Некоторые из них заявили, что не уверены, как реагировать на постоянно меняющийся шквал угроз и требований, которые, кажется, не соответствуют никакой логике", - говорится в материале.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

