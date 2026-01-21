Европа может согласиться на передачу Гренландии Штатам, чтобы успокоить Белый дом, - Bloomberg
В Европе могут согласиться отдать Гренландию Соединенным Штатам, чтобы успокоить Белый дом.
Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Один высокопоставленный чиновник ЕС, прибывший в Давос, заявил, что многие его коллеги согласны с тем, что порядок после Второй мировой войны закончился, и что захват земель Трампом изменит мировую политику.
"Он выразил опасения, что европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию в очередной попытке успокоить Белый дом", - пишет издание.
По данным Bloomberg, на встрече европейских министров финансов в Брюсселе в понедельник и вторник чиновники были шокированы потерей американской поддержки и дружбы и тем, как быстро это превратилось во враждебность.
"Некоторые из них заявили, что не уверены, как реагировать на постоянно меняющийся шквал угроз и требований, которые, кажется, не соответствуют никакой логике", - говорится в материале.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Апетит же ж приходить під час їжі. Тоді через 5 хвилин буде "хотєлка №2".
путяра віджав Крим - що, заспокоївся ? Ні. Інше питання, могли чи не могли опиратися, але варто було хоч спробувати.
Гітлер дав таємну вказівку військам при вході у Рейнську демілітаризовану зону у разі спротиву негайно відступити. Спротива французи не виявили і Гітлер зрозумів, що можна борзіти.
Тобто бачимо вже 2 історичних приклади - давній і недавній. Чому Трамп має поступити по інакшому і "заспокоїтися" ? Якщо ******* бачить перед собою лоха і терпилу, то він буде його кошмарити, поки не отримає відсіч. Якось так мені то бачиться.