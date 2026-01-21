В команде Трампа не пришли к согласию, как США должны усиливать контроль над Гренландией, - CNN
В администрации Дональда Трампа признают стратегическое значение Гренландии для безопасности США, но не поддерживают идею превращения острова в еще один американский штат.
Об этом говорится в публикации CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Один из советников президента отметил, что в Белом доме не рассматривают сценарий аннексии Гренландии. "Но хотим ли мы союза с ними? Без сомнения", - сказал он.
На фоне усиления риторики Трампа о возможном захвате арктического острова и его отказа исключать военные методы, ряд чиновников относится к такому подходу с осторожностью. Вместо этого союзники президента предлагают использовать угрозу введения тарифов как инструмент давления на Европу для получения уступок.
По словам источников, в команде Трампа рассматривают вариант давления на Данию с целью заключения соглашения, которое не будет предусматривать передачу всей территории. В частности, речь идет о возможности совместного управления Гренландией.
В воскресенье европейские лидеры пытались донести до Трампа, что размещение войск в Гренландии не направлено против США. Во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп признал, что мог получить "неправильную информацию" о развертывании европейских сил, рассказал британский чиновник.
Один из европейских чиновников отметил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает возможным достижение компромиссного соглашения, которое позволило бы Трампу "выйти из ситуации". По информации CNN, Рютте также в частном порядке обсуждает идею пересмотра соглашения 1951 года между США, Данией и Гренландией, в частности с усиленными гарантиями недопущения китайских инвестиций на острове.
По словам чиновников, агрессивные действия Трампа в отношении Гренландии активизировались после успешной военной операции США в начале месяца, направленной на захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Это, как отмечается, усилило представление президента об американской гегемонии в Западном полушарии.
В то же время некоторые европейские чиновники выразили обеспокоенность, что решение Дании и других стран НАТО направить войска для совместных учений в Гренландии могло иметь обратный эффект и только раздражать Трампа, подтолкнув его к более решительным действиям.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Але реального вихлопу з цих тілорухів покищо нуль - тільки піар самого Трампа.
А щодо Юсейд та ліваків - так американці ж саме цього і хотіли. Заради цього його і обрали.
У нас хотіли поржати - отримали *********** по самі вінця.
У них хотіли скрєпи, їбатися, як діди веліли, ******* негрів та латиносів - отримали поліцейське свавілля, депортації та падіння економіки.
Так що реально з зробленої ніким не бажаної відвертої дурні покищо тільки розваляканий Білий Дім.
Все інше - трьоп або біг на місці.
"Конгрес до нового року навіть не розглядатиме позазаконність можливого наказу Трампа щодо введення військ США на територію Гренландії! І з процедурної причини - просто таке питання спікери обох палат не поставлять на обговорення!!!"
Тепер Європа взялась за план збереження обличчя трампа ціною інших людей іншої країни.
Покидьки.
Це саме Європа робила зберігаючі і обличчя гітлера, який потім народ цих зберігачів його пики, палив в крематоріях мільйонами.