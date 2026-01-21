Трамп сменил самолет и снова направляется в Давос, - CNN

Президент США Дональд Трамп снова направляется на Всемирный экономический форум в Швейцарии после того, как его самолет вернулся в США из-за "незначительной электрической проблемы".

Об этом сообщил чиновник Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой наCNN.

Что известно?

По данным СМИ, в настоящее время лидер США летит на Всемирный экономический форум на самолете Boeing C-32A, версии двухмоторного самолета 757, принадлежащего ВВС США.

Читайте также: Форум в Давосе: США и Украина согласовали на рабочем уровне соглашение на $800 млрд, - Качка

Больше информации на данный момент не известно.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что самолет Трампа, летевший в Давос, возвращается в США из-за проблем с электропроводкой.

Виткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что пока не планирует ехать на Всемирный экономический форум в Давосе и остается в Украине.

Читайте также: Давос-2026: Макрон прокомментировал "слив" частной переписки Трампом