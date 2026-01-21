Трамп змінив літак і знову прямує у Давос, - CNN
Президент США Дональд Трамп знову прямує на Всесвітній економічний форум у Швейцарії після того, як його літак повернувся до США через "незначну електричну проблему".
Про це повідомив чиновник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Що відомо?
За даними ЗМІ, наразі лідер США летить на Всесвітній економічний форум на літаку Boeing C-32A, версії двомоторного літака 757, що належить ВПС США.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що літак Трампа, що летів у Давос, повертається до США через проблеми з електропроводкою.
Віткофф і Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна.
Тим часом президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наразі не планує їхати на Всесвітній економічний форум у Давосі та залишається в Україні.
