Давос-2026: Макрон прокоментував "злив" приватного листування Трампом

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував оприлюднення президентом США Дональдом Трампом фрагментів їхнього приватного листування та заявив, що не бачить у цьому підстав змінювати свою позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Макрона журналістам на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, яку цитують європейські медіа.

Французький лідер наголосив, що завжди несе відповідальність за свої слова та дії, незалежно від того, були вони сказані публічно чи в приватному спілкуванні. За його словами, послідовність у позиції є принциповою для глави держави.

"Я беру на себе відповідальність за все, що роблю. Я звик бути послідовним у тому, що говорю на публіці, і в тому, що роблю в приватному житті", – заявив Макрон.

Реакція Макрона на публікацію листування

Раніше Дональд Трамп опублікував фрагмент приватного обміну повідомленнями з президентом Франції. У ньому Макрон, зокрема, висловлював нерозуміння дій Вашингтона щодо Гренландії, а також пропонував провести зустріч країн G7 у Парижі 22 січня за участі України, Росії, Данії та Сирії.

Крім того, у повідомленні йшлося про пропозицію особистої зустрічі та спільної вечері двох президентів. Коментуючи сам факт публікації листування, Макрон утримався від різких оцінок.

На запитання журналістів, чи вважає він такий крок з боку президента США неввічливим, французький лідер відповів, що залишає право оцінювати ситуацію іншим.

Контакти з Трампом і позиція Франції

Також Макрон повідомив, що не планує зустрічі з Дональдом Трампом у Давосі, оскільки американський президент прибуває на форум у той момент, коли французький лідер вже залишатиме захід.

Водночас він не виключив можливості спілкування в межах саміту країн G7. За словами Макрона, такі формати можуть стати нагодою для обговорення ключових міжнародних питань.

Французький президент підкреслив, що Європа має зберігати спокій і твердість у відстоюванні власних інтересів, зокрема в економічній сфері, а також підтримувати партнерів, які зазнають тиску.