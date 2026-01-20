Давос-2026: Макрон прокоментував "злив" приватного листування Трампом

Макрон відповів Трампу на злив листування

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував оприлюднення президентом США Дональдом Трампом фрагментів їхнього приватного листування та заявив, що не бачить у цьому підстав змінювати свою позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Макрона журналістам на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, яку цитують європейські медіа.

Французький лідер наголосив, що завжди несе відповідальність за свої слова та дії, незалежно від того, були вони сказані публічно чи в приватному спілкуванні. За його словами, послідовність у позиції є принциповою для глави держави.

"Я беру на себе відповідальність за все, що роблю. Я звик бути послідовним у тому, що говорю на публіці, і в тому, що роблю в приватному житті", – заявив Макрон.

Читайте також: Бельгійський прем’єр Барт де Вевер: Путін бачить слабкість Заходу

Реакція Макрона на публікацію листування

Раніше Дональд Трамп опублікував фрагмент приватного обміну повідомленнями з президентом Франції. У ньому Макрон, зокрема, висловлював нерозуміння дій Вашингтона щодо Гренландії, а також пропонував провести зустріч країн G7 у Парижі 22 січня за участі України, Росії, Данії та Сирії.

Крім того, у повідомленні йшлося про пропозицію особистої зустрічі та спільної вечері двох президентів. Коментуючи сам факт публікації листування, Макрон утримався від різких оцінок.

На запитання журналістів, чи вважає він такий крок з боку президента США неввічливим, французький лідер відповів, що залишає право оцінювати ситуацію іншим.

Також читайте: Умєров, Буданов і Арахамія у Давосі: заплановані зустрічі щодо гарантій безпеки та відновлення України

Контакти з Трампом і позиція Франції

Також Макрон повідомив, що не планує зустрічі з Дональдом Трампом у Давосі, оскільки американський президент прибуває на форум у той момент, коли французький лідер вже залишатиме захід.

Водночас він не виключив можливості спілкування в межах саміту країн G7. За словами Макрона, такі формати можуть стати нагодою для обговорення ключових міжнародних питань.

Французький президент підкреслив, що Європа має зберігати спокій і твердість у відстоюванні власних інтересів, зокрема в економічній сфері, а також підтримувати партнерів, які зазнають тиску.

  • Нагадаємо, раніше у Давосі Макрон звинуватив США у прагненні послабити Європу та попередив про можливу відповідь ЄС на американські мита. 
  • Дональд Трамп закликав європейські країни зосередитися на війні Росії проти України, а не на питанні Гренландії.

Топ коментарі
Ну агенту Краснову раз плюнути видати секретні документи чи конфіденційні розмови. ***** постійно отримує надсекретні документи прямо зі столу в Білому Дурдомі від агента Краснова
20.01.2026 21:30 Відповісти
Макрон молодець!
20.01.2026 21:54 Відповісти
Це вже а 1000-ний раз підтверджує що Тромб недоговороздатний і будб який договір чи секредна інформація для нього це ніщо
20.01.2026 21:33 Відповісти
Если президенты на таком попадаются, что о бабушках говорить у которых с карточки деньги украли!
20.01.2026 21:22 Відповісти
Не хвилюйся так за "бабушку" , у неї тільки з української заблокували , а та що швейцарська через польські банки функціонує ((
20.01.2026 22:45 Відповісти
Ну агенту Краснову раз плюнути видати секретні документи чи конфіденційні розмови. ***** постійно отримує надсекретні документи прямо зі столу в Білому Дурдомі від агента Краснова
Це вже а 1000-ний раз підтверджує що Тромб недоговороздатний і будб який договір чи секредна інформація для нього це ніщо
Так тому європейці і відмовилися ділитися розвідданими з янкі , а вчора іще десь повідомлення бачив що ЦРУ передавало кацапам інформацію, отриману від джерел із ЗСУ та СБУ .... якийсь ідіотизм ((
20.01.2026 22:49 Відповісти
Майстер-клас. Але з клоунів не вийдете політиків скільки не показуй.
20.01.2026 21:46 Відповісти
Макрон молодець!
20.01.2026 21:54 Відповісти
мати свою позицію в цих умовах вже гідно поваги.
як же остогид цей золотий півень
20.01.2026 22:03 Відповісти
Сирійські алфавіти давні союзники Франції. На них завжди робив ставку ще деГолль.
20.01.2026 22:04 Відповісти
...на одного відомого алавіта робив ставку )(уйло.Тепер він разом з яником в теніс грають на болотах.
20.01.2026 23:28 Відповісти
 
 