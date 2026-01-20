Давос-2026: Макрон прокомментировал "слив" частной переписки Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал обнародование президентом США Дональдом Трампом фрагментов их частной переписки и заявил, что не видит в этом оснований менять свою позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Макрона журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе, которое цитируют европейские СМИ.

Французский лидер подчеркнул, что всегда несет ответственность за свои слова и действия, независимо от того, были ли они сказаны публично или в частном общении. По его словам, последовательность в позиции является принципиальной для главы государства.

"Я беру на себя ответственность за все, что делаю. Я привык быть последовательным в том, что говорю на публике, и в том, что делаю в частной жизни", – заявил Макрон.

Реакция Макрона на публикацию переписки

Ранее Дональд Трамп опубликовал фрагмент частного обмена сообщениями с президентом Франции. В нем Макрон, в частности, выражал непонимание действий Вашингтона в отношении Гренландии, а также предлагал провести встречу стран G7 в Париже 22 января с участием Украины, России, Дании и Сирии.

Кроме того, в сообщении шла речь о предложении личной встречи и совместного ужина двух президентов. Комментируя сам факт публикации переписки, Макрон воздержался от резких оценок.

На вопрос журналистов, считает ли он такой шаг со стороны президента США невежливым, французский лидер ответил, что оставляет право оценивать ситуацию другим.

Контакты с Трампом и позиция Франции

Также Макрон сообщил, что не планирует встречу с Дональдом Трампом в Давосе, поскольку американский президент прибывает на форум в тот момент, когда французский лидер уже будет покидать мероприятие.

В то же время он не исключил возможности общения в рамках саммита стран G7. По словам Макрона, такие форматы могут стать поводом для обсуждения ключевых международных вопросов.

Французский президент подчеркнул, что Европа должна сохранять спокойствие и твердость в отстаивании собственных интересов, в частности в экономической сфере, а также поддерживать партнеров, которые подвергаются давлению.