Бельгийский премьер Барт де Вевер: Путин видит слабость Запада
Европейский Союз оказался перед стратегическим выбором: либо укреплять единство и общую безопасность, либо рисковать дальнейшей фрагментацией на фоне внешнего давления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, сделанном во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Глава бельгийского правительства подчеркнул, что нынешнее поведение Соединенных Штатов вызывает беспокойство в Европе и может иметь прямые последствия для безопасности континента и дальнейшей поддержки Украины. По его словам, ЕС долгое время демонстрировал сдержанность в ответ на тарифную политику США, рассчитывая на сохранение трансатлантической солидарности и помощь Киеву.
В то же время де Вевер считает, что в настоящее время пересекается ряд "красных линий", которые больше нельзя игнорировать. Речь идет, в частности, о заявлениях и действиях, подрывающих доверие между союзниками по НАТО.
Единство Запада как ключевой фактор сдерживания РФ
Премьер Бельгии подчеркнул, что российская угроза не является фатальной при условии единства Запада. По его убеждению, экономика России ослаблена, а ее военные возможности в значительной степени зависят от того, насколько консолидированно действуют демократические государства.
"Российская экономика очень слаба, их военная угроза не является реальной, если мы объединены. Но именно этого нет: мы разделены. И Путин это видит", - заявил де Вевер.
Он отметил, что сигналы о разногласиях между союзниками только поощряют Кремль продолжать агрессию против Украины. Особенно опасным, по мнению политика, является публичное противостояние между странами НАТО, включая угрозы военного характера.
Позиция США и последствия для Украины
Отдельно Барт де Вевер остановился на недавней встрече "Коалиции желающих", которая состоялась в Париже 6 января 2026 года. По его словам, вступительное заявление американской делегации стало для него шокирующим.
Премьер рассказал, что представители США заявили о нежелании "стать на чью-то сторону" в конфликте между Россией и Украиной. Он назвал такую позицию несовместимой с традиционными ценностями Запада, которые десятилетиями основывались на защите суверенитета, демократии и свободы.
Де Вевер убежден, что подобные сигналы со стороны Вашингтона воспринимаются Москвой как признак слабости и разобщенности. Это, в свою очередь, уменьшает сдерживающий эффект и создает дополнительные риски не только для Украины, но и для всей Европы.
Также бельгийский премьер упомянул о роли Китая, предположив, что Пекин может воспользоваться ситуацией и выбрать более жесткую, империалистическую повестку дня, если Запад не продемонстрирует стратегическое единство.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який критикує пропозицію використати заморожені російські активи для фінансування кредиту Україні розміром 140 мільярдів євро, назвав поразку росії у війні «байкою» та «повною ілюзією».
Водночас очільник бельгійського уряду висловив сумнів, що росія програє у війні в Україні.
«Хто справді вірить, що росія програє в Україні? Це байка, повна ілюзія», - сказав прем'єр Бельгії.
Він також заявив, що поразка росії є «навіть небажаною», оскільки тоді в ядерній державі «запанує нестабільність». Крім того, за словами де Вевера, москва «дала зрозуміти», що в разі конфіскації Бельгія та він особисто відчують «довічні» наслідки.
З його інтерв'ю минулого року, де він намагався виправдати свою відмову конфіскувати активи.
І чому тоді він мовчав про "слабку економіку" та "захист суверенітету, демократії ти свободи"? Двуликість євролицемірів у самому соку.
"Трамп принизив Макрона особисто.
Це по-справжньому образливе ставлення. Обурливе.
Гидке, як і все, що творить Трамп.
