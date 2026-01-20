Подписание "плана процветания" между США и Украиной было отменено, - Axios

Спор между США и ЕС о статусе Гренландии отодвинул на второй план запланированные переговоры о гарантиях безопасности и восстановлении Украины во время недели Давоса.

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации источников, план подписания лидерами так называемого "плана процветания" был отменен, хотя американская сторона отметила, что конкретной даты подписания не было, и документ еще требует доработки.

Несмотря на это, Дональд Трамп все еще планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, однако ожидать значительных прорывов пока не стоит.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

