УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14708 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
12 836 43

Підписання "плану процвітання" між США та Україною було скасовано, - Axios

допомога,сша

Суперечка між США та ЄС щодо статусу Гренландії відсунула на другий план заплановані переговори про гарантії безпеки та відновлення України під час тижня Давосу.

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією джерел, план підписання лідерами так званого "плану процвітання" було скасовано, хоча американська сторона зазначила, що жодної конкретної дати підписання не було, і документ ще потребує доопрацювання.

Попри це, Дональд Трамп все ще планує зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів, проте очікувати значних проривів наразі не варто.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Автор: 

США (26370) гарантії безпеки (463)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
План процвітання? Вам самим не смішно? Краще б назвали ''план Буратіно''
20.01.2026 14:12 Відповісти
20.01.2026 14:12 Відповісти
+13
за Байдена йшло до нас озброєння, гроші та розвіддані
за рудого - ніц
дійсно, шок
20.01.2026 14:24 Відповісти
20.01.2026 14:24 Відповісти
+11
черговий "будапештський меморандум"
чого тіко варта угода за рзм.... роздмухали, а на виході - надалі тотальне знищення України та Українців
20.01.2026 14:14 Відповісти
20.01.2026 14:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп сказав "процвітання" значить процвітання і хоч розїбітесь ... і не ржати
показати весь коментар
20.01.2026 14:17 Відповісти
Зате пафосно і єпічно. Наш Лідар таке любить.
Що з того завжди виходить якесь гімно - то нікого не цікавить.
показати весь коментар
20.01.2026 15:29 Відповісти
Тиц ******, та як жеж так? А щастя було так близько, уже я прям бачив як ми процвітати починаєм
показати весь коментар
20.01.2026 14:13 Відповісти
не буде в України щастя із рудим, ніколи
показати весь коментар
20.01.2026 14:16 Відповісти
Ахах, Трамп винен, точно.
От як виберуть когось іншого американці, то ми як почнемо процвітати...

Я шокований, скільки багато дурнів серед нас (в Україні)
показати весь коментар
20.01.2026 14:21 Відповісти
То це ти таке витягнув з того, що я написав? Сильно...
Дякую, що підтвердив останній абзац з мого комента.
показати весь коментар
20.01.2026 14:28 Відповісти
прошу
з дурнями в Україні біда, факт
показати весь коментар
20.01.2026 14:29 Відповісти
процвітання Zельоної плісняви

мова мала йти про гарантії для Zельоних гнид .. про Україну там мови не було й не буде.
показати весь коментар
20.01.2026 14:16 Відповісти
"План процветания" норм название, в резерве "План мешок с гарантиями". Все збс.
показати весь коментар
20.01.2026 14:17 Відповісти
План процвітання ))
Трампон найняв піарників овоча?

показати весь коментар
20.01.2026 14:17 Відповісти
америка в особі теперішнього керівництва повне ЛАЙНО !!!
показати весь коментар
20.01.2026 14:17 Відповісти
Америка нам не друг досить вже дрочити на них і на шось надіятись.
показати весь коментар
20.01.2026 14:19 Відповісти
што, снова в родную гавань с эсэнгэ?
показати весь коментар
20.01.2026 14:46 Відповісти
800 лярдів від Трампа - та він удавиться
показати весь коментар
20.01.2026 14:21 Відповісти
погана новина для гівнозєшобли... так пнулися забезпечити собі "процвітання" вже сьогодні.... убоги вибллллл...ки
показати весь коментар
20.01.2026 14:22 Відповісти
Всі сміються з назви (вона і справді трохи смішна), але не помічають, як "союзник", "друг" європа швидко нас відсунула подалі, бо треба Данію "рятувати".

Але висновків ніхто не зробить.
показати весь коментар
20.01.2026 14:25 Відповісти
Буде смішно , якщо і 90млрд$ обіцяної допомоги також відсунуться ...
показати весь коментар
20.01.2026 14:39 Відповісти
А що тут дивного. Добре що дозволили зейлу не лізти в порятунок бо воно і так на шпагаті між амністією і капітуляцією.
показати весь коментар
20.01.2026 15:26 Відповісти
"Процвітання" завершено так і не почавшись. Його "зробили разом".
показати весь коментар
20.01.2026 14:27 Відповісти
"План процвітанння"..
Яке до біса "процвітання" якщо зелена попелиця все зжере і не вдавиться.
показати весь коментар
20.01.2026 14:31 Відповісти
Впевнений, що це на краще, бо у Трампона добре виходить тільки руйнувати все, до чого дотягнеться. Його взагалі можна вважати професійним БАНКРОТОМ.
Важко сказати, кому він реально допоміг, крім своєї сім'ї та наближених друзів.
показати весь коментар
20.01.2026 14:31 Відповісти
Процвітання відкладається ...?
показати весь коментар
20.01.2026 14:38 Відповісти
Это стало ясно неделю тому назад. Когда Трамп, в очередной раз, отметил что Зеленский не готов заключать сделку
показати весь коментар
20.01.2026 14:55 Відповісти
Корисні копалини складайте одразу Трампону в сраку - хай переробляє. Або в рота - це те саме.
показати весь коментар
20.01.2026 14:45 Відповісти
В зграї зелених папуасів грандіозний шухер - обіцяне Трампом бабло, яке подумки вже було розмародене на процвітання їх родин та обслуги, під загрозою вислизання із чіпких долонь
показати весь коментар
20.01.2026 14:48 Відповісти
Мадуро -це була тема глави Госдепу, Гренландія - це тема його старшого сина, арабських шейхів окучує зять, старий товариш по готельним банкротствам окучує пацанов з пітерських підворітень.Усі стали баригами, по їхньому - лідерами.
показати весь коментар
20.01.2026 14:48 Відповісти
Це про що взагалі?Це соло на .... на... на...ТРУБІ! Ох.. р...ть.
показати весь коментар
20.01.2026 14:50 Відповісти
Два дурні, у яких зацвіли мізки, збиралися говорити про процвітання!
показати весь коментар
20.01.2026 14:50 Відповісти
послав на переговори біженця із Осетії агрохимію хто з ним схоче розмовлять кому він там треба
показати весь коментар
20.01.2026 14:51 Відповісти
як там в класичному:Ты можешь сказать это с выражением, в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Ну, это просто постная *уйня какая-то, *****. Давайте по новой. Поехали!
показати весь коментар
20.01.2026 14:53 Відповісти
Странные люди сейчас руководят странами ЕС и не только, ну почему никто ни в состоянии сказать Трампу что он ёпнутый, старый ******* и послать рыжего ****** прямиком НАХ? может потому что не люди они а твари дрожащие, как говаривал старик Достоевский?
показати весь коментар
20.01.2026 14:55 Відповісти
Та ніхто і не збирався той план підписувати.
показати весь коментар
20.01.2026 15:26 Відповісти
І саме це і є причиною того шо гниду ніхто не чікає на форумі у Давосі. Керманич, йьопта - він, пилять керує тяжкою сітуьовиною у енергетиці. Шо воно у тій енергетиці розуміє - тіки клавіша - Вкл.- Викл.
показати весь коментар
20.01.2026 15:31 Відповісти
Це коли світло і воду дають- ми будем процвітати. А коли відключають- не будем. Ось така х... ня, малята.
показати весь коментар
20.01.2026 16:50 Відповісти
 
 