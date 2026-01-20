Підписання "плану процвітання" між США та Україною було скасовано, - Axios
Суперечка між США та ЄС щодо статусу Гренландії відсунула на другий план заплановані переговори про гарантії безпеки та відновлення України під час тижня Давосу.
Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією джерел, план підписання лідерами так званого "плану процвітання" було скасовано, хоча американська сторона зазначила, що жодної конкретної дати підписання не було, і документ ще потребує доопрацювання.
Попри це, Дональд Трамп все ще планує зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів, проте очікувати значних проривів наразі не варто.
Що передувало?
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
Що з того завжди виходить якесь гімно - то нікого не цікавить.
От як виберуть когось іншого американці, то ми як почнемо процвітати...
Я шокований, скільки багато дурнів серед нас (в Україні)
за рудого - ніц
дійсно, шок
Дякую, що підтвердив останній абзац з мого комента.
з дурнями в Україні біда, факт
чого тіко варта угода за рзм.... роздмухали, а на виході - надалі тотальне знищення України та Українців
мова мала йти про гарантії для Zельоних гнид .. про Україну там мови не було й не буде.
Трампон найняв піарників овоча?
Але висновків ніхто не зробить.
Яке до біса "процвітання" якщо зелена попелиця все зжере і не вдавиться.
Важко сказати, кому він реально допоміг, крім своєї сім'ї та наближених друзів.