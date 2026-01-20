Підписання "плану процвітання" між США та Україною було скасовано, - Axios

Суперечка між США та ЄС щодо статусу Гренландії відсунула на другий план заплановані переговори про гарантії безпеки та відновлення України під час тижня Давосу.

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел, план підписання лідерами так званого "плану процвітання" було скасовано, хоча американська сторона зазначила, що жодної конкретної дати підписання не було, і документ ще потребує доопрацювання.

Попри це, Дональд Трамп все ще планує зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів, проте очікувати значних проривів наразі не варто.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

