Ночной удар РФ по Украине - сигнал тревоги для мировых лидеров в Давосе, - Сибига
Очередной российский удар по мирным населенным пунктам в ночь на 20 января является "сигналом тревоги" для мировых лидеров, собравшихся на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
В своем посте в сети Х он подчеркнул, что поддержка Украины должна быть срочной, а мира в Европе невозможно достичь без длительного мира для Украины. По словам Сибиги, единственный путь к миру - это сила.
Глава МИД отметил, что после массированной атаки России тысячи домов в Киеве остались без отопления при температуре около –15°C. Он подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по гражданскому населению.
Сибига также заявил о насущной потребности Украины в дополнительной энергетической помощи, системах противовоздушной обороны и перехватчиках, а также призвал к дальнейшему усилению санкционного давления на Москву.
Министр подчеркнул, что стойкость украинского народа не может быть оправданием для затягивания войны, которая должна завершиться как можно скорее.
- Вопрос гарантий безопасности для Украины, который должен был обсуждаться на форуме в Давосе, отодвинули на второй план из-за Гренландии.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейские страны сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, а не на вопросе Гренландии.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
- Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
- По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
- 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
- В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
- Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.
Щось казати, аби не мовчати.
Бо інакше тільки русню з їх "базамі Азова" буде чутно.
І Трамп начебто не єврей.
Він мав покласти Україну на тарілку *****, але щось пішло не так.
в Давосі займаються погрозами трампона
Простіше холуєм на табуретці сидіти поруч за нормальну копійчину, ніж самому генерувати ідеї.
Потужна заява, яку всі почули та прийняли до уваги. 😁