Ночной удар РФ по Украине - сигнал тревоги для мировых лидеров в Давосе, - Сибига

Очередной российский удар по мирным населенным пунктам в ночь на 20 января является "сигналом тревоги" для мировых лидеров, собравшихся на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

В своем посте в сети Х он подчеркнул, что поддержка Украины должна быть срочной, а мира в Европе невозможно достичь без длительного мира для Украины. По словам Сибиги, единственный путь к миру - это сила.

Глава МИД отметил, что после массированной атаки России тысячи домов в Киеве остались без отопления при температуре около –15°C. Он подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по гражданскому населению.

Сибига также заявил о насущной потребности Украины в дополнительной энергетической помощи, системах противовоздушной обороны и перехватчиках, а также призвал к дальнейшему усилению санкционного давления на Москву.

Министр подчеркнул, что стойкость украинского народа не может быть оправданием для затягивания войны, которая должна завершиться как можно скорее.

Вопрос гарантий безопасности для Украины, который должен был обсуждаться на форуме в Давосе, отодвинули на второй план из-за Гренландии.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейские страны сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, а не на вопросе Гренландии.

Что предшествовало?

Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.

Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.

По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.

5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.

В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.

Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

