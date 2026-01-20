Новости Гарантии безопасности для Украины
Ночной удар РФ по Украине - сигнал тревоги для мировых лидеров в Давосе, - Сибига

Андрей, Сибига

Очередной российский удар по мирным населенным пунктам в ночь на 20 января является "сигналом тревоги" для мировых лидеров, собравшихся на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

В своем посте в сети Х он подчеркнул, что поддержка Украины должна быть срочной, а мира в Европе невозможно достичь без длительного мира для Украины. По словам Сибиги, единственный путь к миру - это сила.

Глава МИД отметил, что после массированной атаки России тысячи домов в Киеве остались без отопления при температуре около –15°C. Он подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по гражданскому населению.

Сибига также заявил о насущной потребности Украины в дополнительной энергетической помощи, системах противовоздушной обороны и перехватчиках, а также призвал к дальнейшему усилению санкционного давления на Москву.

Министр подчеркнул, что стойкость украинского народа не может быть оправданием для затягивания войны, которая должна завершиться как можно скорее.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал европейские страны сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, а не на вопросе Гренландии.

Что предшествовало?

  • Как отмечалось, ночью 20 января 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киева. Также Воздушные силы сообщали о пусках баллистических ракет, в том числе и в сторону столицы.
  • Кроме того, враг поднял в небо Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут о вероятных пусках ракет.
  • По данным КГГА, поезда метро будут курсировать с изменениями из-за сложной энергоситуации.
  • 5635 многоэтажек остались без тепла, левый берег без воды.
  • В результате обстрела повреждены школа, дома и нежилые помещения в Днепровском районе.
  • Кроме того, россияне атаковали Киевскую область: погиб мужчина в Бучанском районе, повреждено помещение АЗС.

Що казати, коли немає чого казати?
Щось казати, аби не мовчати.
Бо інакше тільки русню з їх "базамі Азова" буде чутно.
20.01.2026 10:47 Ответить
От нема дєрьмачини, то і сібіга виглядає нікчемно.
Простіше холуєм на табуретці сидіти поруч за нормальну копійчину, ніж самому генерувати ідеї.
20.01.2026 10:52 Ответить
сибіга якийсь зельоний дурачок ))

в Давосі займаються погрозами трампона
20.01.2026 10:50 Ответить
Що казати, коли немає чого казати?
Щось казати, аби не мовчати.
Бо інакше тільки русню з їх "базамі Азова" буде чутно.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:47 Ответить
Ночной удар по Украине-это действительно сигнал всему мирового сообществу." Никогда, Ни за что, ни при каких обстоятельствах!!! Не допускайте пейсы к власти!!! Ибо закончите, как в Украине!!"
20.01.2026 11:46 Ответить
У нас був "ровний пацан". Мінус Крим і шматок Донбасу.
І Трамп начебто не єврей.
20.01.2026 11:51 Ответить
Вы как бэ намэкуете на Порошенко? Не напомните, когда кацапы захватили Крым и кусок Донбасса, и когда Порошенко стал президентом? При нём захватили или всё-таки не при нём? И даже потом-сильно продвинулись кацапы после захваченных территорий при Порошенко? А теперь сравните с тем что произошло при зелёном дыбеле. Разницу чуйствуете?
20.01.2026 12:09 Ответить
***** почало "двіжуху" ще до того, як овоч здриснув.
Він мав покласти Україну на тарілку *****, але щось пішло не так.
20.01.2026 12:12 Ответить
сибіга якийсь зельоний дурачок ))

в Давосі займаються погрозами трампона
показать весь комментарий
20.01.2026 10:50 Ответить
От нема дєрьмачини, то і сібіга виглядає нікчемно.
Простіше холуєм на табуретці сидіти поруч за нормальну копійчину, ніж самому генерувати ідеї.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:52 Ответить
Ніфчний удар ворога по Україні - це сигнал народам всього світу не голосувати на виборах по приколу, за гарно намальований портрет! Думати за своє майбутнє і майбутнє дітей, внуків та країни.
20.01.2026 11:27 Ответить
Україну в світі підтримують 12-15 європейських країн в основному де є активні монархії і ще може 5-6 в решті світу. Інші або нейтральні або прямо співчувають або є союзниками рашки. Це результат презирства зеленого до всіх крім євро-королівських сімей і євробюрократів а також результат діяльності єрмака кулеби сибіги і всього мзс.
20.01.2026 11:35 Ответить
Якщо чотири роки війни не є таким знаком, то ніякі удари теж не будуть таким знаком
20.01.2026 11:44 Ответить
Сибіга тихо сам з собою заявив у соцмережі Х.
Потужна заява, яку всі почули та прийняли до уваги. 😁
20.01.2026 11:51 Ответить
 
 