Нічний удар РФ по Україні - сигнал тривоги для світових лідерів у Давосі, - Сибіга

Черговий російський удар по мирних населених пунктах у ніч на 20 січня є "сигналом тривоги" для світових лідерів, які зібралися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

У своєму дописі в мережі Х він наголосив, що підтримка України має бути терміновою, а миру в Європі неможливо досягти без тривалого миру для України. За словами Сибіги, єдиний шлях до миру - це сила.

Глава МЗС зазначив, що після масованої атаки Росії тисячі будинків у Києві залишилися без опалення за температури близько –15°C. Він підкреслив, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільному населенню.

Сибіга також заявив про нагальну потребу України в додатковій енергетичній допомозі, системах протиповітряної оборони та перехоплювачах, а також закликав до подальшого посилення санкційного тиску на Москву.

Міністр наголосив, що стійкість українського народу не може бути виправданням для затягування війни, яка має завершитися якомога швидше.

Питання гарантій безпеки для України, що мало обговорюватися на форумі у Давосі, відсунули на другий план через Гренландію.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав європейські країни зосередитися на війні між Росією та Україною, а не на питанні Гренландії.

Що передувало?

Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.

Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.

За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.

5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.

Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.

Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

