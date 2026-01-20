Нічний удар РФ по Україні - сигнал тривоги для світових лідерів у Давосі, - Сибіга
Черговий російський удар по мирних населених пунктах у ніч на 20 січня є "сигналом тривоги" для світових лідерів, які зібралися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
У своєму дописі в мережі Х він наголосив, що підтримка України має бути терміновою, а миру в Європі неможливо досягти без тривалого миру для України. За словами Сибіги, єдиний шлях до миру - це сила.
Глава МЗС зазначив, що після масованої атаки Росії тисячі будинків у Києві залишилися без опалення за температури близько –15°C. Він підкреслив, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільному населенню.
Сибіга також заявив про нагальну потребу України в додатковій енергетичній допомозі, системах протиповітряної оборони та перехоплювачах, а також закликав до подальшого посилення санкційного тиску на Москву.
Міністр наголосив, що стійкість українського народу не може бути виправданням для затягування війни, яка має завершитися якомога швидше.
- Питання гарантій безпеки для України, що мало обговорюватися на форумі у Давосі, відсунули на другий план через Гренландію.
Раніше президент США Дональд Трамп закликав європейські країни зосередитися на війні між Росією та Україною, а не на питанні Гренландії.
Що передувало?
- Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
- Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
- За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
- 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
- Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
- Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.
Щось казати, аби не мовчати.
Бо інакше тільки русню з їх "базамі Азова" буде чутно.
І Трамп начебто не єврей.
Він мав покласти Україну на тарілку *****, але щось пішло не так.
в Давосі займаються погрозами трампона
Простіше холуєм на табуретці сидіти поруч за нормальну копійчину, ніж самому генерувати ідеї.
Потужна заява, яку всі почули та прийняли до уваги. 😁