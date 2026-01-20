УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10344 відвідувача онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
1 140 11

Нічний удар РФ по Україні - сигнал тривоги для світових лідерів у Давосі, - Сибіга

Черговий російський удар по мирних населених пунктах у ніч на 20 січня є "сигналом тривоги" для світових лідерів, які зібралися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У своєму дописі в мережі Х він наголосив, що підтримка України має бути терміновою, а миру в Європі неможливо досягти без тривалого миру для України. За словами Сибіги, єдиний шлях до миру - це сила.

Глава МЗС зазначив, що після масованої атаки Росії тисячі будинків у Києві залишилися без опалення за температури близько –15°C. Він підкреслив, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільному населенню.

Сибіга також заявив про нагальну потребу України в додатковій енергетичній допомозі, системах протиповітряної оборони та перехоплювачах, а також закликав до подальшого посилення санкційного тиску на Москву.

Міністр наголосив, що стійкість українського народу не може бути виправданням для затягування війни, яка має завершитися якомога швидше.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав європейські країни зосередитися на війні між Росією та Україною, а не на питанні Гренландії.

Що передувало?

  • Як зазначалося, вночі 20 січня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами територію Києва. Також Повітряні сили повідомляли про пуски балістичних ракет, зокрема і в бік столиці.
  • Окрім того, ворог підняв у небо Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть про ймовірні пуски ракет.
  • За даними КМДА, поїзди метро курсуватимуть зі змінами через складну енергоситуацію.
  • 5635 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег без води.
  • Через обстріл пошкоджено школу, будинки та нежитлові приміщення у Дніпровському районі.
  • Окрім того, росіяни атакували Київщину: загинув чоловік у Бучанському районі, пошкоджено приміщення АЗС.

Автор: 

Давос (277) Сибіга Андрій (905) війна в Україні (8172)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Що казати, коли немає чого казати?
Щось казати, аби не мовчати.
Бо інакше тільки русню з їх "базамі Азова" буде чутно.
показати весь коментар
20.01.2026 10:47
+3
От нема дєрьмачини, то і сібіга виглядає нікчемно.
Простіше холуєм на табуретці сидіти поруч за нормальну копійчину, ніж самому генерувати ідеї.
показати весь коментар
20.01.2026 10:52
+2
сибіга якийсь зельоний дурачок ))

в Давосі займаються погрозами трампона
показати весь коментар
20.01.2026 10:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ночной удар по Украине-это действительно сигнал всему мирового сообществу." Никогда, Ни за что, ни при каких обстоятельствах!!! Не допускайте пейсы к власти!!! Ибо закончите, как в Украине!!"
показати весь коментар
20.01.2026 11:46
У нас був "ровний пацан". Мінус Крим і шматок Донбасу.
І Трамп начебто не єврей.
показати весь коментар
20.01.2026 11:51
Вы как бэ намэкуете на Порошенко? Не напомните, когда кацапы захватили Крым и кусок Донбасса, и когда Порошенко стал президентом? При нём захватили или всё-таки не при нём? И даже потом-сильно продвинулись кацапы после захваченных территорий при Порошенко? А теперь сравните с тем что произошло при зелёном дыбеле. Разницу чуйствуете?
показати весь коментар
20.01.2026 12:09
***** почало "двіжуху" ще до того, як овоч здриснув.
Він мав покласти Україну на тарілку *****, але щось пішло не так.
показати весь коментар
20.01.2026 12:12
Ніфчний удар ворога по Україні - це сигнал народам всього світу не голосувати на виборах по приколу, за гарно намальований портрет! Думати за своє майбутнє і майбутнє дітей, внуків та країни.
показати весь коментар
20.01.2026 11:27
Україну в світі підтримують 12-15 європейських країн в основному де є активні монархії і ще може 5-6 в решті світу. Інші або нейтральні або прямо співчувають або є союзниками рашки. Це результат презирства зеленого до всіх крім євро-королівських сімей і євробюрократів а також результат діяльності єрмака кулеби сибіги і всього мзс.
показати весь коментар
20.01.2026 11:35
Якщо чотири роки війни не є таким знаком, то ніякі удари теж не будуть таким знаком
показати весь коментар
20.01.2026 11:44
Сибіга тихо сам з собою заявив у соцмережі Х.
Потужна заява, яку всі почули та прийняли до уваги. 😁
показати весь коментар
20.01.2026 11:51 Відповісти
 
 