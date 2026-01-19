Гарантії безпеки для України не залежать від суперечки ЄС і США щодо Гренландії, - Єврокомісія

Робота над гарантіями безпеки для України, які нададуть Європейський Союз та Сполучені Штати після підписання мирної угоди, триває без перебоїв, незважаючи на дискусію між ЄС та США щодо статусу Гренландії.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я можу лише підтвердити, що робота триває на повній швидкості, як і раніше. У цьому відношенні нічого не змінилося, і ми незмінно підтримуємо Україну", - зазначила Гіппер, відповідаючи на запитання, чи збирається ЄС включати питання Гренландії до переговорів зі США про гарантії безпеки України.

В Єврокомісії підкреслили, що суперечка щодо Гренландії не вплинула на підготовку пакету заходів, які мають гарантувати безпеку України після завершення війни.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

