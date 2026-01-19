РУС
Гарантии безопасности для Украины не зависят от спора ЕС и США по Гренландии, - Еврокомиссия

Работа над гарантиями безопасности для Украины, которые предоставят Европейский Союз и Соединенные Штаты после подписания мирного соглашения, продолжается без перебоев, несмотря на дискуссию между ЕС и США о статусе Гренландии.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я могу только подтвердить, что работа продолжается на полной скорости, как и раньше. В этом отношении ничего не изменилось, и мы неизменно поддерживаем Украину", - отметила Гиппер, отвечая на вопрос, собирается ли ЕС включать вопрос Гренландии в переговоры с США о гарантиях безопасности Украины.

В Еврокомиссии подчеркнули, что спор по Гренландии не повлиял на подготовку пакета мер, которые должны гарантировать безопасность Украины после завершения войны.

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Звісно не залежать - їх же не існує)
19.01.2026 15:05 Ответить
ВИ ДАНІЇ яка член НАТО з самого початку НЕ можете нічого гарантувати. На кого розраховані ці заяви? На кретинів мов віддаєте 5 областей і ми вам "гарантуємо щось там"?

клоуни блін
19.01.2026 15:07 Ответить
Патаму шо це казки для лохів від лохів
19.01.2026 15:13 Ответить
Какие гарантии?????Кто может дать на что-то гарантии,?????Кто их будет выполнять и придерживаться?????Мир и порядок рухнул!И это страшно! Кто бы мог это предвидеть, после спокойных лет послевоенной Европы!!?Кто будет сопротивляться Злу?
19.01.2026 15:30 Ответить
 
 