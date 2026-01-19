Гарантии безопасности для Украины не зависят от спора ЕС и США по Гренландии, - Еврокомиссия

Работа над гарантиями безопасности для Украины, которые предоставят Европейский Союз и Соединенные Штаты после подписания мирного соглашения, продолжается без перебоев, несмотря на дискуссию между ЕС и США о статусе Гренландии.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер

"Я могу только подтвердить, что работа продолжается на полной скорости, как и раньше. В этом отношении ничего не изменилось, и мы неизменно поддерживаем Украину", - отметила Гиппер, отвечая на вопрос, собирается ли ЕС включать вопрос Гренландии в переговоры с США о гарантиях безопасности Украины.

В Еврокомиссии подчеркнули, что спор по Гренландии не повлиял на подготовку пакета мер, которые должны гарантировать безопасность Украины после завершения войны.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

