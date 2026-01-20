США на "Коалиции желающих" по Украине заявили, что не хотят "становиться на чью-то сторону в конфликте", - премьер Бельгии де Вевер

Репарационный заем. В ЕС активизировали переговоры с Бельгией

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что российский диктатор Путин видит разобщенность Запада, особенно когда США не выступают в качестве союзника Европы. Это побуждает его продолжать войну против Украины.

Об этом он заявил на встрече Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Позиция США

"Я хотел бы подтвердить, что они (США – ред.) являются союзником, но тогда они должны вести себя как союзник. Если говорить о российской угрозе, то она не так велика, если Запад объединен. Но мы не объединены, и Путин это видит. Российская экономика очень слаба, их военная угроза не является реальной – при условии, что мы едины. Но именно этого нет: мы разделены. И Путин видит нашу разобщенность", – заявил де Вевер.

Заявление США на "Коалиции желающих" об Украине

Глава бельгийского правительства рассказал о последней встрече "Коалиции желающих" в Париже 6 января 2026 года:

"Американская делегация начала свое вступительное заявление со слов: "Мы здесь не для того, чтобы становиться на чью-то сторону в этом конфликте". Для меня это было шоком, ведь я вырос в 1980-х, когда Запад отстаивал суверенитет народов, демократию, свободу. Идея, что в конфликте между тираном и демократией Соединенные Штаты говорят: "Мы не будем становиться на чью-то сторону" – на встрече проукраинской коалиции демократических союзников, которые собрались, потому что один из нас находится под угрозой российской агрессии и мы должны его поддержать – это ошеломляет".

По мнению де Вевера, диктатор РФ Путин видит этот недостаток единства, в частности, "что одна страна НАТО угрожает другой стране НАТО военным вторжением", и это не остановит его от продолжения войны против Украины.

Политик также упомянул о Китае, который может, по его мнению, выбрать "империалистическую повестку дня".

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Мдааа... хто там на Байдена стартував і розказував як Трампон все закінчить однією лівою?
20.01.2026 16:42 Ответить
Хто не хоче ставати на чийсь бік, той на×уй нікому не потрібен і здохне на самоті.
20.01.2026 16:42 Ответить
Ви мабудь не уважно прочитали статтю. Саме американці заявили, шо не хочуть ставати на чийсь бік.
20.01.2026 16:50 Ответить
Тобто бабця Еуропа захищай себе без янкі. У них знову перебор величі.
20.01.2026 16:39 Ответить
20.01.2026 17:02 Ответить
поживемо побачимо
20.01.2026 17:51 Ответить
Свинособаку помітно здалека по тупій методичці та кокошнику.
20.01.2026 17:05 Ответить
20.01.2026 17:06 Ответить
Між двома ногами теліпаєтьмя, алн не встає?, 🤔 Що ж це може бути? 🤔 Щось кастроване? 😲
20.01.2026 17:52 Ответить
Ви говорите риторикою Трампа
20.01.2026 16:59 Ответить
Війна триватиме, бо такі уйобки як Трамп дають ***** впевненість ,що поділ світу війковим шляхом, скоро стане нормою.
20.01.2026 17:16 Ответить
На городі бузина, а в Києві дядько.
20.01.2026 17:33 Ответить
Я ж про це і написав. Байден допомогав Україні на мільярди баксів. А Трамп "вихопив шаблю, вскочив на коня і втік" (С)
20.01.2026 17:00 Ответить
і покуй на Будапешстський меморандум, правда?
20.01.2026 17:08 Ответить
Они себя позиционируют как посредники. Логично что посредник не принимает ночью сторону. Что ту непонятного. Кто-то придумал что у нас в этой войне есть союзники а не спонсоры, ну это проблема их фантазий.
20.01.2026 16:59 Ответить
Я про це і написав. Байден був союзник і допомогав на мільярди баксів. А трамп все це злив в унітаз.
20.01.2026 17:01 Ответить
При Байдені Україна отримувала допомогу на мільярди баксів - це факт. При Трампоні Україна отримує від США хєр. Це теж факт. І шо ви зараз намагаєтеся довести?
20.01.2026 18:02 Ответить
вони перед Україною мають якщо не юридичні, то точно політичні і моральні зобов'язання як підписанти Будапешта і як сторона, яка найбільше тиснула на Україну, щоб та чимпошвидше позбулась ядерки. і щоб тебе поважали, то зобов'язання ці потрібно виконувати. і якщо прямо воювати на боці України сцишся, то тоді допомагай їй зброєю, іншою допомогою, а не будь посередником-рішалою.
20.01.2026 17:11 Ответить
Кому Ви всі відповідаєте? Боту Abv Sdf, який зареєструвався півтора дня тому, щоб проштовхувати свою діч на Цензорі ?
20.01.2026 17:42 Ответить
саме так. того бота потрібно аргументовано в гімно замакати, а то ще хтось дійсно поведеться на ту його чепуху..
20.01.2026 17:45 Ответить
США просто підтвердила що її влаштовує руйнація міжнародного законодавства і світового порядку, бо це чітко визначає підтримку жертви і засудження агресора . Але як педофіл може взагалі якесь законодавство поважати? І схоже майже половина республіканців боїться якогось схожого компромату
20.01.2026 16:48 Ответить
Починаючи з 2014, чітко видно,що весь світ влаштовує руйнація міжнародного права, Що хтось вступився чи став на сторону України? Чи може всі забули як ЄС казали що не хочуть ставати стороною конфлікту?
20.01.2026 16:57 Ответить
З Тузли все почалось. Якби тоді рососії по зубах всі хором дали - цього кошмару б не було. Тоді був пробний камінчик - прокатить/не прокатить...прокатило..
20.01.2026 17:01 Ответить
Легше ж стати на сторону більш сильнішого
20.01.2026 16:51 Ответить
Посередник між вбивцею і жертвою - це як?
20.01.2026 17:21 Ответить
Поки ми тільки миримось з США з Європою - кацапи до рук не йдуть - їх потрібно змусити до миру і це можуть зробити США
20.01.2026 17:41 Ответить
Ніяк не примирять - їх потрібно змушувати справжніми санкціми - перекривати їм кислород і більше зброї для України - ми жертва - а ці балачки - це для бідних
20.01.2026 17:52 Ответить
Санкції на все - шоб їм ні дихнути ні перднути - в кацапів ше є золотого запасу на два роки війни - отака ***** - малята
20.01.2026 18:00 Ответить
"[…] і це можуть зробити США"

На чолі з трампом особливо.
20.01.2026 20:18 Ответить
У мирних переговорах про що? Тільки не пишіть "про мир" . Не виставляйте себе ще більшим дебілом.
20.01.2026 17:43 Ответить
Не смешите, Трамп не давит РФ санкциями. Он частично их отменил после введения. Трампу нужен большой бизнес с РФ любой ценой.
20.01.2026 18:21 Ответить
Я в Украине. Почему флаг румынский?
20.01.2026 18:22 Ответить
Рузвельт во 2 мировой никогда не сказал бы, я не стану на сторону Германии или на сторону СССР
Только у Трампа в его больной голове, похожей на путинскую по содержанию, возникло утверждение, что он не станет ни на сторону агрессора ни на сторону жертвы агрессии.
20.01.2026 16:52 Ответить
То що він не стане на сторону дертви тоді він на стороні агресора
20.01.2026 17:00 Ответить
А що Вава хоче розповісти про корисні копалини, навіщо він їх віддав?
20.01.2026 16:53 Ответить
Что вы делали три года до Трампа? Сейчас вспомню. Деэскалировали. Американцы сделали то, что делали всю свою историю. Ввязывались в конфликт и если не удавалось достичь быстрого результата, сваливали нах. Тут все предсказуемо.
20.01.2026 16:56 Ответить
Україна має відновити ядерний статус. ☢️☢️☢️
20.01.2026 16:59 Ответить
«одна країна НАТО погрожує іншій країні НАТО військовим вторгненням", і це не зупинить ***** від продовження війни проти України»…

Для этого рыжый г@ндон и заварил всю эту кашу с Гренландией , чтоб плешивый мог и дальше продолжать войну !
Старые педофилы уже всё поделили и остановка в их планы не входит …
20.01.2026 17:00 Ответить
Зая, а те що плєшивий почав війну 12 років назад і зупинятися не збирався,тут теж "каша з Гренландією" винна?
20.01.2026 17:02 Ответить
12 лет назад не было траМпона , меньше было проблем , сейчас этот маразматик делает всё, чтоб разъединить Европу и НАТО , отвлечь внимание от Украины , создать ХАОС где только можно…
Гренландия как один из вариантов хаоса …
20.01.2026 17:19 Ответить
Яких саме проблем було менше, в контексті України? Були ті ж самі проблеми,а може й більше. Європа і НАТО не дуже квапилися допомагати Україні, ба навіть більше, Трампон розворушив трохи то НАТО і вони більш активно стали допомагати чим раніше.
20.01.2026 17:30 Ответить
Можете и дальше молиться на траМпона , удачи !
20.01.2026 17:34 Ответить
Варіант один - повинні здохнути..
20.01.2026 17:03 Ответить
Європа теж говорила що не хоче бути стороною конфлікту, чи він вже перевзувається в повітрі?
Європа не хоче, СЩА не хоче,це давно зрозуміло, інакше вже б рашку разом стерли в порох.
20.01.2026 17:00 Ответить
Ніхто не хоче окрім кацапів. Хіба Україна хотіла бути стороною конфлікту? Але чим скоріше до всіх дійде слово "треба", тим краще...
20.01.2026 17:03 Ответить
Ска) цей лох бельгієць також роз'єднувач: сцявся конфісковувати російські активи (хоча ЄС пішов на всі вимоги).

І це одоробло щось чвакає ще?
20.01.2026 17:01 Ответить
з тими замороженими активами справа така, що ЕС готова віддавти але у випадку поппзовів роісії всі претензі будуть до Бельгії. І вони далекоглядні. Прораховують ризики.І хтоб з нас на його місці не діяв так????
20.01.2026 17:13 Ответить
От я про те саме пишу: він сам двуликий лицемір, який в своєму оці не бачить колоду, а в чужому помічає піщинку.
20.01.2026 17:14 Ответить
Слідуючий крок Трампа після ми нехочемо ставати ні на чий бік: Враховуючи що ми ,тобто США за каденції Байдена, дуже допомогли Україні маємо врівноважити стан справ. Можливо зброю або технології в роісію поставляти не будемо поки, але для паритету знімено скажім з роісії ті чи інші санкції. Ви скажете маячня? Я скажу... дай Бог!!!
20.01.2026 17:11 Ответить
Бельгійський прем'єр двуликий лицемір. Він мовчить про те, як відмовився конфіскувати російські активи на користь України, заохочуючи пуйла продовжувати війну. Він не говорить про те, як називав поразку Росії небажаною - тоді він не називав їхню економіку слабкою

І коли він навідріз відмовився від конфіскації, а інші європейські лідери намагалися його переконати - безрезультатно - чи не було це для пуйла прекрасним свідченням відсутності єдності серед європейських партнерів, що ще дужче мотивувало його продовжувати війну.
20.01.2026 17:12 Ответить
Дволикий аЯнус)))
20.01.2026 17:16 Ответить
Гітлер в пеклі тільки одне питання задає-"А що,так можна було?"
20.01.2026 17:44 Ответить
Заява про "нейтралітет" у війні на винищення - це ганебний акт політичного боягузтва та зрада всього, на чому стоять США. Намагаючись "не ставати на чийсь бік" між агресором і жертвою, Вашингтон фактично стає на бік агресора, остаточно ховаючи власні принципи свободи та демократі і офіційно зрікся ролі лідера вільного світу. Це геополітичне самогубство і зрада тих, хто колись повірив у американські цінності.....
Нажаль історія нічому не вчить дурнів. Бо США знову обрали шлях умиротворення агресора, забувши уроки 1938 року. Спроба "залишитися осторонь" у конфлікті за виживання цілого народу - це не дипломатія, а демонтаж системи глобальної безпеки. Це не просто помилка, це свідома зрада принципів суверенітету, яка неминуче принесе війну і на американську землю....
20.01.2026 18:14 Ответить
А міністр фінансів бессент сказав, що Америка разом з європою намагається зупинити трагічну війну в Україні
20.01.2026 19:22 Ответить
Вже не агресія, а конфлікт. А якщо це конфлікт, то немає ні агресора , ні жертви агресії.
20.01.2026 23:37 Ответить
Європа надала меньше допомоги в грошовому еквіваленті чим закупила у паРаші за всі роки широкомасштабки.
21.01.2026 00:39 Ответить
 
 