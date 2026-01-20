США на "Коалиции желающих" по Украине заявили, что не хотят "становиться на чью-то сторону в конфликте", - премьер Бельгии де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что российский диктатор Путин видит разобщенность Запада, особенно когда США не выступают в качестве союзника Европы. Это побуждает его продолжать войну против Украины.
Об этом он заявил на встрече Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
Позиция США
"Я хотел бы подтвердить, что они (США – ред.) являются союзником, но тогда они должны вести себя как союзник. Если говорить о российской угрозе, то она не так велика, если Запад объединен. Но мы не объединены, и Путин это видит. Российская экономика очень слаба, их военная угроза не является реальной – при условии, что мы едины. Но именно этого нет: мы разделены. И Путин видит нашу разобщенность", – заявил де Вевер.
Заявление США на "Коалиции желающих" об Украине
Глава бельгийского правительства рассказал о последней встрече "Коалиции желающих" в Париже 6 января 2026 года:
"Американская делегация начала свое вступительное заявление со слов: "Мы здесь не для того, чтобы становиться на чью-то сторону в этом конфликте". Для меня это было шоком, ведь я вырос в 1980-х, когда Запад отстаивал суверенитет народов, демократию, свободу. Идея, что в конфликте между тираном и демократией Соединенные Штаты говорят: "Мы не будем становиться на чью-то сторону" – на встрече проукраинской коалиции демократических союзников, которые собрались, потому что один из нас находится под угрозой российской агрессии и мы должны его поддержать – это ошеломляет".
По мнению де Вевера, диктатор РФ Путин видит этот недостаток единства, в частности, "что одна страна НАТО угрожает другой стране НАТО военным вторжением", и это не остановит его от продолжения войны против Украины.
Политик также упомянул о Китае, который может, по его мнению, выбрать "империалистическую повестку дня".
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
Только у Трампа в его больной голове, похожей на путинскую по содержанию, возникло утверждение, что он не станет ни на сторону агрессора ни на сторону жертвы агрессии.
Європа не хоче, СЩА не хоче,це давно зрозуміло, інакше вже б рашку разом стерли в порох.
І коли він навідріз відмовився від конфіскації, а інші європейські лідери намагалися його переконати - безрезультатно - чи не було це для пуйла прекрасним свідченням відсутності єдності серед європейських партнерів, що ще дужче мотивувало його продовжувати війну.
Нажаль історія нічому не вчить дурнів. Бо США знову обрали шлях умиротворення агресора, забувши уроки 1938 року. Спроба "залишитися осторонь" у конфлікті за виживання цілого народу - це не дипломатія, а демонтаж системи глобальної безпеки. Це не просто помилка, це свідома зрада принципів суверенітету, яка неминуче принесе війну і на американську землю....