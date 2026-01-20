США на "Коалиции желающих" по Украине заявили, что не хотят "становиться на чью-то сторону в конфликте", - премьер Бельгии де Вевер

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что российский диктатор Путин видит разобщенность Запада, особенно когда США не выступают в качестве союзника Европы. Это побуждает его продолжать войну против Украины.

Об этом он заявил на встрече Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Позиция США

"Я хотел бы подтвердить, что они (США – ред.) являются союзником, но тогда они должны вести себя как союзник. Если говорить о российской угрозе, то она не так велика, если Запад объединен. Но мы не объединены, и Путин это видит. Российская экономика очень слаба, их военная угроза не является реальной – при условии, что мы едины. Но именно этого нет: мы разделены. И Путин видит нашу разобщенность", – заявил де Вевер.

Читайте также: США хотят ослабить и подчинить Европу, - Макрон

Заявление США на "Коалиции желающих" об Украине

Глава бельгийского правительства рассказал о последней встрече "Коалиции желающих" в Париже 6 января 2026 года:

"Американская делегация начала свое вступительное заявление со слов: "Мы здесь не для того, чтобы становиться на чью-то сторону в этом конфликте". Для меня это было шоком, ведь я вырос в 1980-х, когда Запад отстаивал суверенитет народов, демократию, свободу. Идея, что в конфликте между тираном и демократией Соединенные Штаты говорят: "Мы не будем становиться на чью-то сторону" – на встрече проукраинской коалиции демократических союзников, которые собрались, потому что один из нас находится под угрозой российской агрессии и мы должны его поддержать – это ошеломляет".

По мнению де Вевера, диктатор РФ Путин видит этот недостаток единства, в частности, "что одна страна НАТО угрожает другой стране НАТО военным вторжением", и это не остановит его от продолжения войны против Украины.

Политик также упомянул о Китае, который может, по его мнению, выбрать "империалистическую повестку дня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упоминание об обязательствах США в случае повторного нападения РФ исчезло из заявления "Коалиции желающих", - СМИ

