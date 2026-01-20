США на "Коаліції охочих" про Україну заявили, що не хочуть "ставати на чийсь бік у конфлікті", - прем’єр Бельгії де Вевер

Репараційна позика. У ЄС активізували переговори з Бельгією

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що російський диктатор Путін бачить роз'єднаність Заходу, особливо коли США не виступають як союзник Європи. Це заохочує його продовжувати війну проти України.

Про це він заявив на зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Позиція США

"Я хотів би підтвердити, що вони (США – ред.) є союзником, але тоді вони мають поводитися як союзник. Якщо говорити про російську загрозу, то вона не є такою великою, якщо Захід об’єднаний. Але ми не об’єднані, і Путін це бачить. Російська економіка дуже слабка, їхня військова загроза не є реальною – за умови, що ми єдині. Але саме цього немає: ми розділені. І Путін бачить нашу роз’єднаність", - заявив де Вевер.

Заява США на "Коаліції охочих" про Україну

Очільник бельгійського уряду розповів про останню зустріч "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня 2026 року:

"Американська делегація розпочала свою вступну заяву зі слів: "Ми тут не для того, щоб ставати на чийсь бік у цьому конфлікті". Для мене це було шоком, адже я виріс у 1980-х, коли Захід відстоював суверенітет народів, демократію, свободу. Ідея, що в конфлікті між тираном і демократією Сполучені Штати кажуть: "Ми не будемо ставати на чийсь бік" – на зустрічі проукраїнської коаліції демократичних союзників, які зібралися, бо один із нас перебуває під загрозою російської агресії й ми маємо його підтримати – це приголомшує".

На думку де Вевера, диктатор РФ Путін бачить цей брак єдності, зокрема, "що одна країна НАТО погрожує іншій країні НАТО військовим вторгненням", і це не зупинить його від продовження війни проти України.

Політик також згадав про Китай, який може, на його думку, обрати "імперіалістичний порядок денний".

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Топ коментарі
Мдааа... хто там на Байдена стартував і розказував як Трампон все закінчить однією лівою?
20.01.2026 16:42 Відповісти
Хто не хоче ставати на чийсь бік, той на×уй нікому не потрібен і здохне на самоті.
20.01.2026 16:42 Відповісти
Ви мабудь не уважно прочитали статтю. Саме американці заявили, шо не хочуть ставати на чийсь бік.
20.01.2026 16:50 Відповісти
Тобто бабця Еуропа захищай себе без янкі. У них знову перебор величі.
20.01.2026 16:39 Відповісти
наразі від Тампона
20.01.2026 17:02 Відповісти
поживемо побачимо
20.01.2026 17:51 Відповісти
Хто не хоче ставати на чийсь бік, той на×уй нікому не потрібен і здохне на самоті.
показати весь коментар
20.01.2026 16:42 Відповісти
Свинособаку помітно здалека по тупій методичці та кокошнику.
20.01.2026 17:05 Відповісти
20.01.2026 17:06 Відповісти
Між двома ногами теліпаєтьмя, алн не встає?, 🤔 Що ж це може бути? 🤔 Щось кастроване? 😲
20.01.2026 17:52 Відповісти
Мдааа... хто там на Байдена стартував і розказував як Трампон все закінчить однією лівою?
показати весь коментар
20.01.2026 16:42 Відповісти
Ви мабудь не уважно прочитали статтю. Саме американці заявили, шо не хочуть ставати на чийсь бік.
показати весь коментар
20.01.2026 16:50 Відповісти
Ви говорите риторикою Трампа
20.01.2026 16:59 Відповісти
Війна триватиме, бо такі уйобки як Трамп дають ***** впевненість ,що поділ світу війковим шляхом, скоро стане нормою.
20.01.2026 17:16 Відповісти
На городі бузина, а в Києві дядько.
20.01.2026 17:33 Відповісти
Я ж про це і написав. Байден допомогав Україні на мільярди баксів. А Трамп "вихопив шаблю, вскочив на коня і втік" (С)
20.01.2026 17:00 Відповісти
і покуй на Будапешстський меморандум, правда?
20.01.2026 17:08 Відповісти
Они себя позиционируют как посредники. Логично что посредник не принимает ночью сторону. Что ту непонятного. Кто-то придумал что у нас в этой войне есть союзники а не спонсоры, ну это проблема их фантазий.
20.01.2026 16:59 Відповісти
Я про це і написав. Байден був союзник і допомогав на мільярди баксів. А трамп все це злив в унітаз.
20.01.2026 17:01 Відповісти
При Байдені Україна отримувала допомогу на мільярди баксів - це факт. При Трампоні Україна отримує від США хєр. Це теж факт. І шо ви зараз намагаєтеся довести?
20.01.2026 18:02 Відповісти
вони перед Україною мають якщо не юридичні, то точно політичні і моральні зобов'язання як підписанти Будапешта і як сторона, яка найбільше тиснула на Україну, щоб та чимпошвидше позбулась ядерки. і щоб тебе поважали, то зобов'язання ці потрібно виконувати. і якщо прямо воювати на боці України сцишся, то тоді допомагай їй зброєю, іншою допомогою, а не будь посередником-рішалою.
20.01.2026 17:11 Відповісти
Кому Ви всі відповідаєте? Боту Abv Sdf, який зареєструвався півтора дня тому, щоб проштовхувати свою діч на Цензорі ?
20.01.2026 17:42 Відповісти
саме так. того бота потрібно аргументовано в гімно замакати, а то ще хтось дійсно поведеться на ту його чепуху..
20.01.2026 17:45 Відповісти
США просто підтвердила що її влаштовує руйнація міжнародного законодавства і світового порядку, бо це чітко визначає підтримку жертви і засудження агресора . Але як педофіл може взагалі якесь законодавство поважати? І схоже майже половина республіканців боїться якогось схожого компромату
20.01.2026 16:48 Відповісти
Починаючи з 2014, чітко видно,що весь світ влаштовує руйнація міжнародного права, Що хтось вступився чи став на сторону України? Чи може всі забули як ЄС казали що не хочуть ставати стороною конфлікту?
20.01.2026 16:57 Відповісти
З Тузли все почалось. Якби тоді рососії по зубах всі хором дали - цього кошмару б не було. Тоді був пробний камінчик - прокатить/не прокатить...прокатило..
20.01.2026 17:01 Відповісти
Легше ж стати на сторону більш сильнішого
20.01.2026 16:51 Відповісти
Посередник між вбивцею і жертвою - це як?
20.01.2026 17:21 Відповісти
Поки ми тільки миримось з США з Європою - кацапи до рук не йдуть - їх потрібно змусити до миру і це можуть зробити США
20.01.2026 17:41 Відповісти
Ніяк не примирять - їх потрібно змушувати справжніми санкціми - перекривати їм кислород і більше зброї для України - ми жертва - а ці балачки - це для бідних
20.01.2026 17:52 Відповісти
Санкції на все - шоб їм ні дихнути ні перднути - в кацапів ше є золотого запасу на два роки війни - отака ***** - малята
20.01.2026 18:00 Відповісти
"[…] і це можуть зробити США"

На чолі з трампом особливо.
20.01.2026 20:18 Відповісти
У мирних переговорах про що? Тільки не пишіть "про мир" . Не виставляйте себе ще більшим дебілом.
20.01.2026 17:43 Відповісти
Не смешите, Трамп не давит РФ санкциями. Он частично их отменил после введения. Трампу нужен большой бизнес с РФ любой ценой.
20.01.2026 18:21 Відповісти
Я в Украине. Почему флаг румынский?
20.01.2026 18:22 Відповісти
Рузвельт во 2 мировой никогда не сказал бы, я не стану на сторону Германии или на сторону СССР
Только у Трампа в его больной голове, похожей на путинскую по содержанию, возникло утверждение, что он не станет ни на сторону агрессора ни на сторону жертвы агрессии.
20.01.2026 16:52 Відповісти
То що він не стане на сторону дертви тоді він на стороні агресора
20.01.2026 17:00 Відповісти
А що Вава хоче розповісти про корисні копалини, навіщо він їх віддав?
20.01.2026 16:53 Відповісти
Что вы делали три года до Трампа? Сейчас вспомню. Деэскалировали. Американцы сделали то, что делали всю свою историю. Ввязывались в конфликт и если не удавалось достичь быстрого результата, сваливали нах. Тут все предсказуемо.
20.01.2026 16:56 Відповісти
Україна має відновити ядерний статус. ☢️☢️☢️
20.01.2026 16:59 Відповісти
«одна країна НАТО погрожує іншій країні НАТО військовим вторгненням", і це не зупинить ***** від продовження війни проти України»…

Для этого рыжый г@ндон и заварил всю эту кашу с Гренландией , чтоб плешивый мог и дальше продолжать войну !
Старые педофилы уже всё поделили и остановка в их планы не входит …
20.01.2026 17:00 Відповісти
Зая, а те що плєшивий почав війну 12 років назад і зупинятися не збирався,тут теж "каша з Гренландією" винна?
20.01.2026 17:02 Відповісти
12 лет назад не было траМпона , меньше было проблем , сейчас этот маразматик делает всё, чтоб разъединить Европу и НАТО , отвлечь внимание от Украины , создать ХАОС где только можно…
Гренландия как один из вариантов хаоса …
20.01.2026 17:19 Відповісти
Яких саме проблем було менше, в контексті України? Були ті ж самі проблеми,а може й більше. Європа і НАТО не дуже квапилися допомагати Україні, ба навіть більше, Трампон розворушив трохи то НАТО і вони більш активно стали допомагати чим раніше.
20.01.2026 17:30 Відповісти
Можете и дальше молиться на траМпона , удачи !
20.01.2026 17:34 Відповісти
Варіант один - повинні здохнути..
20.01.2026 17:03 Відповісти
Європа теж говорила що не хоче бути стороною конфлікту, чи він вже перевзувається в повітрі?
Європа не хоче, СЩА не хоче,це давно зрозуміло, інакше вже б рашку разом стерли в порох.
20.01.2026 17:00 Відповісти
Ніхто не хоче окрім кацапів. Хіба Україна хотіла бути стороною конфлікту? Але чим скоріше до всіх дійде слово "треба", тим краще...
20.01.2026 17:03 Відповісти
Ска) цей лох бельгієць також роз'єднувач: сцявся конфісковувати російські активи (хоча ЄС пішов на всі вимоги).

І це одоробло щось чвакає ще?
20.01.2026 17:01 Відповісти
з тими замороженими активами справа така, що ЕС готова віддавти але у випадку поппзовів роісії всі претензі будуть до Бельгії. І вони далекоглядні. Прораховують ризики.І хтоб з нас на його місці не діяв так????
20.01.2026 17:13 Відповісти
От я про те саме пишу: він сам двуликий лицемір, який в своєму оці не бачить колоду, а в чужому помічає піщинку.
20.01.2026 17:14 Відповісти
Слідуючий крок Трампа після ми нехочемо ставати ні на чий бік: Враховуючи що ми ,тобто США за каденції Байдена, дуже допомогли Україні маємо врівноважити стан справ. Можливо зброю або технології в роісію поставляти не будемо поки, але для паритету знімено скажім з роісії ті чи інші санкції. Ви скажете маячня? Я скажу... дай Бог!!!
20.01.2026 17:11 Відповісти
Бельгійський прем'єр двуликий лицемір. Він мовчить про те, як відмовився конфіскувати російські активи на користь України, заохочуючи пуйла продовжувати війну. Він не говорить про те, як називав поразку Росії небажаною - тоді він не називав їхню економіку слабкою

І коли він навідріз відмовився від конфіскації, а інші європейські лідери намагалися його переконати - безрезультатно - чи не було це для пуйла прекрасним свідченням відсутності єдності серед європейських партнерів, що ще дужче мотивувало його продовжувати війну.
20.01.2026 17:12 Відповісти
Дволикий аЯнус)))
20.01.2026 17:16 Відповісти
Гітлер в пеклі тільки одне питання задає-"А що,так можна було?"
20.01.2026 17:44 Відповісти
Заява про "нейтралітет" у війні на винищення - це ганебний акт політичного боягузтва та зрада всього, на чому стоять США. Намагаючись "не ставати на чийсь бік" між агресором і жертвою, Вашингтон фактично стає на бік агресора, остаточно ховаючи власні принципи свободи та демократі і офіційно зрікся ролі лідера вільного світу. Це геополітичне самогубство і зрада тих, хто колись повірив у американські цінності.....
Нажаль історія нічому не вчить дурнів. Бо США знову обрали шлях умиротворення агресора, забувши уроки 1938 року. Спроба "залишитися осторонь" у конфлікті за виживання цілого народу - це не дипломатія, а демонтаж системи глобальної безпеки. Це не просто помилка, це свідома зрада принципів суверенітету, яка неминуче принесе війну і на американську землю....
20.01.2026 18:14 Відповісти
А міністр фінансів бессент сказав, що Америка разом з європою намагається зупинити трагічну війну в Україні
20.01.2026 19:22 Відповісти
Вже не агресія, а конфлікт. А якщо це конфлікт, то немає ні агресора , ні жертви агресії.
20.01.2026 23:37 Відповісти
Європа надала меньше допомоги в грошовому еквіваленті чим закупила у паРаші за всі роки широкомасштабки.
21.01.2026 00:39 Відповісти
 
 