США на "Коаліції охочих" про Україну заявили, що не хочуть "ставати на чийсь бік у конфлікті", - прем’єр Бельгії де Вевер

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що російський диктатор Путін бачить роз'єднаність Заходу, особливо коли США не виступають як союзник Європи. Це заохочує його продовжувати війну проти України.

Про це він заявив на зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Позиція США

"Я хотів би підтвердити, що вони (США – ред.) є союзником, але тоді вони мають поводитися як союзник. Якщо говорити про російську загрозу, то вона не є такою великою, якщо Захід об’єднаний. Але ми не об’єднані, і Путін це бачить. Російська економіка дуже слабка, їхня військова загроза не є реальною – за умови, що ми єдині. Але саме цього немає: ми розділені. І Путін бачить нашу роз’єднаність", - заявив де Вевер.

Заява США на "Коаліції охочих" про Україну

Очільник бельгійського уряду розповів про останню зустріч "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня 2026 року:

"Американська делегація розпочала свою вступну заяву зі слів: "Ми тут не для того, щоб ставати на чийсь бік у цьому конфлікті". Для мене це було шоком, адже я виріс у 1980-х, коли Захід відстоював суверенітет народів, демократію, свободу. Ідея, що в конфлікті між тираном і демократією Сполучені Штати кажуть: "Ми не будемо ставати на чийсь бік" – на зустрічі проукраїнської коаліції демократичних союзників, які зібралися, бо один із нас перебуває під загрозою російської агресії й ми маємо його підтримати – це приголомшує".

На думку де Вевера, диктатор РФ Путін бачить цей брак єдності, зокрема, "що одна країна НАТО погрожує іншій країні НАТО військовим вторгненням", і це не зупинить його від продовження війни проти України.

Політик також згадав про Китай, який може, на його думку, обрати "імперіалістичний порядок денний".

