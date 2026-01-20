США на "Коаліції охочих" про Україну заявили, що не хочуть "ставати на чийсь бік у конфлікті", - прем’єр Бельгії де Вевер
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що російський диктатор Путін бачить роз'єднаність Заходу, особливо коли США не виступають як союзник Європи. Це заохочує його продовжувати війну проти України.
Про це він заявив на зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ.
Позиція США
"Я хотів би підтвердити, що вони (США – ред.) є союзником, але тоді вони мають поводитися як союзник. Якщо говорити про російську загрозу, то вона не є такою великою, якщо Захід об’єднаний. Але ми не об’єднані, і Путін це бачить. Російська економіка дуже слабка, їхня військова загроза не є реальною – за умови, що ми єдині. Але саме цього немає: ми розділені. І Путін бачить нашу роз’єднаність", - заявив де Вевер.
Заява США на "Коаліції охочих" про Україну
Очільник бельгійського уряду розповів про останню зустріч "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня 2026 року:
"Американська делегація розпочала свою вступну заяву зі слів: "Ми тут не для того, щоб ставати на чийсь бік у цьому конфлікті". Для мене це було шоком, адже я виріс у 1980-х, коли Захід відстоював суверенітет народів, демократію, свободу. Ідея, що в конфлікті між тираном і демократією Сполучені Штати кажуть: "Ми не будемо ставати на чийсь бік" – на зустрічі проукраїнської коаліції демократичних союзників, які зібралися, бо один із нас перебуває під загрозою російської агресії й ми маємо його підтримати – це приголомшує".
На думку де Вевера, диктатор РФ Путін бачить цей брак єдності, зокрема, "що одна країна НАТО погрожує іншій країні НАТО військовим вторгненням", і це не зупинить його від продовження війни проти України.
Політик також згадав про Китай, який може, на його думку, обрати "імперіалістичний порядок денний".
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
Только у Трампа в его больной голове, похожей на путинскую по содержанию, возникло утверждение, что он не станет ни на сторону агрессора ни на сторону жертвы агрессии.
Європа не хоче, СЩА не хоче,це давно зрозуміло, інакше вже б рашку разом стерли в порох.
І коли він навідріз відмовився від конфіскації, а інші європейські лідери намагалися його переконати - безрезультатно - чи не було це для пуйла прекрасним свідченням відсутності єдності серед європейських партнерів, що ще дужче мотивувало його продовжувати війну.
Нажаль історія нічому не вчить дурнів. Бо США знову обрали шлях умиротворення агресора, забувши уроки 1938 року. Спроба "залишитися осторонь" у конфлікті за виживання цілого народу - це не дипломатія, а демонтаж системи глобальної безпеки. Це не просто помилка, це свідома зрада принципів суверенітету, яка неминуче принесе війну і на американську землю....