США хочуть послабити та підпорядкувати Європу, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що США "прагнуть послабити та підпорядкувати Європу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV, про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Що відомо?

"Європа має у своєму розпорядженні "дуже потужні" інструменти в торговельних питаннях і повинна "використовувати їх", коли її "не поважають", - наголосив він, маючи на увазі протидію тарифам Трампа.

За словами Макрона, Європа повинна захищати мультилатералізм, який "служить нашим інтересам та інтересам усіх тих, хто відмовляється підкоритися грубій силі".

Також лідер Франції закликав Європу до спільних рішень та діалогу. Зокрема як приклад він назвав європейську місію до Гренландії та дискусії в рамках G7.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
  • Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

Еманюель - віва ля Франс! Гуртуй Еуропу і роби Францію знову великою! А шо? Тампону ж можна.
20.01.2026 16:00 Відповісти
Так буває, як шо ви маєте інфантільне населення, владу серливих популістів, носите рожеві окуляри та їздите на памаранчевих поні.
20.01.2026 16:00 Відповісти
В світі "рожевих поні" вони хочуть лише одне - щоб все стало , як 5 років тому - нафта і газ з РФії , а США забезпечують їхню безпеку !
20.01.2026 16:09 Відповісти
Франція має ядерну зброю - може дозволити ставити педофайла на місце. Нема ядерки - нема голосу.
20.01.2026 16:13 Відповісти
Нарешті хоч хтось додумався до істини, що Трамп хоче послабити і Європу і її євро особливо, щоб баксу не конкурувало.
20.01.2026 23:22 Відповісти
Так буває, як шо ви маєте інфантільне населення, владу серливих популістів, носите рожеві окуляри та їздите на памаранчевих поні.
20.01.2026 16:00 Відповісти
Ну, а мінуси будуть? Чи Макарон хоче щоб це зробив путін?
20.01.2026 16:07 Відповісти
В світі "рожевих поні" вони хочуть лише одне - щоб все стало , як 5 років тому - нафта і газ з РФії , а США забезпечують їхню безпеку !
20.01.2026 16:09 Відповісти
Відповімо своїми мульти - пульти - Макрон
20.01.2026 16:08 Відповісти
Нет, ни США а кретин являющийся президентом США. Похоже что ФСБ таки засняла сюжет где рыжий чёрт в моцкве имеет секс с детворой...
20.01.2026 16:11 Відповісти
Кажуть-історія рухається по спіралі.Може й так.Не минуло 80 рочків,як америкоси і кацапи захотіли знову розділити Європу на два табори-сфери впливу.Зараз існування держави Україна напряму залежить від того,з якого боку кордону залишимось в підсумку.
20.01.2026 16:17 Відповісти
"Сильна"🤣 європа ниє, що її хочуть послабити. Європа себе послабила продавшись рашці і Китаю
20.01.2026 16:17 Відповісти
очередной п***ь от макарона, с этого клоуна уже ржут все комц не лень. Ты меньше языком трепайся а дела делай!
20.01.2026 17:04 Відповісти
 
 