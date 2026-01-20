США хочуть послабити та підпорядкувати Європу, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що США "прагнуть послабити та підпорядкувати Європу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV, про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Що відомо?

"Європа має у своєму розпорядженні "дуже потужні" інструменти в торговельних питаннях і повинна "використовувати їх", коли її "не поважають", - наголосив він, маючи на увазі протидію тарифам Трампа.

За словами Макрона, Європа повинна захищати мультилатералізм, який "служить нашим інтересам та інтересам усіх тих, хто відмовляється підкоритися грубій силі".

Також лідер Франції закликав Європу до спільних рішень та діалогу. Зокрема як приклад він назвав європейську місію до Гренландії та дискусії в рамках G7.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Трамп заявив, що Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки.

