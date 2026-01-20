США хотят ослабить и подчинить Европу, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США "стремятся ослабить и подчинить Европу".

Как сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на BFMTV, об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Что известно

"Европа располагает "очень мощными" инструментами в торговых вопросах и должна "использовать их", когда ее "не уважают", - подчеркнул он, имея в виду противодействие тарифам Трампа.

По словам Макрона, Европа должна защищать мультилатерализм, который "служит нашим интересам и интересам всех тех, кто отказывается подчиниться грубой силе".

Также лидер Франции призвал Европу к совместным решениям и диалогу. В частности, в качестве примера он назвал европейскую миссию в Гренландию и дискуссии в рамках G7.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.

