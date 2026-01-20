США хотят ослабить и подчинить Европу, - Макрон

Макрон говорит, что США хотят ослабить Европу

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США "стремятся ослабить и подчинить Европу".

Как сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на BFMTV, об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Что известно

"Европа располагает "очень мощными" инструментами в торговых вопросах и должна "использовать их", когда ее "не уважают", - подчеркнул он, имея в виду противодействие тарифам Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не поддержит совместную позицию ЕС по Гренландии, - Сийярто

По словам Макрона, Европа должна защищать мультилатерализм, который "служит нашим интересам и интересам всех тех, кто отказывается подчиниться грубой силе".

Также лидер Франции призвал Европу к совместным решениям и диалогу. В частности, в качестве примера он назвал европейскую миссию в Гренландию и дискуссии в рамках G7.

Читайте: Глава Минфина Швеции об угрозах Трампа: Это новое дно

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
  • Трамп заявил, что Гренландия является чрезвычайно важной для национальной и мировой безопасности.

Читайте: Пошлины США против стран ЕС из-за вопроса Гренландии являются неприемлемыми, - Домбровскис

Еманюель - віва ля Франс! Гуртуй Еуропу і роби Францію знову великою! А шо? Тампону ж можна.
20.01.2026 16:00 Ответить
Так буває, як шо ви маєте інфантільне населення, владу серливих популістів, носите рожеві окуляри та їздите на памаранчевих поні.
20.01.2026 16:00 Ответить
В світі "рожевих поні" вони хочуть лише одне - щоб все стало , як 5 років тому - нафта і газ з РФії , а США забезпечують їхню безпеку !
20.01.2026 16:09 Ответить
20.01.2026 16:00 Ответить
Франція має ядерну зброю - може дозволити ставити педофайла на місце. Нема ядерки - нема голосу.
20.01.2026 16:13 Ответить
Нарешті хоч хтось додумався до істини, що Трамп хоче послабити і Європу і її євро особливо, щоб баксу не конкурувало.
20.01.2026 23:22 Ответить
20.01.2026 16:00 Ответить
Ну, а мінуси будуть? Чи Макарон хоче щоб це зробив путін?
20.01.2026 16:07 Ответить
20.01.2026 16:09 Ответить
Відповімо своїми мульти - пульти - Макрон
20.01.2026 16:08 Ответить
Нет, ни США а кретин являющийся президентом США. Похоже что ФСБ таки засняла сюжет где рыжий чёрт в моцкве имеет секс с детворой...
20.01.2026 16:11 Ответить
Кажуть-історія рухається по спіралі.Може й так.Не минуло 80 рочків,як америкоси і кацапи захотіли знову розділити Європу на два табори-сфери впливу.Зараз існування держави Україна напряму залежить від того,з якого боку кордону залишимось в підсумку.
20.01.2026 16:17 Ответить
"Сильна"🤣 європа ниє, що її хочуть послабити. Європа себе послабила продавшись рашці і Китаю
20.01.2026 16:17 Ответить
очередной п***ь от макарона, с этого клоуна уже ржут все комц не лень. Ты меньше языком трепайся а дела делай!
20.01.2026 17:04 Ответить
 
 