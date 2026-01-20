Новости
Венгрия не поддержит совместную позицию ЕС по Гренландии, - Сийярто

Сьиярто заявил, что вопрос Гренландии не относится к компетенции ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать общую позицию Европейского Союза по ситуации вокруг Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Венгрии во время пресс-конференции в Праге.

По словам Сийярто, венгерская сторона считает дискуссию о будущем острова двусторонним вопросом, который не относится к сфере ответственности Европейского Союза.

Позиция Венгрии относительно заявлений ЕС

Глава венгерского МИД подчеркнул, что Будапешт не видит оснований для коллективной реакции Евросоюза на заявления президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии. Именно поэтому Венгрия не присоединится к какому-либо совместному заявлению ЕС.

"Мы считаем, что это двусторонний вопрос, решить который можно путем переговоров между сторонами. Это не дело Европейского Союза", - заявил Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что такую позицию Венгрия уже озвучила во время встречи постоянных представителей государств-членов ЕС.

Реакция Финляндии и оценка рисков

На фоне дискуссий вокруг Гренландии президент Финляндии Александр Стубб также высказал свою позицию. Он заявил, что не верит в возможность применения США военной силы для захвата острова.

По словам Стубба, ситуация вызывает беспокойство, однако публичные обсуждения не всегда являются эффективным способом снижения напряженности. Президент Финляндии признал, что тема Гренландии стала одним из самых сложных вызовов за время его пребывания в должности.

"Это сложно для финнов, ведь речь идет о близком союзнике Дании и фундаментальных принципах – территориальной целостности, суверенитете и праве на самоопределение", – подчеркнул Стубб.

Он также подчеркнул важность сохранения единства между европейскими партнерами в вопросах безопасности.

  • Напомним, 17 января Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины против стран, которые не поддерживают его претензии в отношении Гренландии, а также обвинил Данию в бездействии перед российскими угрозами в регионе.

Топ комментарии
+41
Що роблять ці мадьяри в ЄС ? Уся їхня політика тільки проти спільної думки держав ЄС.
20.01.2026 02:22 Ответить
+26
ХТОСЬ СУМНІВАВСЯ?))) Угорці за всіх окупантів
20.01.2026 02:26 Ответить
+22
Ось вам і гарантія від НАТО. Орбан і ще декілька ************** заявлять що не бачать підстав для реагування і що сторони повинні самі домовлятись і усьо, знімайте штани і ставайте раком перед рашистами
20.01.2026 02:24 Ответить
Так а навіщо питали? Хтось сумнівався?
20.01.2026 02:05 Ответить
Угорщині потрібен Майдан
20.01.2026 03:30 Ответить
угорцам потрібна денаціфікація...
20.01.2026 06:15 Ответить
Переселення за Урал. На ісконниє зємлі.
20.01.2026 08:28 Ответить
" Угорщина не підтримає спільну позицію ЄС щодо Гренландії " ...навіть ще не знаючи цієї самої позиції...
20.01.2026 05:04 Ответить
Невже ви не розумієте, як важко мад'ярам бути підорасами на пів ставки. То тому дай, то цьому підстав. Але ж східний пацан добре платить, а заморський навіть в свій гей-клуб запросив.
20.01.2026 06:25 Ответить
А хто питав? Само вилізло.
20.01.2026 07:53 Ответить
Працюють на кремлівських хазяїв
20.01.2026 06:03 Ответить
в данному випадку на помаранчевого педофіла!
20.01.2026 07:40 Ответить
Усі вже забули як у 2022р. мадярські війська стояли біля кордону. Нас тоді спасло від окупації ще й з цього боку тільки те, що рашисти провалили наступ та Київ встояв пресловуті 3 дні. В так ці теж відкусили б свою долю пирога від країни
20.01.2026 07:02 Ответить
Та бл@@ь перекрийте їм усі дотації накоадіть мито 1000% на їх товари!Якісь плазуни безхребетні!
20.01.2026 03:52 Ответить
Чого безхребетні? 🤔 Там просто хребет дуже гнучкий. Як хвісту кота. Але він точно є.
20.01.2026 03:58 Ответить
Як вони взагалі потрапили до ЄС з оцим дурним гонором?
20.01.2026 03:54 Ответить
Тоді, коли їх приймали - гонору не було. Було лише бажання кращого існування за рахуное ігших членів Євросоюзу.
20.01.2026 05:15 Ответить
дивно, з чого це вона
20.01.2026 05:28 Ответить
Ніби немає куди, але ЄС ще спроможний дно пробити
20.01.2026 06:31 Ответить
Надіюсь,що на кінець ЕС зрозуміє,якого гада( мадярського) пригріла в себе на грудях...
20.01.2026 06:48 Ответить
На вихід з ЄС і копняка в копчик...
20.01.2026 07:06 Ответить
Паскуди )))))
20.01.2026 07:17 Ответить
Не треба бути аналітиком,Орбан,Сіярто,Фіцо на окладі у пуйла.До них хоче ще приєднатись прем'єр Чехії Бабіш.Перші два, особливо, ставлять "палки в колеса" по рішенням ЄС,прикриваючись так званими інтересами угорців.
20.01.2026 07:18 Ответить
І ***** вони в ЄС? Після якого «жесту» в ЄС зрозуміють, що Угорщина не просто баласт, а ворог із середини, який працює на ворогів зовнішніх? То може швидко розпочати процедуру по викиданню мадярів?
20.01.2026 07:22 Ответить
нажаль там нема такої процедури...
20.01.2026 07:42 Ответить
Вже давно пора переглягути ті "процедури". Бо з такими "членами" на ЄС чекає доля серисеру...
20.01.2026 08:12 Ответить
цілком згоден!
20.01.2026 12:30 Ответить
А Баба Яга проти!
20.01.2026 07:55 Ответить
Не розумію логіку ЄС. Навіщо тримати в своєму складі тих що постійно працюють на знищення ЄС
20.01.2026 08:10 Ответить
мадяри це гнила нація покидьків, завжди на стороні сильного і нацистів як шакали
20.01.2026 08:22 Ответить
Орбан це ******* версія Троянського коня.
20.01.2026 08:26 Ответить
чому угорщина досі в ЄС? формально вони там, але завжди проти всіх рішень ЄС, які не несуть їм вигоди...Навіщо тримати путінського холуя, який руйнує ЄС зсередини по вказівці кремлівської тлі...ЄС в черговий раз показує всім свою безпорядність, навіть в самій організації.... Це як викрити ворожого агента всередині і нічого з цим не робити
20.01.2026 09:05 Ответить
На жаль, коли створювались ООН, НАТО, ЄС, вони створювались як союзи та організації ДОРОСЛИХ, рівних та свідомих. Тому у них усіх немає механізму вилучення. Можна вийти по власному бажанню, а ось вилучити, дати копняка, навіть покарати за систематичні порушення неможливо. Просто не передбачено!
Ось цим і користуються покидьки - фіцо і орбан у ЄС та НАТО, рашка - у Совбезі ООН.
І рішення тут тільки одне, на жаль: повністю розпустити ці союзи та зібрати нові, з новим уставом та без баласту.
20.01.2026 09:22 Ответить
Якщо якась країна, із складу ЄС, проти спільної заяви, то хай виходять з цього союзу і не мучаються вже! Нащо їм там бути? І собі полегшення і під ногами вештатись не будуть!
20.01.2026 09:26 Ответить
ждемо квітень , вибори
20.01.2026 13:21 Ответить
Що ви взагалі робите в ЄС....
22.01.2026 05:29 Ответить
 
 