Венгрия не поддержит совместную позицию ЕС по Гренландии, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет поддерживать общую позицию Европейского Союза по ситуации вокруг Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы МИД Венгрии во время пресс-конференции в Праге.

По словам Сийярто, венгерская сторона считает дискуссию о будущем острова двусторонним вопросом, который не относится к сфере ответственности Европейского Союза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошлины США против стран ЕС из-за вопроса Гренландии неприемлемы, - Домбровскис

Позиция Венгрии относительно заявлений ЕС

Глава венгерского МИД подчеркнул, что Будапешт не видит оснований для коллективной реакции Евросоюза на заявления президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии. Именно поэтому Венгрия не присоединится к какому-либо совместному заявлению ЕС.

"Мы считаем, что это двусторонний вопрос, решить который можно путем переговоров между сторонами. Это не дело Европейского Союза", - заявил Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что такую позицию Венгрия уже озвучила во время встречи постоянных представителей государств-членов ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна сосредоточиться на войне между РФ и Украиной, а не на Гренландии, - Трамп

Реакция Финляндии и оценка рисков

На фоне дискуссий вокруг Гренландии президент Финляндии Александр Стубб также высказал свою позицию. Он заявил, что не верит в возможность применения США военной силы для захвата острова.

По словам Стубба, ситуация вызывает беспокойство, однако публичные обсуждения не всегда являются эффективным способом снижения напряженности. Президент Финляндии признал, что тема Гренландии стала одним из самых сложных вызовов за время его пребывания в должности.

"Это сложно для финнов, ведь речь идет о близком союзнике Дании и фундаментальных принципах – территориальной целостности, суверенитете и праве на самоопределение", – подчеркнул Стубб.

Он также подчеркнул важность сохранения единства между европейскими партнерами в вопросах безопасности.

Напомним, 17 января Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины против стран, которые не поддерживают его претензии в отношении Гренландии, а также обвинил Данию в бездействии перед российскими угрозами в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессент о Гренландии: США демонстрируют силу, а европейцы – слабость