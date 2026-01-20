7 699 37

Угорщина не підтримає спільну позицію ЄС щодо Гренландії, - Сійярто

Сійярто заявив, що питання Гренландії не належить до компетенції ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримуватиме спільну позицію Європейського Союзу щодо ситуації навколо Гренландії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави МЗС Угорщини під час пресконференції в Празі.

За словами Сійярто, угорська сторона вважає дискусію щодо майбутнього острова двостороннім питанням, яке не належить до сфери відповідальності Європейського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мита США проти країн ЄС через питання Гренландії є неприйнятними, - Домбровскіс

Позиція Угорщини щодо заяв ЄС

Глава угорського МЗС наголосив, що Будапешт не бачить підстав для колективного реагування Євросоюзу на заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Саме тому Угорщина не приєднається до будь-якої спільної заяви ЄС.

"Ми вважаємо, що це двостороннє питання, вирішити яке можливо шляхом переговорів між сторонами. Це не справа Європейського Союзу", – заявив Петер Сійярто.

Він підкреслив, що таку позицію Угорщина вже озвучила під час зустрічі постійних представників держав-членів ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа повинна зосередитися на війні між РФ та Україною, а не на Гренландії, - Трамп

Реакція Фінляндії та оцінка ризиків

На тлі дискусій навколо Гренландії президент Фінляндії Александр Стубб також висловив свою позицію. Він заявив, що не вірить у можливість застосування США військової сили для захоплення острова.

За словами Стубба, ситуація викликає занепокоєння, однак публічні обговорення не завжди є ефективним способом зниження напруги. Президент Фінляндії визнав, що тема Гренландії стала одним із найскладніших викликів за час його перебування на посаді.

"Це складно для фінів, адже йдеться про близького союзника Данію та фундаментальні принципи – територіальну цілісність, суверенітет і право на самовизначення", – наголосив Стубб.

Він також підкреслив важливість збереження єдності між європейськими партнерами у питаннях безпеки.

  • Нагадаємо, 17 січня Дональд Трамп оголосив про намір запровадити мита проти країн, що не підтримують його претензії щодо Гренландії, а також звинуватив Данію у бездіяльності перед російськими загрозами в регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессент про Гренландію: США демонструють силу, а європейці - слабкість

Угорщина (2942) Гренландія (227) Євросоюз (14971) Сійярто Петер (504)
Топ коментарі
+41
Що роблять ці мадьяри в ЄС ? Уся їхня політика тільки проти спільної думки держав ЄС.
20.01.2026 02:22 Відповісти
+26
ХТОСЬ СУМНІВАВСЯ?))) Угорці за всіх окупантів
20.01.2026 02:26 Відповісти
+22
Ось вам і гарантія від НАТО. Орбан і ще декілька ************** заявлять що не бачать підстав для реагування і що сторони повинні самі домовлятись і усьо, знімайте штани і ставайте раком перед рашистами
20.01.2026 02:24 Відповісти
Так а навіщо питали? Хтось сумнівався?
20.01.2026 02:05 Відповісти
Угорщині потрібен Майдан
20.01.2026 03:30 Відповісти
угорцам потрібна денаціфікація...
20.01.2026 06:15 Відповісти
Переселення за Урал. На ісконниє зємлі.
20.01.2026 08:28 Відповісти
" Угорщина не підтримає спільну позицію ЄС щодо Гренландії " ...навіть ще не знаючи цієї самої позиції...
20.01.2026 05:04 Відповісти
Невже ви не розумієте, як важко мад'ярам бути підорасами на пів ставки. То тому дай, то цьому підстав. Але ж східний пацан добре платить, а заморський навіть в свій гей-клуб запросив.
20.01.2026 06:25 Відповісти
А хто питав? Само вилізло.
20.01.2026 07:53 Відповісти
Працюють на кремлівських хазяїв
20.01.2026 06:03 Відповісти
в данному випадку на помаранчевого педофіла!
20.01.2026 07:40 Відповісти
Усі вже забули як у 2022р. мадярські війська стояли біля кордону. Нас тоді спасло від окупації ще й з цього боку тільки те, що рашисти провалили наступ та Київ встояв пресловуті 3 дні. В так ці теж відкусили б свою долю пирога від країни
20.01.2026 07:02 Відповісти
Та бл@@ь перекрийте їм усі дотації накоадіть мито 1000% на їх товари!Якісь плазуни безхребетні!
20.01.2026 03:52 Відповісти
Чого безхребетні? 🤔 Там просто хребет дуже гнучкий. Як хвісту кота. Але він точно є.
20.01.2026 03:58 Відповісти
Як вони взагалі потрапили до ЄС з оцим дурним гонором?
20.01.2026 03:54 Відповісти
Тоді, коли їх приймали - гонору не було. Було лише бажання кращого існування за рахуное ігших членів Євросоюзу.
20.01.2026 05:15 Відповісти
дивно, з чого це вона
20.01.2026 05:28 Відповісти
Ніби немає куди, але ЄС ще спроможний дно пробити
20.01.2026 06:31 Відповісти
Надіюсь,що на кінець ЕС зрозуміє,якого гада( мадярського) пригріла в себе на грудях...
20.01.2026 06:48 Відповісти
На вихід з ЄС і копняка в копчик...
20.01.2026 07:06 Відповісти
Паскуди )))))
20.01.2026 07:17 Відповісти
Не треба бути аналітиком,Орбан,Сіярто,Фіцо на окладі у пуйла.До них хоче ще приєднатись прем'єр Чехії Бабіш.Перші два, особливо, ставлять "палки в колеса" по рішенням ЄС,прикриваючись так званими інтересами угорців.
20.01.2026 07:18 Відповісти
І ***** вони в ЄС? Після якого «жесту» в ЄС зрозуміють, що Угорщина не просто баласт, а ворог із середини, який працює на ворогів зовнішніх? То може швидко розпочати процедуру по викиданню мадярів?
20.01.2026 07:22 Відповісти
нажаль там нема такої процедури...
20.01.2026 07:42 Відповісти
Вже давно пора переглягути ті "процедури". Бо з такими "членами" на ЄС чекає доля серисеру...
20.01.2026 08:12 Відповісти
цілком згоден!
20.01.2026 12:30 Відповісти
А Баба Яга проти!
20.01.2026 07:55 Відповісти
Не розумію логіку ЄС. Навіщо тримати в своєму складі тих що постійно працюють на знищення ЄС
20.01.2026 08:10 Відповісти
мадяри це гнила нація покидьків, завжди на стороні сильного і нацистів як шакали
20.01.2026 08:22 Відповісти
Орбан це ******* версія Троянського коня.
20.01.2026 08:26 Відповісти
чому угорщина досі в ЄС? формально вони там, але завжди проти всіх рішень ЄС, які не несуть їм вигоди...Навіщо тримати путінського холуя, який руйнує ЄС зсередини по вказівці кремлівської тлі...ЄС в черговий раз показує всім свою безпорядність, навіть в самій організації.... Це як викрити ворожого агента всередині і нічого з цим не робити
20.01.2026 09:05 Відповісти
На жаль, коли створювались ООН, НАТО, ЄС, вони створювались як союзи та організації ДОРОСЛИХ, рівних та свідомих. Тому у них усіх немає механізму вилучення. Можна вийти по власному бажанню, а ось вилучити, дати копняка, навіть покарати за систематичні порушення неможливо. Просто не передбачено!
Ось цим і користуються покидьки - фіцо і орбан у ЄС та НАТО, рашка - у Совбезі ООН.
І рішення тут тільки одне, на жаль: повністю розпустити ці союзи та зібрати нові, з новим уставом та без баласту.
20.01.2026 09:22 Відповісти
Якщо якась країна, із складу ЄС, проти спільної заяви, то хай виходять з цього союзу і не мучаються вже! Нащо їм там бути? І собі полегшення і під ногами вештатись не будуть!
20.01.2026 09:26 Відповісти
ждемо квітень , вибори
20.01.2026 13:21 Відповісти
Що ви взагалі робите в ЄС....
22.01.2026 05:29 Відповісти
 
 