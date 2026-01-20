Угорщина не підтримає спільну позицію ЄС щодо Гренландії, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримуватиме спільну позицію Європейського Союзу щодо ситуації навколо Гренландії.

За словами Сійярто, угорська сторона вважає дискусію щодо майбутнього острова двостороннім питанням, яке не належить до сфери відповідальності Європейського Союзу.

Позиція Угорщини щодо заяв ЄС

Глава угорського МЗС наголосив, що Будапешт не бачить підстав для колективного реагування Євросоюзу на заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Саме тому Угорщина не приєднається до будь-якої спільної заяви ЄС.

"Ми вважаємо, що це двостороннє питання, вирішити яке можливо шляхом переговорів між сторонами. Це не справа Європейського Союзу", – заявив Петер Сійярто.

Він підкреслив, що таку позицію Угорщина вже озвучила під час зустрічі постійних представників держав-членів ЄС.

Реакція Фінляндії та оцінка ризиків

На тлі дискусій навколо Гренландії президент Фінляндії Александр Стубб також висловив свою позицію. Він заявив, що не вірить у можливість застосування США військової сили для захоплення острова.

За словами Стубба, ситуація викликає занепокоєння, однак публічні обговорення не завжди є ефективним способом зниження напруги. Президент Фінляндії визнав, що тема Гренландії стала одним із найскладніших викликів за час його перебування на посаді.

"Це складно для фінів, адже йдеться про близького союзника Данію та фундаментальні принципи – територіальну цілісність, суверенітет і право на самовизначення", – наголосив Стубб.

Він також підкреслив важливість збереження єдності між європейськими партнерами у питаннях безпеки.

Нагадаємо, 17 січня Дональд Трамп оголосив про намір запровадити мита проти країн, що не підтримують його претензії щодо Гренландії, а також звинуватив Данію у бездіяльності перед російськими загрозами в регіоні.

