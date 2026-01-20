Бельгійський прем’єр Барт де Вевер: Путін бачить слабкість Заходу

Європейський Союз опинився перед стратегічним вибором: або посилювати єдність і спільну безпеку, або ризикувати подальшою фрагментацією на тлі зовнішнього тиску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, зробленій під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Глава бельгійського уряду наголосив, що нинішня поведінка Сполучених Штатів викликає занепокоєння в Європі та може мати прямі наслідки для безпеки континенту і подальшої підтримки України. За його словами, ЄС тривалий час демонстрував стриманість у відповідь на тарифну політику США, розраховуючи на збереження трансатлантичної солідарності та допомогу Києву.

Водночас де Вевер вважає, що наразі перетинається низка "червоних ліній", які більше не можна ігнорувати. Йдеться, зокрема, про заяви та дії, що підривають довіру між союзниками по НАТО.

Єдність Заходу як ключовий фактор стримування РФ

Прем’єр Бельгії підкреслив, що російська загроза не є фатальною за умови єдності Заходу. На його переконання, економіка Росії ослаблена, а її військові можливості значною мірою залежать від того, наскільки консолідовано діють демократичні держави.

"Російська економіка дуже слабка, їхня військова загроза не є реальною, якщо ми об’єднані. Але саме цього немає: ми розділені. І Путін це бачить", – заявив де Вевер.

Він зауважив, що сигнали про розбіжності між союзниками лише заохочують Кремль продовжувати агресію проти України. Особливо небезпечним, на думку політика, є публічне протистояння між країнами НАТО, включно з погрозами військового характеру.

Позиція США і наслідки для України

Окремо Барт де Вевер зупинився на нещодавній зустрічі "Коаліції охочих", яка відбулася в Парижі 6 січня 2026 року. За його словами, вступна заява американської делегації стала для нього шокуючою.

Прем’єр розповів, що представники США заявили про небажання "ставати на чийсь бік" у конфлікті між Росією та Україною. Він назвав таку позицію несумісною з традиційними цінностями Заходу, які десятиліттями ґрунтувалися на захисті суверенітету, демократії та свободи.

Де Вевер переконаний, що подібні сигнали з боку Вашингтона сприймаються Москвою як ознака слабкості та роз’єднаності. Це, своєю чергою, зменшує стримувальний ефект і створює додаткові ризики не лише для України, а й для всієї Європи.

Також бельгійський прем’єр згадав про роль Китаю, припустивши, що Пекін може скористатися ситуацією та обрати більш жорсткий, імперіалістичний порядок денний, якщо Захід не продемонструє стратегічної єдності.

