Бельгійський прем’єр Барт де Вевер: Путін бачить слабкість Заходу

Прем’єр Бельгії розкритикував позицію США

Європейський Союз опинився перед стратегічним вибором: або посилювати єдність і спільну безпеку, або ризикувати подальшою фрагментацією на тлі зовнішнього тиску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, зробленій під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Глава бельгійського уряду наголосив, що нинішня поведінка Сполучених Штатів викликає занепокоєння в Європі та може мати прямі наслідки для безпеки континенту і подальшої підтримки України. За його словами, ЄС тривалий час демонстрував стриманість у відповідь на тарифну політику США, розраховуючи на збереження трансатлантичної солідарності та допомогу Києву.

Водночас де Вевер вважає, що наразі перетинається низка "червоних ліній", які більше не можна ігнорувати. Йдеться, зокрема, про заяви та дії, що підривають довіру між союзниками по НАТО.

Єдність Заходу як ключовий фактор стримування РФ

Прем’єр Бельгії підкреслив, що російська загроза не є фатальною за умови єдності Заходу. На його переконання, економіка Росії ослаблена, а її військові можливості значною мірою залежать від того, наскільки консолідовано діють демократичні держави.

"Російська економіка дуже слабка, їхня військова загроза не є реальною, якщо ми об’єднані. Але саме цього немає: ми розділені. І Путін це бачить", – заявив де Вевер.

Він зауважив, що сигнали про розбіжності між союзниками лише заохочують Кремль продовжувати агресію проти України. Особливо небезпечним, на думку політика, є публічне протистояння між країнами НАТО, включно з погрозами військового характеру.

Позиція США і наслідки для України

Окремо Барт де Вевер зупинився на нещодавній зустрічі "Коаліції охочих", яка відбулася в Парижі 6 січня 2026 року. За його словами, вступна заява американської делегації стала для нього шокуючою.

Прем’єр розповів, що представники США заявили про небажання "ставати на чийсь бік" у конфлікті між Росією та Україною. Він назвав таку позицію несумісною з традиційними цінностями Заходу, які десятиліттями ґрунтувалися на захисті суверенітету, демократії та свободи.

Де Вевер переконаний, що подібні сигнали з боку Вашингтона сприймаються Москвою як ознака слабкості та роз’єднаності. Це, своєю чергою, зменшує стримувальний ефект і створює додаткові ризики не лише для України, а й для всієї Європи.

Також бельгійський прем’єр згадав про роль Китаю, припустивши, що Пекін може скористатися ситуацією та обрати більш жорсткий, імперіалістичний порядок денний, якщо Захід не продемонструє стратегічної єдності.

Топ коментарі
Заморожені кацапські гроші не захотів надати Україні на допомогу - тепер його пробило на балачку
20.01.2026 18:41 Відповісти
Особливо слабку Бельгію, з її нерішучістю щодо використання заморожених коштів ****** для захисту України!!
20.01.2026 18:46 Відповісти
Непогано мати загальну картину про цього Вевера.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який критикує пропозицію використати заморожені російські активи для фінансування кредиту Україні розміром 140 мільярдів євро, назвав поразку росії у війні «байкою» та «повною ілюзією».

Водночас очільник бельгійського уряду висловив сумнів, що росія програє у війні в Україні.

«Хто справді вірить, що росія програє в Україні? Це байка, повна ілюзія», - сказав прем'єр Бельгії.

Він також заявив, що поразка росії є «навіть небажаною», оскільки тоді в ядерній державі «запанує нестабільність». Крім того, за словами де Вевера, москва «дала зрозуміти», що в разі конфіскації Бельгія та він особисто відчують «довічні» наслідки.

З його інтерв'ю минулого року, де він намагався виправдати свою відмову конфіскувати активи.

І чому тоді він мовчав про "слабку економіку" та "захист суверенітету, демократії ти свободи"? Двуликість євролицемірів у самому соку.
20.01.2026 18:50 Відповісти
Все що він хотів, це розділити ризики між всіма учасниками ЄС. Щоб у випадку судової справи, якщо б її кацапи виграли, теоритичну компенсацію виплачували усі учасники. На це країни ЄС не погодились.
20.01.2026 18:55 Відповісти
Слабких б'ють, те ж мені новина...
20.01.2026 18:43 Відповісти
А ще б не бачив якщо ви йому компоненти для озброєння продаєте, нічого європу друга світова не навчила коли вони поставляли обладнання для військових заводів нацистів і компоненти для зброї. Тепер роблять те саме з рашою та китаєм.
20.01.2026 18:47 Відповісти
Звичайно-бо не бачити цього має лише зовсім сліпе...
20.01.2026 18:56 Відповісти
@ (в перекладі):
"Трамп принизив Макрона особисто.
Це по-справжньому образливе ставлення. Обурливе.
Гидке, як і все, що творить Трамп.
Ситуація розділилася на до та після:
якщо країни ЄС тепер увійдуть до
"Рада миру" ім.Трампа, то можна сміливо ставити✖️ і на Гренландії і на будь-яких сподіваннях на цей ЄС."
20.01.2026 19:21 Відповісти
Та не тільки пуцін, всі бачать
20.01.2026 19:24 Відповісти
Посилюйтесь! Трамп уже 10 років вас закликає посилювати обороноздатність! Хоча б 2-5% платити на оборону
20.01.2026 21:32 Відповісти
Точно,путін баче слабкість через вашу серливість.Хто забздів конфісковувати російські гроші які знаходяться в Бельгії?
21.01.2026 00:28 Відповісти
 
 