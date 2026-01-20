Умеров, Буданов и Арахамия в Давосе: запланированы встречи относительно гарантий безопасности и восстановлению Украины
Секретарь СНБО Рустем Умеров сейчас работает в Давосе вместе с Кириллом Будановым и Давидом Арахамией.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит Умеров?
"Утром вместе с Давидом Арахамией провели встречу с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Синхронизировали подходы к гарантиям безопасности и дальнейшей дипломатической работе. Впереди - следующие встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономическому развитию и восстановлению Украины", - рассказал он.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует ехать на Всемирный экономический форум в Давосе и остается в Украине.
- Ранее Трамп заявил, что в Давосе планирует провести встречи для обсуждения вопроса о Гренландии.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.
- СМИ сообщали, что Трамп планирует встретиться с Зеленским в Давосе.
- в ********* світі гарантій уже НЕМА
- відновлення це гроші, ніхто злодюжкам гроші НЕ ДАСТЬ
Єдине що ви можете - це здохнути
Направив їх на перемовини від України кошерний Зеленський.
Виникає Три Запитання:
- як називається наша з вами Держава.?
- хто є титульною нацією в Україні.?
- які дебіли обрали Зеленського до влади.?
Умєров - вічний турист, в Україні не з'являється. Аби НАБУ не прийняло.
Тараканія під час палацового заколоту проти Єрмака відсиджувавсь десь у Відні.
Якшо шо - звалить миттєво, все відпрацьовано.
А Кирил вже віджав санаторій під Києвом? Вже видав корочки ГУР Шуфричу й Дубинському? Вже повипускав за власним підписом всіх підозрюваних у корупції?
Ці крадуни з купою паспортів представляють країну?