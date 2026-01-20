Форум у Давосі: США та Україна погодили на робочому рівні угоду на $800 млрд, - Качка

США та Україна на робочому рівні узгодили політичний документ "плану процвітання" України обсягом до 800 млрд доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки під час панельної дискусії в Українському домі у Давосі.

За словами урядовця, документ ще не є завершеним проєктом, а радше рамкою для подальшої спільної роботи України, США та Європейського Союзу. Його реалізація вимагатиме узгодження великої кількості правових і регуляторних інструментів.

"На робочому рівні ми досягли угоди щодо політичного документа. Але найбільший виклик полягає в тому, що він зобов’яже нас до спільної роботи між ЄС, США та Україною і стосуватиметься десятків правових інструментів", – зазначив Качка.

"План процвітання": рамковий документ і наступні кроки

Віцепрем’єр наголосив, що йдеться не про готову економічну програму, а про інструмент стратегічного планування. Документ містить перелік ключових напрямів, за якими сторони мають працювати для досягнення заявлених цілей.

За його словами, "план процвітання" включає від п’яти до семи робочих напрямів. Кожен із них передбачає окремі завдання, необхідні для практичної реалізації домовленостей. Саме тому документ розглядається як основа для подальших рішень, а не як фінальний план дій.

Позиція США щодо війни Росії проти України

На тлі обговорення економічних ініціатив президент США Дональд Трамп висловив невдоволення як Україною, так і Росією через відсутність, на його думку, готовності сторін завершити повномасштабну війну. Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі з нагоди першої річниці своєї другої каденції.

Американський лідер зазначив, що намагається досягти припинення війни, однак стикається з взаємними труднощами у переговорах.

"Я намагаюся вирішити проблему з Росією й Україною. Коли Росія готова – Україна не готова. А коли Україна готова – Росія не готова", – заявив Трамп.

Також читайте: Зеленський про візит у Давос: Зараз я обираю Україну, а не економічні форуми