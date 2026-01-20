Форум у Давосі: США та Україна погодили на робочому рівні угоду на $800 млрд, - Качка

США та Україна на робочому рівні узгодили політичний документ "плану процвітання" України обсягом до 800 млрд доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки під час панельної дискусії в Українському домі у Давосі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами урядовця, документ ще не є завершеним проєктом, а радше рамкою для подальшої спільної роботи України, США та Європейського Союзу. Його реалізація вимагатиме узгодження великої кількості правових і регуляторних інструментів.

"На робочому рівні ми досягли угоди щодо політичного документа. Але найбільший виклик полягає в тому, що він зобов’яже нас до спільної роботи між ЄС, США та Україною і стосуватиметься десятків правових інструментів", – зазначив Качка.

Читайте: Давос-2026: Макрон прокоментував "злив" приватного листування Трампом

"План процвітання": рамковий документ і наступні кроки

Віцепрем’єр наголосив, що йдеться не про готову економічну програму, а про інструмент стратегічного планування. Документ містить перелік ключових напрямів, за якими сторони мають працювати для досягнення заявлених цілей.

За його словами, "план процвітання" включає від п’яти до семи робочих напрямів. Кожен із них передбачає окремі завдання, необхідні для практичної реалізації домовленостей. Саме тому документ розглядається як основа для подальших рішень, а не як фінальний план дій.

Також читайте: Умєров, Буданов і Арахамія у Давосі: заплановані зустрічі щодо гарантій безпеки та відновлення України

Позиція США щодо війни Росії проти України

На тлі обговорення економічних ініціатив президент США Дональд Трамп висловив невдоволення як Україною, так і Росією через відсутність, на його думку, готовності сторін завершити повномасштабну війну. Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі з нагоди першої річниці своєї другої каденції.

Американський лідер зазначив, що намагається досягти припинення війни, однак стикається з взаємними труднощами у переговорах.

"Я намагаюся вирішити проблему з Росією й Україною. Коли Росія готова – Україна не готова. А коли Україна готова – Росія не готова", – заявив Трамп.

Також читайте: Зеленський про візит у Давос: Зараз я обираю Україну, а не економічні форуми

Україна заради процвітання США повинна 800 млрд долларів інвестувати у США ?
21.01.2026 00:00 Відповісти
Черговий фуфель для дебілів.
21.01.2026 00:09 Відповісти
Якби були якісь домовленності, Зеленський вже був бу на шляху у Давос. Але він включив "лідера", типу переживає за громадян і залишився в Україні. Тобто, ніяких досягнень в цьому питанні не має.
21.01.2026 00:03 Відповісти
Думаю, на цьому етапі рішень цифру можна й в сікстільонах називати.
21.01.2026 00:04 Відповісти
Головне, щоб Трамп до цього не ліз, бо тоді все, як завжди закінчиться банкрутством.
21.01.2026 00:04 Відповісти
На Бені Хіла схожий. Та вони всі там профі.
21.01.2026 00:04 Відповісти
Черговий фуфель для дебілів.
21.01.2026 00:09 Відповісти
це конешно хорошо, але спочатку нам треба банально просто вижить, бо не буде України - не буде цього всього
21.01.2026 00:10 Відповісти
Недаремно мільони українців виїхали , а інши бажають виїхати кудись подалі не чекаючи "процвітання". (Прооцвітання друузів Зеленського?)
21.01.2026 00:10 Відповісти
За час свого "правління" Трамп збільшив національний борг США на 8 трильйонів. Будь які угоди з адміністрацією Трампа це "туфта" і не варті навіть паперу на якому написані. Все брехня. Трамп обслуговує інтереси *****.
21.01.2026 00:21 Відповісти
Задолженность США после прихода Трампа выросла на 2,25 триллиона долларов, достигнув 38,5 триллиона долларов.
Про национальный долг пока не нашел. Я так понимаю это гос.долг + долги разных фондов и корпораций.
21.01.2026 01:32 Відповісти
трамп пригласил путина в «Совет мира», поскольку считает его мировым лидером...
Это уже ни в какие футбольные ворота не лезет! Так в открытую лизать может только подчиненный своему начальнику...
21.01.2026 00:24 Відповісти
А нам еще втирали, что Байден это "Джо медляк" и вообще он тормозит помощь...
Куча экспердов уровня "зе🤡💩" рассказывали как надо ждать трампа
21.01.2026 01:25 Відповісти
На рівні розмови :
- " ви не проти?"
- " та думаємо, що ні"...
І все.
21.01.2026 00:32 Відповісти
Во всяком случае это потужно.
21.01.2026 01:26 Відповісти
Воно вимовляє це як "пУтУжно"
21.01.2026 08:20 Відповісти
Повітряні замки якісь.
Домовтесь на постачання дронів на 800 тис., дармоїди.
21.01.2026 00:33 Відповісти
Тобто красти вам не дадуть?
21.01.2026 00:47 Відповісти
Вишуканий художній свист.
21.01.2026 00:48 Відповісти
з локшиною на вуха.
21.01.2026 00:55 Відповісти
план процвітання по-американськи, це наразі план викачки з України ресурсів до пустелі. Все
21.01.2026 00:53 Відповісти
Мєжпланєтний шахматний турнир. Нью - Васюкі.
21.01.2026 01:08 Відповісти
Да уж поправдоподобней будет !!! ☝️

Потужно напотужничаем очереднуую потужность !!
21.01.2026 01:21 Відповісти
А откуда деньги?
Кто даст проворовавшемуся.... не то что "режиму"... а просто глисту-ОП
21.01.2026 01:20 Відповісти
🤡🤡🤡 За словами урядовця, документ ще не є завершеним проєктом, а радше рамкою для подальшої спільної роботи Джерело: https://censor.net/ua/n3596455

- скажите, а 8000 миллиардов в той рамке найдется?
- фифти фифти пнимаешь... Может найдется а может нет !! )))
- хм, а нельзяли как то конкретней Гарантии сформулировать?
- можно !! Утром закладная на все ресурсы и державные предприятия - вечером Меморандум про 800 миллиардов !
21.01.2026 01:41 Відповісти
Ответ : Потужно !! Мы согласны !!!
21.01.2026 01:44 Відповісти
Дайте спробую вгадати план економічного "просирання" України на 800 мільярдів частина третя (перша частина Будапештський меморандум по якому США в обличчі Трампа надули Україну з допомогою коли це було потрібно, друга частина розділ українськіх мінералів між США і РФ якій теж відходить чимало мініралів на захопленій судячі з назв міст і сіл ісконно руськіх теритирії накшталт Марьїнки, Авдєєвки) і третя частина це безпосередньо опрацювання 800 мільярдів які повинна дати Європа десь 300, 300 з заморожених РФ активів які знаходяться в ЄС і 200 створять якійсь фонд "Рога і копита" в який буде "інвестувати" сама Україна, куди війдуть землі, ліси ,атомна енергетика і таке інше.
21.01.2026 04:34 Відповісти
Дайте спробую вгадати план економічного "просирання" України на 800 мільярдів, який пропотує слуга не українського народу Zeленьський. Частина перша (Будапештський меморандум по якому США в обличчі Трампа надули Україну з військовою допомогою коли це було потрібно, друга частина так званий ринок землі який готували такі як цей Качка по якому українців згоняють в резервації попередньо вимушено продавши свої змелі за копійки і борги, частина третя розділ українськіх мінералів між США і РФ якій теж відходить чимало мініралів на захопленій судячі з назв міст і сіл ісконно руськіх теритирії накшталт Марьїнка, Авдєєвка ) і четверта частина це безпосередньо опрацювання 800 мільярдів які повинна дати Україна у вигляді чергового рятувального фонду "Рога і копита" в який буде "інвестовані" землі, ліси ,атомна енергетика і таке інше.
21.01.2026 05:01 Відповісти
А не на робочому погодили?
21.01.2026 05:43 Відповісти
Погодили погодження про можливі погодження робочої версії погоджених погоджень. Так це вже успіх! Так тримати!
21.01.2026 06:02 Відповісти
Витягнули індюка щоб щось промекав , аплодисменти брехня відосіки клоун без цього ніяк неможе
21.01.2026 06:16 Відповісти
А потім вони передумають, а чо такого. І що ти зробишь?
21.01.2026 07:36 Відповісти
Качка?
21.01.2026 07:46 Відповісти
Чергова локшина з качкою
21.01.2026 08:11 Відповісти
Я б цій качці і вісімдесят євро не дав,воно ж вкраде по очах видно
21.01.2026 08:13 Відповісти
А мені качине м*ясо подобається
21.01.2026 08:25 Відповісти
А на якому етапі зараз виконується план з 28-ми пунктів?
21.01.2026 08:26 Відповісти
Від гуманітарніх поставок акумуляторів для палаток "незламності" до плану процвітання на 800 ярдів доларів пройшло три дні. Швидкість з якою їздять по вухам мудрому нароту наближається до світлової
21.01.2026 08:31 Відповісти
...якій план відбудови під час війни?
Де план гарантування безпеки?
пу ясно сказав, що буде викорінювати першопричини і за ціной не постоїть і на збередення ЗСУ ні в якому разі не погодиться...і єдина мирна угода, яку пу готовий в мить прийняти - це капітуляція України.

от тр і запропонував пу свою раду з гучною назвою миру...яка за участю пу буде встановлювати " безпеку" в Україні... і на пару з пу буде тр ділити сфери впливу ...

...тр пишається тим, що заробляє на війні в Україні і хоче видавити з жертви агрессії лярди лярди лярди... а обіцяні тр пекельні санкції на пу... вже прєданіє, в яке і з трудом не віріться.

Що ж, зрозуміло, що тр знайде в Давосі підписантів на його раду миру= раду розподілу Земної кулі на чолі з довічним директором всесвіту містером тр
Дивно що тр не назвавцю свою раду пуп Землі, о це було б діло: міжн.право тр не потрібно, особисто він бог і цар Всесвіту...
...рада, в якій право голосу мають лише ті, хто вніс лярд... і все одне останнє слово за тр...
прикольна рада: порадились: прийшли зі своєю думкою, вийшли з рішенням тр. Ох

...щось не чути містера джонсонюка, якій був ну дуже оптимістичний і позитивний до тр і десь приспав побоювання, підпитав позитивні очікування від другого пришестя тр...
21.01.2026 10:21 Відповісти
 
 