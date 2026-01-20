Форум у Давосі: США та Україна погодили на робочому рівні угоду на $800 млрд, - Качка
США та Україна на робочому рівні узгодили політичний документ "плану процвітання" України обсягом до 800 млрд доларів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки під час панельної дискусії в Українському домі у Давосі.
За словами урядовця, документ ще не є завершеним проєктом, а радше рамкою для подальшої спільної роботи України, США та Європейського Союзу. Його реалізація вимагатиме узгодження великої кількості правових і регуляторних інструментів.
"На робочому рівні ми досягли угоди щодо політичного документа. Але найбільший виклик полягає в тому, що він зобов’яже нас до спільної роботи між ЄС, США та Україною і стосуватиметься десятків правових інструментів", – зазначив Качка.
"План процвітання": рамковий документ і наступні кроки
Віцепрем’єр наголосив, що йдеться не про готову економічну програму, а про інструмент стратегічного планування. Документ містить перелік ключових напрямів, за якими сторони мають працювати для досягнення заявлених цілей.
За його словами, "план процвітання" включає від п’яти до семи робочих напрямів. Кожен із них передбачає окремі завдання, необхідні для практичної реалізації домовленостей. Саме тому документ розглядається як основа для подальших рішень, а не як фінальний план дій.
Позиція США щодо війни Росії проти України
На тлі обговорення економічних ініціатив президент США Дональд Трамп висловив невдоволення як Україною, так і Росією через відсутність, на його думку, готовності сторін завершити повномасштабну війну. Про це він заявив під час пресконференції у Білому домі з нагоди першої річниці своєї другої каденції.
Американський лідер зазначив, що намагається досягти припинення війни, однак стикається з взаємними труднощами у переговорах.
"Я намагаюся вирішити проблему з Росією й Україною. Коли Росія готова – Україна не готова. А коли Україна готова – Росія не готова", – заявив Трамп.
- Раніше ми писали, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф та зять американського президента Джаред Кушнер зустрівся з посланцем російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про национальный долг пока не нашел. Я так понимаю это гос.долг + долги разных фондов и корпораций.
Это уже ни в какие футбольные ворота не лезет! Так в открытую лизать может только подчиненный своему начальнику...
Куча экспердов уровня "зе🤡💩" рассказывали как надо ждать трампа
- " ви не проти?"
- " та думаємо, що ні"...
І все.
Домовтесь на постачання дронів на 800 тис., дармоїди.
Потужно напотужничаем очереднуую потужность !!
Кто даст проворовавшемуся.... не то что "режиму"... а просто глисту-ОП
- скажите, а 8000 миллиардов в той рамке найдется?
- фифти фифти пнимаешь... Может найдется а может нет !! )))
- хм, а нельзяли как то конкретней Гарантии сформулировать?
- можно !! Утром закладная на все ресурсы и державные предприятия - вечером Меморандум про 800 миллиардов !
Де план гарантування безпеки?
пу ясно сказав, що буде викорінювати першопричини і за ціной не постоїть і на збередення ЗСУ ні в якому разі не погодиться...і єдина мирна угода, яку пу готовий в мить прийняти - це капітуляція України.
от тр і запропонував пу свою раду з гучною назвою миру...яка за участю пу буде встановлювати " безпеку" в Україні... і на пару з пу буде тр ділити сфери впливу ...
...тр пишається тим, що заробляє на війні в Україні і хоче видавити з жертви агрессії лярди лярди лярди... а обіцяні тр пекельні санкції на пу... вже прєданіє, в яке і з трудом не віріться.
Що ж, зрозуміло, що тр знайде в Давосі підписантів на його раду миру= раду розподілу Земної кулі на чолі з довічним директором всесвіту містером тр
Дивно що тр не назвавцю свою раду пуп Землі, о це було б діло: міжн.право тр не потрібно, особисто він бог і цар Всесвіту...
...рада, в якій право голосу мають лише ті, хто вніс лярд... і все одне останнє слово за тр...
прикольна рада: порадились: прийшли зі своєю думкою, вийшли з рішенням тр. Ох
...щось не чути містера джонсонюка, якій був ну дуже оптимістичний і позитивний до тр і десь приспав побоювання, підпитав позитивні очікування від другого пришестя тр...