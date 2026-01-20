Трамп про мирну угоду: Коли Росія готова, Україна не готова – і навпаки
Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення як Україною, так і Росією, які нібито по черзі демонструють небажання завершити повномасштабну війну.
Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі з нагоди першої річниці його другої каденції, інформує Цензор.НЕТ.
Про мир між країнами
Він заявив, що намагається зупинити війну між Росією й Україною.
"Я намагаюся врегулювати останнє питання. Я намагаюся вирішити проблему з Росією й Україною. І коли Росія готова, Україна не готова. А коли Україна готова, Росія не готова", — поскаржився Трамп.
За його словами, поки що не досягнуто домовленостей про припинення вогню.
"Неймовірний рік" і папка досягнень за 365 днів
На пресконференцію у Білому домі він приніс із собою документ під назвою "Повернення президента Трампа знаменує нову еру успіху та процвітання", у якому перелічено 365 його "перемог" –– по одній на кожен день року з моменту його інавгурації у січні торік.
- Він заявив, що його адміністрація має стільки успіхів, "яких раніше ніхто не бачив".
- До своїх досягнень, зокрема, Трамп зарахував угоду з Україною про рідкісноземельні елементи.
"Ми будемо мати багато рідкісноземельних елементів. Насправді вони не такі вже й рідкісні. Їх дуже багато. Землі теж багато", - зазначив він.
Окремо Трамп знову повернувся до теми Нобелівської премії миру, скаржачись, що так і не отримав її, та різко висловився щодо Норвегії.
Це не готовність до миру, а бажання перемогти на папері попри неможливість це зробити фізично.
Гарантії безпеки для України:Україна отримує надійні гарантії безпеки;держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських держав плюс неєвропейські держави, які забажають;
Україна не буде прагнути вступити до НАТО;
Україна може прагнути до членства в ЄС.
Питання територій:США де-юре визнають російський контроль над Кримом;
США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;
США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;
Україна повертає собі тимчасово окуповані території в Харківській області;
Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через американський контроль і управління станцією. Електроенергія з неї розподіляється між обома сторонами. Також Україна повертає контроль над Каховською дамбою;
Україна отримує безперешкодний прохід річкою Дніпро і контроль над Кінбурнською косою.
Ще пропонувалося внести 100мільярдів рос активів в фонд відновлення України і Європа мала надати ще 100.
Трамп геть злетів з котушок. Косить під визнання себе неосудним - Юрій Ніколов
- Росія хоче нас знищити тоді Україна не хоче
- Україна хоче що РФ відстала - так РФ не хоче.
