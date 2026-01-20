Трамп про мирну угоду: Коли Росія готова, Україна не готова – і навпаки

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення як Україною, так і Росією, які нібито по черзі демонструють небажання завершити повномасштабну війну.

Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі з нагоди першої річниці його другої каденції, інформує Цензор.НЕТ.

Про мир між країнами

Він заявив, що намагається зупинити війну між Росією й Україною.

"Я намагаюся врегулювати останнє питання. Я намагаюся вирішити проблему з Росією й Україною. І коли Росія готова, Україна не готова. А коли Україна готова, Росія не готова", — поскаржився Трамп.

За його словами, поки що не досягнуто домовленостей про припинення вогню.

"Неймовірний рік" і папка досягнень за 365 днів

На пресконференцію у Білому домі він приніс із собою документ під назвою "Повернення президента Трампа знаменує нову еру успіху та процвітання", у якому перелічено 365 його "перемог" –– по одній на кожен день року з моменту його інавгурації у січні торік.

Він заявив, що його адміністрація має стільки успіхів, "яких раніше ніхто не бачив".

До своїх досягнень, зокрема, Трамп зарахував угоду з Україною про рідкісноземельні елементи.

"Ми будемо мати багато рідкісноземельних елементів. Насправді вони не такі вже й рідкісні. Їх дуже багато. Землі теж багато", - зазначив він.

Окремо Трамп знову повернувся до теми Нобелівської премії миру, скаржачись, що так і не отримав її, та різко висловився щодо Норвегії.

