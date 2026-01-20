УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4368 відвідувачів онлайн
Новини Трамп про війну в Україні Трамп про Росію Заяви Трампа
5 968 52

Трамп про мирну угоду: Коли Росія готова, Україна не готова – і навпаки

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення як Україною, так і Росією, які нібито по черзі демонструють небажання завершити повномасштабну війну.

Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі з нагоди першої річниці його другої каденції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про мир між країнами

Він заявив, що намагається зупинити війну між Росією й Україною.

"Я намагаюся врегулювати останнє питання. Я намагаюся вирішити проблему з Росією й Україною. І коли Росія готова, Україна не готова. А коли Україна готова, Росія не готова", — поскаржився Трамп.

За його словами, поки що не досягнуто домовленостей про припинення вогню.

"Неймовірний рік" і папка досягнень за 365 днів

На пресконференцію у Білому домі він приніс із собою документ під назвою "Повернення президента Трампа знаменує нову еру успіху та процвітання", у якому перелічено 365 його "перемог" –– по одній на кожен день року з моменту його інавгурації у січні торік.

  • Він заявив, що його адміністрація має стільки успіхів, "яких раніше ніхто не бачив".
  • До своїх досягнень, зокрема, Трамп зарахував угоду з Україною про рідкісноземельні елементи.

"Ми будемо мати багато рідкісноземельних елементів. Насправді вони не такі вже й рідкісні. Їх дуже багато. Землі теж багато", - зазначив він.

Окремо Трамп знову повернувся до теми Нобелівської премії миру, скаржачись, що так і не отримав її, та різко висловився щодо Норвегії.

Автор: 

росія (69710) Трамп Дональд (8741) війна в Україні (8176)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Белый дом превратился в Белый Дурдом...
показати весь коментар
20.01.2026 23:16 Відповісти
+19
Система сдержек и противовесов, говорили они.
Один старый педофил с деменцией, маразматик, шизофреник, разваливает не только США, но и весь мир державшийся на кое-каком равновесии.
И вся система сдержек и противовесов только глазами клипает открыв рот.
показати весь коментар
20.01.2026 23:29 Відповісти
+18
А, коли роіся була готова?
показати весь коментар
20.01.2026 23:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А, коли роіся була готова?
показати весь коментар
20.01.2026 23:14 Відповісти
В Стамбулі в 22-му році.
показати весь коментар
21.01.2026 10:53 Відповісти
Прийняти капітуляцію вона і зараз готова тільки ще не зробили губозакаталку таких розмірів.

Це не готовність до миру, а бажання перемогти на папері попри неможливість це зробити фізично.
показати весь коментар
21.01.2026 11:06 Відповісти
Це розуміють всі притомні. Але це не про Трампа.
показати весь коментар
21.01.2026 18:33 Відповісти
В квітні Траvп погодив з путіном план від якого зеленський відмовився через питання територій а також нато і аес. Ось цей план:

Гарантії безпеки для України:Україна отримує надійні гарантії безпеки;держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських держав плюс неєвропейські держави, які забажають;
Україна не буде прагнути вступити до НАТО;
Україна може прагнути до членства в ЄС.
Питання територій:США де-юре визнають російський контроль над Кримом;
США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;
США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;
Україна повертає собі тимчасово окуповані території в Харківській області;
Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через американський контроль і управління станцією. Електроенергія з неї розподіляється між обома сторонами. Також Україна повертає контроль над Каховською дамбою;
Україна отримує безперешкодний прохід річкою Дніпро і контроль над Кінбурнською косою.

Ще пропонувалося внести 100мільярдів рос активів в фонд відновлення України і Європа мала надати ще 100.
показати весь коментар
21.01.2026 11:26 Відповісти
Ну не дотягує Рижий Донні "Стріляне вухо" до Нобелівської премії миру. Хто б допоміг Донні одержати дуже перспективну для нього премію Дарвіна? Самому Трампу треба для цього трохи постаратися.
показати весь коментар
21.01.2026 13:43 Відповісти
показати весь коментар
Руда дурка для старого дурака
показати весь коментар
20.01.2026 23:21 Відповісти
скоро рижому недоумку відстрелять друге вухо,ждемо
показати весь коментар
21.01.2026 10:29 Відповісти
показати весь коментар
Схоже хтось навмисно це робить, комусь потрібна світова війна, той хто САМ особисто не страждає від війн й чиї діти ніколи не воюють.
показати весь коментар
21.01.2026 09:24 Відповісти
Кажуть, ніби Трамп робить капітальний ремонт в Білому домі. не буде дивиною, якщо він звелить перефарбувати Білий дім в Жовтий дім. Це буде відповідати сутності його президентства. А як гордо буде звучати: Трамп- господар Жовтого дому.
показати весь коментар
21.01.2026 13:47 Відповісти
Доня знову ввімкнув дурака.
показати весь коментар
20.01.2026 23:17 Відповісти
Нічого він не вмикав, він такий і був.
показати весь коментар
20.01.2026 23:27 Відповісти
Це я щоб ласково.
показати весь коментар
20.01.2026 23:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bCtHfOOQbmo

Трамп геть злетів з котушок. Косить під визнання себе неосудним - Юрій Ніколов
показати весь коментар
20.01.2026 23:28 Відповісти
Він його й не вимикав
показати весь коментар
21.01.2026 04:45 Відповісти
ПЕРЕКЛАДУ

- Росія хоче нас знищити тоді Україна не хоче
- Україна хоче що РФ відстала - так РФ не хоче.

ДОННІ МАТЬ ТВОЮ - так це навіть діти розуміли 4 роки тому, а ти втирав про одну добу, "я прийду і все буде". ДЕБІЛ короче
показати весь коментар
20.01.2026 23:17 Відповісти
365 "побед" в год выглядят знакомо.
показати весь коментар
20.01.2026 23:18 Відповісти
донин совет ПОмиру -
https://www.facebook.com/reel/2022642501856466
показати весь коментар
20.01.2026 23:20 Відповісти
Не звизди! - чи тобі личить?
показати весь коментар
20.01.2026 23:22 Відповісти
Покупець - скільки коштує 1м ціього високоякісного бостону ?
Продавець - 500 грн
покупець - відріжте мені 2 м бдлск
продавець - Будь ласка
покупець- а тепер можете навпіл
продваць - Будь ласка
покпець - а тепер можете...
............
покупець - й ще на 8 рівних частинок , будь ласочка
продавець - ВИ ЩО, З ГЛУЗДУ З'ЇХАЛИ?
покупець- ТАК! в мене й справочка є
показати весь коментар
20.01.2026 23:22 Відповісти
це й зветься- непідсудний
показати весь коментар
20.01.2026 23:29 Відповісти
В мене таке враження, що рудий чорт себе так поводить з метою уникнення майбутнього тюремного ув'язнення внаслідок визнання його неосудним під приводом психічного розладу
показати весь коментар
20.01.2026 23:27 Відповісти
імбецил
показати весь коментар
20.01.2026 23:28 Відповісти
пора старого ізолювати....
на завжди..
там діагноз ВСЕ....
пізДєц
показати весь коментар
20.01.2026 23:29 Відповісти
Який же був промах ...
показати весь коментар
20.01.2026 23:31 Відповісти
Маразматик Трамп хоче премію.
показати весь коментар
20.01.2026 23:40 Відповісти
Дарвіна?
показати весь коментар
21.01.2026 08:15 Відповісти
Ти не вирішиш це питання до кінця свого терміну, або навіть до кінця життя з огляду на деменцію, що прогресує.
показати весь коментар
20.01.2026 23:47 Відповісти
Насправді важлива відповідь тільки на одне питання - не чи буде, а коли буде госпіталізація пацієнта Трампа до психіатричної лікарні? Дуже треба госпіталізувати як найшвидше, а то такого наломає, що і уявити важко.
показати весь коментар
21.01.2026 00:01 Відповісти
Чим би дитя не гралось аби тільки не плакало.
показати весь коментар
21.01.2026 00:02 Відповісти
сьогодні рівно рік як Трамп президент
показати весь коментар
21.01.2026 00:08 Відповісти
І рік як він клявся зупинити війну за добу...
показати весь коментар
21.01.2026 04:51 Відповісти
Старий довбо...об.
показати весь коментар
21.01.2026 00:22 Відповісти
Не просто дебіл. Наскрізь підкуплений кацапами корисний дебіл.
показати весь коментар
21.01.2026 00:38 Відповісти
У рашці ще є фінансування продовжувати війну (, деякий час), в Україні перекриють краник і все , дупа, сама нічого не виробляє крім , дронів (ними війну не переломити нажаль) балістики нема повноцінної, якийсь зелене чувирло похерило ракетну програму в 2019..
показати весь коментар
21.01.2026 00:58 Відповісти
Не бреши , зеля аж з трусів вискакує. щоб тобі з ****** догодити.
показати весь коментар
21.01.2026 01:04 Відповісти
та ніякий мир владу США не цікавить, то вже зрозуміло, на українців Штатам насрати. Все, що цікавить США то ресурси і прибутки, потрапили в залежність по ресурсах від Китаю, до російських не дісталися, тепер шукають і відбирають, де можуть.
показати весь коментар
21.01.2026 03:10 Відповісти
Белый дом становится краснеющим домом , благодаря трапму. Слава Украине!
показати весь коментар
21.01.2026 03:23 Відповісти
Уже нє в белом пальтє
показати весь коментар
21.01.2026 04:53 Відповісти
А угоди однакові на які згодні?
показати весь коментар
21.01.2026 08:04 Відповісти
Трамп пускає пил в очі, бо рейтинги падають, а так Трамп друг ху..ла, такий же подонок і мразь.
показати весь коментар
21.01.2026 08:33 Відповісти
ДЕБІЛ!!!!
показати весь коментар
21.01.2026 08:53 Відповісти
Мерзотник знову прирівнює агресора й того хто захищається!
показати весь коментар
21.01.2026 09:25 Відповісти
У їбанарії без змін
показати весь коментар
21.01.2026 09:36 Відповісти
Не звизди, дурко
показати весь коментар
21.01.2026 10:25 Відповісти
Хочется сказать: "Ой, дурак!" Но, здесь другое. ***** так крепко держит за яйца агента Краснова (Трампа) что тот вынужден говорить такое
показати весь коментар
21.01.2026 11:30 Відповісти
Так за що зелені пдраси віддали надра, за неіснуючий борг ,якого ні по яким документах немає? І що за землю він вже патякає? Щєля вже й землю йому подарував?
показати весь коментар
21.01.2026 12:42 Відповісти
 
 