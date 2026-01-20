Трамп о мирном соглашении: Когда Россия готова, Украина не готова – и наоборот

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство как Украиной, так и Россией, которые якобы поочередно демонстрируют нежелание завершить полномасштабную войну.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме по случаю первой годовщины его второго срока, сообщает Цензор.НЕТ.

О мире между странами

Он заявил, что пытается остановить войну между Россией и Украиной.

"Я пытаюсь урегулировать последний вопрос. Я пытаюсь решить проблему с Россией и Украиной. И когда Россия готова, Украина не готова. А когда Украина готова, Россия не готова", - пожаловался Трамп.

По его словам, пока не достигнуты договоренности о прекращении огня.

"Невероятный год" и папка достижений за 365 дней

На пресс-конференцию в Белом доме он принес с собой документ под названием "Возвращение президента Трампа знаменует новую эру успеха и процветания", в котором перечислены 365 его "побед" – по одной на каждый день года с момента его инаугурации в январе прошлого года.

  • Он заявил, что его администрация имеет столько успехов, "которых раньше никто не видел".
  • К своим достижениям, в частности, Трамп отнес соглашение с Украиной о редкоземельных элементах.

"У нас будет много редкоземельных элементов. На самом деле они не такие уж и редкие. Их очень много. Земли тоже много", – отметил он.

Отдельно Трамп снова вернулся к теме Нобелевской премии мира, жалуясь, что так и не получил ее, и резко высказался по поводу Норвегии.

Топ комментарии
+36
Белый дом превратился в Белый Дурдом...
показать весь комментарий
20.01.2026 23:16 Ответить
+19
Система сдержек и противовесов, говорили они.
Один старый педофил с деменцией, маразматик, шизофреник, разваливает не только США, но и весь мир державшийся на кое-каком равновесии.
И вся система сдержек и противовесов только глазами клипает открыв рот.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:29 Ответить
+18
А, коли роіся була готова?
показать весь комментарий
20.01.2026 23:14 Ответить
А, коли роіся була готова?
показать весь комментарий
20.01.2026 23:14 Ответить
В Стамбулі в 22-му році.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:53 Ответить
Прийняти капітуляцію вона і зараз готова тільки ще не зробили губозакаталку таких розмірів.

Це не готовність до миру, а бажання перемогти на папері попри неможливість це зробити фізично.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:06 Ответить
Це розуміють всі притомні. Але це не про Трампа.
показать весь комментарий
21.01.2026 18:33 Ответить
В квітні Траvп погодив з путіном план від якого зеленський відмовився через питання територій а також нато і аес. Ось цей план:

Гарантії безпеки для України:Україна отримує надійні гарантії безпеки;держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських держав плюс неєвропейські держави, які забажають;
Україна не буде прагнути вступити до НАТО;
Україна може прагнути до членства в ЄС.
Питання територій:США де-юре визнають російський контроль над Кримом;
США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;
США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;
Україна повертає собі тимчасово окуповані території в Харківській області;
Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через американський контроль і управління станцією. Електроенергія з неї розподіляється між обома сторонами. Також Україна повертає контроль над Каховською дамбою;
Україна отримує безперешкодний прохід річкою Дніпро і контроль над Кінбурнською косою.

Ще пропонувалося внести 100мільярдів рос активів в фонд відновлення України і Європа мала надати ще 100.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:26 Ответить
Ну не дотягує Рижий Донні "Стріляне вухо" до Нобелівської премії миру. Хто б допоміг Донні одержати дуже перспективну для нього премію Дарвіна? Самому Трампу треба для цього трохи постаратися.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:43 Ответить
Белый дом превратился в Белый Дурдом...
показать весь комментарий
20.01.2026 23:16 Ответить
Руда дурка для старого дурака
показать весь комментарий
20.01.2026 23:21 Ответить
скоро рижому недоумку відстрелять друге вухо,ждемо
показать весь комментарий
21.01.2026 10:29 Ответить
Система сдержек и противовесов, говорили они.
Один старый педофил с деменцией, маразматик, шизофреник, разваливает не только США, но и весь мир державшийся на кое-каком равновесии.
И вся система сдержек и противовесов только глазами клипает открыв рот.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:29 Ответить
Схоже хтось навмисно це робить, комусь потрібна світова війна, той хто САМ особисто не страждає від війн й чиї діти ніколи не воюють.
показать весь комментарий
21.01.2026 09:24 Ответить
Кажуть, ніби Трамп робить капітальний ремонт в Білому домі. не буде дивиною, якщо він звелить перефарбувати Білий дім в Жовтий дім. Це буде відповідати сутності його президентства. А як гордо буде звучати: Трамп- господар Жовтого дому.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:47 Ответить
Доня знову ввімкнув дурака.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:17 Ответить
Нічого він не вмикав, він такий і був.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:27 Ответить
Це я щоб ласково.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bCtHfOOQbmo

Трамп геть злетів з котушок. Косить під визнання себе неосудним - Юрій Ніколов
показать весь комментарий
20.01.2026 23:28 Ответить
Він його й не вимикав
показать весь комментарий
21.01.2026 04:45 Ответить
ПЕРЕКЛАДУ

- Росія хоче нас знищити тоді Україна не хоче
- Україна хоче що РФ відстала - так РФ не хоче.

ДОННІ МАТЬ ТВОЮ - так це навіть діти розуміли 4 роки тому, а ти втирав про одну добу, "я прийду і все буде". ДЕБІЛ короче
показать весь комментарий
20.01.2026 23:17 Ответить
365 "побед" в год выглядят знакомо.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:18 Ответить
донин совет ПОмиру -
https://www.facebook.com/reel/2022642501856466
показать весь комментарий
20.01.2026 23:20 Ответить
Не звизди! - чи тобі личить?
показать весь комментарий
20.01.2026 23:22 Ответить
Покупець - скільки коштує 1м ціього високоякісного бостону ?
Продавець - 500 грн
покупець - відріжте мені 2 м бдлск
продавець - Будь ласка
покупець- а тепер можете навпіл
продваць - Будь ласка
покпець - а тепер можете...
............
покупець - й ще на 8 рівних частинок , будь ласочка
продавець - ВИ ЩО, З ГЛУЗДУ З'ЇХАЛИ?
покупець- ТАК! в мене й справочка є
показать весь комментарий
20.01.2026 23:22 Ответить
це й зветься- непідсудний
показать весь комментарий
20.01.2026 23:29 Ответить
В мене таке враження, що рудий чорт себе так поводить з метою уникнення майбутнього тюремного ув'язнення внаслідок визнання його неосудним під приводом психічного розладу
показать весь комментарий
20.01.2026 23:27 Ответить
імбецил
показать весь комментарий
20.01.2026 23:28 Ответить
пора старого ізолювати....
на завжди..
там діагноз ВСЕ....
пізДєц
показать весь комментарий
20.01.2026 23:29 Ответить
Який же був промах ...
показать весь комментарий
20.01.2026 23:31 Ответить
Маразматик Трамп хоче премію.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:40 Ответить
Дарвіна?
показать весь комментарий
21.01.2026 08:15 Ответить
Ти не вирішиш це питання до кінця свого терміну, або навіть до кінця життя з огляду на деменцію, що прогресує.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:47 Ответить
Насправді важлива відповідь тільки на одне питання - не чи буде, а коли буде госпіталізація пацієнта Трампа до психіатричної лікарні? Дуже треба госпіталізувати як найшвидше, а то такого наломає, що і уявити важко.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:01 Ответить
Чим би дитя не гралось аби тільки не плакало.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:02 Ответить
сьогодні рівно рік як Трамп президент
показать весь комментарий
21.01.2026 00:08 Ответить
І рік як він клявся зупинити війну за добу...
показать весь комментарий
21.01.2026 04:51 Ответить
Старий довбо...об.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:22 Ответить
Не просто дебіл. Наскрізь підкуплений кацапами корисний дебіл.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:38 Ответить
У рашці ще є фінансування продовжувати війну (, деякий час), в Україні перекриють краник і все , дупа, сама нічого не виробляє крім , дронів (ними війну не переломити нажаль) балістики нема повноцінної, якийсь зелене чувирло похерило ракетну програму в 2019..
показать весь комментарий
21.01.2026 00:58 Ответить
Не бреши , зеля аж з трусів вискакує. щоб тобі з ****** догодити.
показать весь комментарий
21.01.2026 01:04 Ответить
та ніякий мир владу США не цікавить, то вже зрозуміло, на українців Штатам насрати. Все, що цікавить США то ресурси і прибутки, потрапили в залежність по ресурсах від Китаю, до російських не дісталися, тепер шукають і відбирають, де можуть.
показать весь комментарий
21.01.2026 03:10 Ответить
Белый дом становится краснеющим домом , благодаря трапму. Слава Украине!
показать весь комментарий
21.01.2026 03:23 Ответить
Уже нє в белом пальтє
показать весь комментарий
21.01.2026 04:53 Ответить
А угоди однакові на які згодні?
показать весь комментарий
21.01.2026 08:04 Ответить
Трамп пускає пил в очі, бо рейтинги падають, а так Трамп друг ху..ла, такий же подонок і мразь.
показать весь комментарий
21.01.2026 08:33 Ответить
ДЕБІЛ!!!!
показать весь комментарий
21.01.2026 08:53 Ответить
Мерзотник знову прирівнює агресора й того хто захищається!
показать весь комментарий
21.01.2026 09:25 Ответить
У їбанарії без змін
показать весь комментарий
21.01.2026 09:36 Ответить
Не звизди, дурко
показать весь комментарий
21.01.2026 10:25 Ответить
Хочется сказать: "Ой, дурак!" Но, здесь другое. ***** так крепко держит за яйца агента Краснова (Трампа) что тот вынужден говорить такое
показать весь комментарий
21.01.2026 11:30 Ответить
Так за що зелені пдраси віддали надра, за неіснуючий борг ,якого ні по яким документах немає? І що за землю він вже патякає? Щєля вже й землю йому подарував?
показать весь комментарий
21.01.2026 12:42 Ответить
 
 