Трамп о мирном соглашении: Когда Россия готова, Украина не готова – и наоборот
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство как Украиной, так и Россией, которые якобы поочередно демонстрируют нежелание завершить полномасштабную войну.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме по случаю первой годовщины его второго срока, сообщает Цензор.НЕТ.
О мире между странами
Он заявил, что пытается остановить войну между Россией и Украиной.
"Я пытаюсь урегулировать последний вопрос. Я пытаюсь решить проблему с Россией и Украиной. И когда Россия готова, Украина не готова. А когда Украина готова, Россия не готова", - пожаловался Трамп.
По его словам, пока не достигнуты договоренности о прекращении огня.
"Невероятный год" и папка достижений за 365 дней
На пресс-конференцию в Белом доме он принес с собой документ под названием "Возвращение президента Трампа знаменует новую эру успеха и процветания", в котором перечислены 365 его "побед" – по одной на каждый день года с момента его инаугурации в январе прошлого года.
- Он заявил, что его администрация имеет столько успехов, "которых раньше никто не видел".
- К своим достижениям, в частности, Трамп отнес соглашение с Украиной о редкоземельных элементах.
"У нас будет много редкоземельных элементов. На самом деле они не такие уж и редкие. Их очень много. Земли тоже много", – отметил он.
Отдельно Трамп снова вернулся к теме Нобелевской премии мира, жалуясь, что так и не получил ее, и резко высказался по поводу Норвегии.
Це не готовність до миру, а бажання перемогти на папері попри неможливість це зробити фізично.
Гарантії безпеки для України:Україна отримує надійні гарантії безпеки;держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських держав плюс неєвропейські держави, які забажають;
Україна не буде прагнути вступити до НАТО;
Україна може прагнути до членства в ЄС.
Питання територій:США де-юре визнають російський контроль над Кримом;
США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;
США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;
Україна повертає собі тимчасово окуповані території в Харківській області;
Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією через американський контроль і управління станцією. Електроенергія з неї розподіляється між обома сторонами. Також Україна повертає контроль над Каховською дамбою;
Україна отримує безперешкодний прохід річкою Дніпро і контроль над Кінбурнською косою.
Ще пропонувалося внести 100мільярдів рос активів в фонд відновлення України і Європа мала надати ще 100.
Один старый педофил с деменцией, маразматик, шизофреник, разваливает не только США, но и весь мир державшийся на кое-каком равновесии.
И вся система сдержек и противовесов только глазами клипает открыв рот.
Трамп геть злетів з котушок. Косить під визнання себе неосудним - Юрій Ніколов
- Росія хоче нас знищити тоді Україна не хоче
- Україна хоче що РФ відстала - так РФ не хоче.
ДОННІ МАТЬ ТВОЮ - так це навіть діти розуміли 4 роки тому, а ти втирав про одну добу, "я прийду і все буде". ДЕБІЛ короче
