Трамп о мирном соглашении: Когда Россия готова, Украина не готова – и наоборот

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство как Украиной, так и Россией, которые якобы поочередно демонстрируют нежелание завершить полномасштабную войну.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме по случаю первой годовщины его второго срока, сообщает Цензор.НЕТ.

О мире между странами

Он заявил, что пытается остановить войну между Россией и Украиной.

"Я пытаюсь урегулировать последний вопрос. Я пытаюсь решить проблему с Россией и Украиной. И когда Россия готова, Украина не готова. А когда Украина готова, Россия не готова", - пожаловался Трамп.

По его словам, пока не достигнуты договоренности о прекращении огня.

"Невероятный год" и папка достижений за 365 дней

На пресс-конференцию в Белом доме он принес с собой документ под названием "Возвращение президента Трампа знаменует новую эру успеха и процветания", в котором перечислены 365 его "побед" – по одной на каждый день года с момента его инаугурации в январе прошлого года.

Он заявил, что его администрация имеет столько успехов, "которых раньше никто не видел".

К своим достижениям, в частности, Трамп отнес соглашение с Украиной о редкоземельных элементах.

"У нас будет много редкоземельных элементов. На самом деле они не такие уж и редкие. Их очень много. Земли тоже много", – отметил он.

Отдельно Трамп снова вернулся к теме Нобелевской премии мира, жалуясь, что так и не получил ее, и резко высказался по поводу Норвегии.

