Форум в Давосе: США и Украина согласовали на рабочем уровне соглашение на $800 млрд, - Качка

США и Украина на рабочем уровне согласовали политический документ "плана процветания" Украины объемом до 800 млрд долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе.

По словам чиновника, документ еще не является завершенным проектом, а скорее рамкой для дальнейшей совместной работы Украины, США и Европейского Союза. Его реализация потребует согласования большого количества правовых и регуляторных инструментов.

"На рабочем уровне мы достигли соглашения по политическому документу. Но самый большой вызов заключается в том, что он обяжет нас к совместной работе между ЕС, США и Украиной и будет касаться десятков правовых инструментов", – отметил Качка.

"План процветания": рамочный документ и следующие шаги

Вице-премьер подчеркнул, что речь идет не о готовой экономической программе, а об инструменте стратегического планирования. Документ содержит перечень ключевых направлений, по которым стороны должны работать для достижения заявленных целей.

По его словам, "план процветания" включает от пяти до семи рабочих направлений. Каждое из них предусматривает отдельные задачи, необходимые для практической реализации договоренностей. Именно поэтому документ рассматривается как основа для дальнейших решений, а не как финальный план действий.

Позиция США по войне России против Украины

На фоне обсуждения экономических инициатив президент США Дональд Трамп выразил недовольство как Украиной, так и Россией из-за отсутствия, по его мнению, готовности сторон завершить полномасштабную войну. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме по случаю первой годовщины своего второго срока.

Американский лидер отметил, что пытается добиться прекращения войны, однако сталкивается с взаимными трудностями в переговорах.

"Я пытаюсь решить проблему с Россией и Украиной. Когда Россия готова – Украина не готова. А когда Украина готова – Россия не готова", – заявил Трамп.

