Форум в Давосе: США и Украина согласовали на рабочем уровне соглашение на $800 млрд, - Качка

качка,тарас

США и Украина на рабочем уровне согласовали политический документ "плана процветания" Украины объемом до 800 млрд долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе.

По словам чиновника, документ еще не является завершенным проектом, а скорее рамкой для дальнейшей совместной работы Украины, США и Европейского Союза. Его реализация потребует согласования большого количества правовых и регуляторных инструментов.

"На рабочем уровне мы достигли соглашения по политическому документу. Но самый большой вызов заключается в том, что он обяжет нас к совместной работе между ЕС, США и Украиной и будет касаться десятков правовых инструментов", – отметил Качка.

"План процветания": рамочный документ и следующие шаги

Вице-премьер подчеркнул, что речь идет не о готовой экономической программе, а об инструменте стратегического планирования. Документ содержит перечень ключевых направлений, по которым стороны должны работать для достижения заявленных целей.

По его словам, "план процветания" включает от пяти до семи рабочих направлений. Каждое из них предусматривает отдельные задачи, необходимые для практической реализации договоренностей. Именно поэтому документ рассматривается как основа для дальнейших решений, а не как финальный план действий.

Позиция США по войне России против Украины

На фоне обсуждения экономических инициатив президент США Дональд Трамп выразил недовольство как Украиной, так и Россией из-за отсутствия, по его мнению, готовности сторон завершить полномасштабную войну. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме по случаю первой годовщины своего второго срока.

Американский лидер отметил, что пытается добиться прекращения войны, однако сталкивается с взаимными трудностями в переговорах.

"Я пытаюсь решить проблему с Россией и Украиной. Когда Россия готова – Украина не готова. А когда Украина готова – Россия не готова", – заявил Трамп.

Україна заради процвітання США повинна 800 млрд долларів інвестувати у США ?
21.01.2026 00:00 Ответить
Черговий фуфель для дебілів.
21.01.2026 00:09 Ответить
Якби були якісь домовленності, Зеленський вже був бу на шляху у Давос. Але він включив "лідера", типу переживає за громадян і залишився в Україні. Тобто, ніяких досягнень в цьому питанні не має.
21.01.2026 00:03 Ответить
Україна заради процвітання США повинна 800 млрд долларів інвестувати у США ?
21.01.2026 00:00 Ответить
Якби були якісь домовленності, Зеленський вже був бу на шляху у Давос. Але він включив "лідера", типу переживає за громадян і залишився в Україні. Тобто, ніяких досягнень в цьому питанні не має.
21.01.2026 00:03 Ответить
Думаю, на цьому етапі рішень цифру можна й в сікстільонах називати.
21.01.2026 00:04 Ответить
Головне, щоб Трамп до цього не ліз, бо тоді все, як завжди закінчиться банкрутством.
21.01.2026 00:04 Ответить
На Бені Хіла схожий. Та вони всі там профі.
21.01.2026 00:04 Ответить
Черговий фуфель для дебілів.
21.01.2026 00:09 Ответить
це конешно хорошо, але спочатку нам треба банально просто вижить, бо не буде України - не буде цього всього
21.01.2026 00:10 Ответить
Недаремно мільони українців виїхали , а інши бажають виїхати кудись подалі не чекаючи "процвітання". (Прооцвітання друузів Зеленського?)
21.01.2026 00:10 Ответить
За час свого "правління" Трамп збільшив національний борг США на 8 трильйонів. Будь які угоди з адміністрацією Трампа це "туфта" і не варті навіть паперу на якому написані. Все брехня. Трамп обслуговує інтереси *****.
21.01.2026 00:21 Ответить
Задолженность США после прихода Трампа выросла на 2,25 триллиона долларов, достигнув 38,5 триллиона долларов.
Про национальный долг пока не нашел. Я так понимаю это гос.долг + долги разных фондов и корпораций.
21.01.2026 01:32 Ответить
трамп пригласил путина в «Совет мира», поскольку считает его мировым лидером...
Это уже ни в какие футбольные ворота не лезет! Так в открытую лизать может только подчиненный своему начальнику...
21.01.2026 00:24 Ответить
А нам еще втирали, что Байден это "Джо медляк" и вообще он тормозит помощь...
Куча экспердов уровня "зе🤡💩" рассказывали как надо ждать трампа
21.01.2026 01:25 Ответить
На рівні розмови :
- " ви не проти?"
- " та думаємо, що ні"...
І все.
21.01.2026 00:32 Ответить
Во всяком случае это потужно.
21.01.2026 01:26 Ответить
Воно вимовляє це як "пУтУжно"
21.01.2026 08:20 Ответить
Повітряні замки якісь.
Домовтесь на постачання дронів на 800 тис., дармоїди.
21.01.2026 00:33 Ответить
Тобто красти вам не дадуть?
21.01.2026 00:47 Ответить
Вишуканий художній свист.
21.01.2026 00:48 Ответить
з локшиною на вуха.
21.01.2026 00:55 Ответить
план процвітання по-американськи, це наразі план викачки з України ресурсів до пустелі. Все
21.01.2026 00:53 Ответить
Мєжпланєтний шахматний турнир. Нью - Васюкі.
21.01.2026 01:08 Ответить
Да уж поправдоподобней будет !!! ☝️

Потужно напотужничаем очереднуую потужность !!
21.01.2026 01:21 Ответить
А откуда деньги?
Кто даст проворовавшемуся.... не то что "режиму"... а просто глисту-ОП
21.01.2026 01:20 Ответить
🤡🤡🤡 За словами урядовця, документ ще не є завершеним проєктом, а радше рамкою для подальшої спільної роботи Джерело: https://censor.net/ua/n3596455

- скажите, а 8000 миллиардов в той рамке найдется?
- фифти фифти пнимаешь... Может найдется а может нет !! )))
- хм, а нельзяли как то конкретней Гарантии сформулировать?
- можно !! Утром закладная на все ресурсы и державные предприятия - вечером Меморандум про 800 миллиардов !
21.01.2026 01:41 Ответить
Ответ : Потужно !! Мы согласны !!!
21.01.2026 01:44 Ответить
Дайте спробую вгадати план економічного "просирання" України на 800 мільярдів частина третя (перша частина Будапештський меморандум по якому США в обличчі Трампа надули Україну з допомогою коли це було потрібно, друга частина розділ українськіх мінералів між США і РФ якій теж відходить чимало мініралів на захопленій судячі з назв міст і сіл ісконно руськіх теритирії накшталт Марьїнки, Авдєєвки) і третя частина це безпосередньо опрацювання 800 мільярдів які повинна дати Європа десь 300, 300 з заморожених РФ активів які знаходяться в ЄС і 200 створять якійсь фонд "Рога і копита" в який буде "інвестувати" сама Україна, куди війдуть землі, ліси ,атомна енергетика і таке інше.
21.01.2026 04:34 Ответить
Дайте спробую вгадати план економічного "просирання" України на 800 мільярдів, який пропотує слуга не українського народу Zeленьський. Частина перша (Будапештський меморандум по якому США в обличчі Трампа надули Україну з військовою допомогою коли це було потрібно, друга частина так званий ринок землі який готували такі як цей Качка по якому українців згоняють в резервації попередньо вимушено продавши свої змелі за копійки і борги, частина третя розділ українськіх мінералів між США і РФ якій теж відходить чимало мініралів на захопленій судячі з назв міст і сіл ісконно руськіх теритирії накшталт Марьїнка, Авдєєвка ) і четверта частина це безпосередньо опрацювання 800 мільярдів які повинна дати Україна у вигляді чергового рятувального фонду "Рога і копита" в який буде "інвестовані" землі, ліси ,атомна енергетика і таке інше.
21.01.2026 05:01 Ответить
А не на робочому погодили?
21.01.2026 05:43 Ответить
Погодили погодження про можливі погодження робочої версії погоджених погоджень. Так це вже успіх! Так тримати!
21.01.2026 06:02 Ответить
Витягнули індюка щоб щось промекав , аплодисменти брехня відосіки клоун без цього ніяк неможе
21.01.2026 06:16 Ответить
А потім вони передумають, а чо такого. І що ти зробишь?
21.01.2026 07:36 Ответить
Качка?
21.01.2026 07:46 Ответить
Чергова локшина з качкою
21.01.2026 08:11 Ответить
Я б цій качці і вісімдесят євро не дав,воно ж вкраде по очах видно
21.01.2026 08:13 Ответить
А мені качине м*ясо подобається
21.01.2026 08:25 Ответить
А на якому етапі зараз виконується план з 28-ми пунктів?
21.01.2026 08:26 Ответить
Від гуманітарніх поставок акумуляторів для палаток "незламності" до плану процвітання на 800 ярдів доларів пройшло три дні. Швидкість з якою їздять по вухам мудрому нароту наближається до світлової
21.01.2026 08:31 Ответить
...якій план відбудови під час війни?
Де план гарантування безпеки?
пу ясно сказав, що буде викорінювати першопричини і за ціной не постоїть і на збередення ЗСУ ні в якому разі не погодиться...і єдина мирна угода, яку пу готовий в мить прийняти - це капітуляція України.

от тр і запропонував пу свою раду з гучною назвою миру...яка за участю пу буде встановлювати " безпеку" в Україні... і на пару з пу буде тр ділити сфери впливу ...

...тр пишається тим, що заробляє на війні в Україні і хоче видавити з жертви агрессії лярди лярди лярди... а обіцяні тр пекельні санкції на пу... вже прєданіє, в яке і з трудом не віріться.

Що ж, зрозуміло, що тр знайде в Давосі підписантів на його раду миру= раду розподілу Земної кулі на чолі з довічним директором всесвіту містером тр
Дивно що тр не назвавцю свою раду пуп Землі, о це було б діло: міжн.право тр не потрібно, особисто він бог і цар Всесвіту...
...рада, в якій право голосу мають лише ті, хто вніс лярд... і все одне останнє слово за тр...
прикольна рада: порадились: прийшли зі своєю думкою, вийшли з рішенням тр. Ох

...щось не чути містера джонсонюка, якій був ну дуже оптимістичний і позитивний до тр і десь приспав побоювання, підпитав позитивні очікування від другого пришестя тр...
21.01.2026 10:21 Ответить
 
 