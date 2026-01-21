Форум в Давосе: США и Украина согласовали на рабочем уровне соглашение на $800 млрд, - Качка
США и Украина на рабочем уровне согласовали политический документ "плана процветания" Украины объемом до 800 млрд долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе.
По словам чиновника, документ еще не является завершенным проектом, а скорее рамкой для дальнейшей совместной работы Украины, США и Европейского Союза. Его реализация потребует согласования большого количества правовых и регуляторных инструментов.
"На рабочем уровне мы достигли соглашения по политическому документу. Но самый большой вызов заключается в том, что он обяжет нас к совместной работе между ЕС, США и Украиной и будет касаться десятков правовых инструментов", – отметил Качка.
"План процветания": рамочный документ и следующие шаги
Вице-премьер подчеркнул, что речь идет не о готовой экономической программе, а об инструменте стратегического планирования. Документ содержит перечень ключевых направлений, по которым стороны должны работать для достижения заявленных целей.
По его словам, "план процветания" включает от пяти до семи рабочих направлений. Каждое из них предусматривает отдельные задачи, необходимые для практической реализации договоренностей. Именно поэтому документ рассматривается как основа для дальнейших решений, а не как финальный план действий.
Позиция США по войне России против Украины
На фоне обсуждения экономических инициатив президент США Дональд Трамп выразил недовольство как Украиной, так и Россией из-за отсутствия, по его мнению, готовности сторон завершить полномасштабную войну. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме по случаю первой годовщины своего второго срока.
Американский лидер отметил, что пытается добиться прекращения войны, однако сталкивается с взаимными трудностями в переговорах.
"Я пытаюсь решить проблему с Россией и Украиной. Когда Россия готова – Украина не готова. А когда Украина готова – Россия не готова", – заявил Трамп.
Про национальный долг пока не нашел. Я так понимаю это гос.долг + долги разных фондов и корпораций.
Это уже ни в какие футбольные ворота не лезет! Так в открытую лизать может только подчиненный своему начальнику...
Куча экспердов уровня "зе🤡💩" рассказывали как надо ждать трампа
- " ви не проти?"
- " та думаємо, що ні"...
І все.
Домовтесь на постачання дронів на 800 тис., дармоїди.
Потужно напотужничаем очереднуую потужность !!
Кто даст проворовавшемуся.... не то что "режиму"... а просто глисту-ОП
- скажите, а 8000 миллиардов в той рамке найдется?
- фифти фифти пнимаешь... Может найдется а может нет !! )))
- хм, а нельзяли как то конкретней Гарантии сформулировать?
- можно !! Утром закладная на все ресурсы и державные предприятия - вечером Меморандум про 800 миллиардов !
Де план гарантування безпеки?
пу ясно сказав, що буде викорінювати першопричини і за ціной не постоїть і на збередення ЗСУ ні в якому разі не погодиться...і єдина мирна угода, яку пу готовий в мить прийняти - це капітуляція України.
от тр і запропонував пу свою раду з гучною назвою миру...яка за участю пу буде встановлювати " безпеку" в Україні... і на пару з пу буде тр ділити сфери впливу ...
...тр пишається тим, що заробляє на війні в Україні і хоче видавити з жертви агрессії лярди лярди лярди... а обіцяні тр пекельні санкції на пу... вже прєданіє, в яке і з трудом не віріться.
Що ж, зрозуміло, що тр знайде в Давосі підписантів на його раду миру= раду розподілу Земної кулі на чолі з довічним директором всесвіту містером тр
Дивно що тр не назвавцю свою раду пуп Землі, о це було б діло: міжн.право тр не потрібно, особисто він бог і цар Всесвіту...
...рада, в якій право голосу мають лише ті, хто вніс лярд... і все одне останнє слово за тр...
прикольна рада: порадились: прийшли зі своєю думкою, вийшли з рішенням тр. Ох
...щось не чути містера джонсонюка, якій був ну дуже оптимістичний і позитивний до тр і десь приспав побоювання, підпитав позитивні очікування від другого пришестя тр...