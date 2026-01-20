Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с посланцем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, утверждает российское пропагандистское агентство ТАСС.
Что известно о встрече Уиткоффа и Дмитриева
Сообщается, что во встрече также участвовал зять американского президента Джаред Кушнер.
Переговоры Дмитриева с представителями Дональда Трампа длились более двух часов. На встрече речь шла о "плане США" по завершению войны.
Уиткофф, как передают российские СМИ, назвал переговоры с представителем Путина "позитивными".
Сам Дмитриев заявил, что встреча прошла "конструктивно" и что все больше людей "понимают правильность" российской позиции по завершению войны в Украине.
Зеленский в Давос не поехал
Между тем президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что пока не планирует ехать на Всемирный экономический форум в Давосе и остается в Украине.
"Пока у меня есть план, как помочь людям с энергетикой. Я провел соответствующие консультации с энергетическим штабом, а также онлайн и офлайн встречи. Это самый главный приоритет сейчас. Безусловно, я выбираю Украину в данном случае, а не экономические форумы.
В то же время, по его словам, все может измениться.
"Потому что для меня очень важно закончить эту войну. И план процветания, и гарантии безопасности – два очень важных документа", – отметил Зеленский.
- Напомним, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина является непосредственным участником переговорного процесса по завершению российской войны против нее, и в этом процессе есть реальное движение вперед, хотя говорить о скором мире пока рано.
"Хто першим встав того й капці?"
"Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні."
....Тобто Доні спздив проект хйла?
ось думка Лаврова, чому Кримнаш=Гренландія наш - бо стратегічно важливі ?
Але й тут же каже - це історія перегляду колоніальних територій ...
Роісю ніхто не запрошував.
Чи за бажанням і представник ІДІЛ міг туди прибути і з кимось зустрічатися?