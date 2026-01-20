РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5121 посетитель онлайн
Новости Всемирный экономический форум в Давосе
2 459 21

Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина

Виткофф и Кушнер встретились в Давосе с Дмитриевым

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с посланцем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, утверждает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Что известно о встрече Уиткоффа и Дмитриева

Сообщается, что во встрече также участвовал зять американского президента Джаред Кушнер.

Переговоры Дмитриева с представителями Дональда Трампа длились более двух часов. На встрече речь шла о "плане США" по завершению войны.

Уиткофф, как передают российские СМИ, назвал переговоры с представителем Путина "позитивными".

Сам Дмитриев заявил, что встреча прошла "конструктивно" и что все больше людей "понимают правильность" российской позиции по завершению войны в Украине.

Зеленский в Давос не поехал

Между тем президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что пока не планирует ехать на Всемирный экономический форум в Давосе и остается в Украине.

"Пока у меня есть план, как помочь людям с энергетикой. Я провел соответствующие консультации с энергетическим штабом, а также онлайн и офлайн встречи. Это самый главный приоритет сейчас. Безусловно, я выбираю Украину в данном случае, а не экономические форумы.

В то же время, по его словам, все может измениться.

"Потому что для меня очень важно закончить эту войну. И план процветания, и гарантии безопасности – два очень важных документа", – отметил Зеленский.

  • Напомним, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина является непосредственным участником переговорного процесса по завершению российской войны против нее, и в этом процессе есть реальное движение вперед, хотя говорить о скором мире пока рано.

Автор: 

Давос (417) Кушнер (67) Стив Уиткофф (307) Дмитриев Кирилл (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Лавров не прямо але опосередковано підтвердив - Кримнаш- й Гренландіянаш - це проекти хйла , а знчииииить....
"Хто першим встав того й капці?"

"Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні."



....Тобто Доні спздив проект хйла?
показать весь комментарий
20.01.2026 22:27 Ответить
+7
Отримали вказівки від )(уйла.
показать весь комментарий
20.01.2026 22:30 Ответить
+5
До речі цей дмітрієв уродженець Києва батьки якого і досі по моєму тут живуть ,це колоборант як і медвечук таких паскуд треба знищувати.
показать весь комментарий
20.01.2026 22:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все! - українське питання можна закривати
показать весь комментарий
20.01.2026 22:28 Ответить
100% Україну роздерли США та росія
показать весь комментарий
20.01.2026 22:32 Ответить
Ага в 73% дебілів тут ні при чьом....
показать весь комментарий
21.01.2026 10:47 Ответить
Пашик ти ніякого відношення до України не маєш. сиди тихенько у свойому Штудгарті та прибирай гоменце за німцями . твоя думка нікому не цікава.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:18 Ответить
Правда очі коле?
показать весь комментарий
21.01.2026 18:30 Ответить
Отримали вказівки від )(уйла.
показать весь комментарий
20.01.2026 22:30 Ответить
Та отсосали,потужно... .
показать весь комментарий
21.01.2026 09:33 Ответить
Плідно та позитивно відсмоктали одне в одного, а нам своє робить.
показать весь комментарий
20.01.2026 22:37 Ответить
По ящику діамантів. Кожному
показать весь комментарий
20.01.2026 22:40 Ответить
До речі цей дмітрієв уродженець Києва батьки якого і досі по моєму тут живуть ,це колоборант як і медвечук таких паскуд треба знищувати.
показать весь комментарий
20.01.2026 22:43 Ответить
Так може знайти його батьків і зробити їм колумбійський галстук і звісити за ноги з балкону? Або хоча б обміняти на наших людей.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:32 Ответить
швидше в США або Москві. він з 90 в США навчався і працював
показать весь комментарий
21.01.2026 05:17 Ответить
А що там робив цей штрих?
Роісю ніхто не запрошував.

Чи за бажанням і представник ІДІЛ міг туди прибути і з кимось зустрічатися?
показать весь комментарий
20.01.2026 22:51 Ответить
Зятьков це прізвище чи титул?
показать весь комментарий
20.01.2026 22:54 Ответить
Ну це означає, що вони тепер затарились чорною ікрою щоб на рік обжиратись.
показать весь комментарий
20.01.2026 22:59 Ответить
дмитриев привёз пермские посикунчики. И хотя витков и кушнер религиозные евреи, они сожрали эти свиные пирожки за милую душу. Ещё и добавку попросили. Кремлёвского шефа нельзя обижать!
показать весь комментарий
20.01.2026 23:29 Ответить
А тепер на арені цирку ваші улюблені клоуни "Вітьок" і "Зятьок", зустрічайте!👏👏👏
показать весь комментарий
21.01.2026 00:33 Ответить
Та вони вже поріднидися. Нехай вже їдуть на кацапостан та починають вести бізнес відкрито,не ховаючись по кущах.
показать весь комментарий
21.01.2026 08:03 Ответить
 
 