Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с посланцем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, утверждает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Что известно о встрече Уиткоффа и Дмитриева

Сообщается, что во встрече также участвовал зять американского президента Джаред Кушнер.

Переговоры Дмитриева с представителями Дональда Трампа длились более двух часов. На встрече речь шла о "плане США" по завершению войны.

Уиткофф, как передают российские СМИ, назвал переговоры с представителем Путина "позитивными".

Сам Дмитриев заявил, что встреча прошла "конструктивно" и что все больше людей "понимают правильность" российской позиции по завершению войны в Украине.

Зеленский в Давос не поехал

Между тем президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что пока не планирует ехать на Всемирный экономический форум в Давосе и остается в Украине.

"Пока у меня есть план, как помочь людям с энергетикой. Я провел соответствующие консультации с энергетическим штабом, а также онлайн и офлайн встречи. Это самый главный приоритет сейчас. Безусловно, я выбираю Украину в данном случае, а не экономические форумы.

В то же время, по его словам, все может измениться.

"Потому что для меня очень важно закончить эту войну. И план процветания, и гарантии безопасности – два очень важных документа", – отметил Зеленский.

Напомним, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина является непосредственным участником переговорного процесса по завершению российской войны против нее, и в этом процессе есть реальное движение вперед, хотя говорить о скором мире пока рано.

