Рано говорить, что "мир наступит завтра". Есть сдержанный оптимизм, - Буданов
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов испытывает сдержанный оптимизм в отношении мирного процесса в завершении войны России против Украины.
Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сдержанный оптимизм"
Буданов отметил, что сейчас работа над урегулированием войны все еще продолжается, но говорить, что "мир будет завтра" –– преждевременно.
"Я хочу надеяться, что мы на пути к кардинальному решению нашей войны. Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит — это точно неправда. Но для этого прилагается много усилий. Мы движемся. Есть сдержанный оптимизм", — сказал глава ОП.
В то же время Буданов подчеркнул, что многое в этом вопросе зависит от РФ, нравится это кому-то или нет.
Мирный процесс
Глава ОП подчеркнул, что некорректно говорить, что Украина якобы не является частью мирного процесса.
Буданов отметил, что о присутствии Украины на переговорах свидетельствует работа украинской делегации с представителями США по мирному соглашению, в частности над гарантиями безопасности и "планом восстановления".
Также он заявил, что Украине нужен справедливый мир, которого можно достичь с помощью партнеров, поэтому Буданов призвал отбросить любые недоразумения между союзниками.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует ехать на Всемирный экономический форум в Давосе и остается в Украине.
- Ранее Трамп заявил, что в Давосе планирует провести встречи для обсуждения вопроса о Гренландии.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.
- СМИ сообщали, что Трамп планирует встретиться с Зеленским в Давосе.
наприклад, він каже
"...Мир настане завтра. Якщо хтось так говорить - це точно неправда. Але для цього докладається багато зусиль."
а звучить як
"...докладається багато зусиль для того, щоб мир завтра не настав..."
До кривих текстів Зе вже всі звикли.
Моляться тільки, щоб Зе не почав імпровізувати без бумажки...
д'Єрмак... його навіть студенти на попу посадили
а от Кірюні треба вчитися говорити правильно і точно... бо він не баба Ванга (тепер)
Доки ядерну зброю не зробим будем мучатись.
Зе!гніда гундосив, що мир та гарантії підписані на 90%!
Буданга, тиж якось роздуплись.....
Знову дебільна термінологія. Цього разу від Буданоффа.
1) капітуляція
2) створення ядерної зброї
думай-те.
Влада може повернути ядерку тільки під тиском Майдану, більше ніяк
а стриманий оптиміст - це пофігіст, який стрімить свою фізіономію в ютюбі
Але дебіли слину можуть пускати вже сьогодні.
Ну з стриманим оптимізмом...
Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні.
ЛАВРОВ підтвердив вчорашню думку Портнікова - ТРАМП ДІЄ ПО ПІДРУЧНИКУ ХЙЛА
Вчорашня цікава розмова (надто песимістична , правда ) Аценюк- Портніков про Давос у т ч
Тобто , лавров сам Кримнаш визнав як зазіхання хйла на Крим?
Є стриманий оптимізм.