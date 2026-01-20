Рано говорить, что "мир наступит завтра". Есть сдержанный оптимизм, - Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов испытывает сдержанный оптимизм в отношении мирного процесса в завершении войны России против Украины.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.

Буданов отметил, что сейчас работа над урегулированием войны все еще продолжается, но говорить, что "мир будет завтра" –– преждевременно.

"Я хочу надеяться, что мы на пути к кардинальному решению нашей войны. Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит — это точно неправда. Но для этого прилагается много усилий. Мы движемся. Есть сдержанный оптимизм", — сказал глава ОП.

В то же время Буданов подчеркнул, что многое в этом вопросе зависит от РФ, нравится это кому-то или нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах: Тупика пока не вижу

Глава ОП подчеркнул, что некорректно говорить, что Украина якобы не является частью мирного процесса.

Буданов отметил, что о присутствии Украины на переговорах свидетельствует работа украинской делегации с представителями США по мирному соглашению, в частности над гарантиями безопасности и "планом восстановления".

Также он заявил, что Украине нужен справедливый мир, которого можно достичь с помощью партнеров, поэтому Буданов призвал отбросить любые недоразумения между союзниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров раскрыл подробности двух дней переговоров в США: Договорились продолжить работу в Давосе

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров, Буданов и Арахамия в Давосе: запланированы встречи по гарантиям безопасности и восстановлению Украины