Рано говорить, что "мир наступит завтра". Есть сдержанный оптимизм, - Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов испытывает сдержанный оптимизм в отношении мирного процесса в завершении войны России против Украины.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сдержанный оптимизм"

Буданов отметил, что сейчас работа над урегулированием войны все еще продолжается, но говорить, что "мир будет завтра" –– преждевременно.

"Я хочу надеяться, что мы на пути к кардинальному решению нашей войны. Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит — это точно неправда. Но для этого прилагается много усилий. Мы движемся. Есть сдержанный оптимизм", — сказал глава ОП.

В то же время Буданов подчеркнул, что многое в этом вопросе зависит от РФ, нравится это кому-то или нет.

Мирный процесс

Глава ОП подчеркнул, что некорректно говорить, что Украина якобы не является частью мирного процесса.

Буданов отметил, что о присутствии Украины на переговорах свидетельствует работа украинской делегации с представителями США по мирному соглашению, в частности над гарантиями безопасности и "планом восстановления".

Также он заявил, что Украине нужен справедливый мир, которого можно достичь с помощью партнеров, поэтому Буданов призвал отбросить любые недоразумения между союзниками.

Что предшествовало?

Буданов Кирилл (580) переговоры (5741) война в Украине (8117)
+10
Балабол.
20.01.2026 19:55 Ответить
+7
Піджак на ньому як сідло на корові
20.01.2026 20:02 Ответить
+5
Та не бреши " баріста" кримський, не просто так Зеленський не збирається на форум, походу навпаки насувається *ОПа.
20.01.2026 19:55 Ответить
Балабол.
20.01.2026 19:55 Ответить
то він ще не навчився...

наприклад, він каже
"...Мир настане завтра. Якщо хтось так говорить - це точно неправда. Але для цього докладається багато зусиль."

а звучить як
"...докладається багато зусиль для того, щоб мир завтра не настав..."

До кривих текстів Зе вже всі звикли.
Моляться тільки, щоб Зе не почав імпровізувати без бумажки...

д'Єрмак... його навіть студенти на попу посадили

а от Кірюні треба вчитися говорити правильно і точно... бо він не баба Ванга (тепер)
20.01.2026 20:17 Ответить
Під час війни всю правду знати зайве, інакше думки у людей з'являться, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3545292
20.01.2026 20:20 Ответить
Проте незнання не звільняє від відповідальності D
20.01.2026 20:30 Ответить
А коли Ви в оточенні президента бачили не балаболок?
20.01.2026 21:29 Ответить
Та не бреши " баріста" кримський, не просто так Зеленський не збирається на форум, походу навпаки насувається *ОПа.
20.01.2026 19:55 Ответить
Тут головне - не обмежувати себе будь-якими рамками і найперше - не стримувати той оптимізм. Не треба нам стриманого оптимізму! Даєш нестриманий!!! Нє?
20.01.2026 20:55 Ответить
Так ти ж жінка сбушніка ******* шо лютий крайній срок. От пвздун як твій бос
20.01.2026 19:56 Ответить
Він такого не казав. Казав у лютому - вікно можливостей.
20.01.2026 19:58 Ответить
Буданов перетворюється на Люську Абдристовича. У того теж був оптимізм що рашисти до середини травня закінчаться і скоро захочуть міру. Але Люська Абдристовіч і в танку горів, і був подводнік і снайпер і льотчик тому з ним все ясно. Але те що Буданов перетворюється на ***** це даремно
20.01.2026 19:58 Ответить
Це зелень так прибрала собі конкурента на виборах - він тепер замазаний, та хоча і був. Але тепер - все, дохла коняка
20.01.2026 20:00 Ответить
Довго тримався, але все ж не втерпів. Пішов будангити.
20.01.2026 19:59 Ответить
Тобто а ні шашликів,ані кави не буде?
20.01.2026 20:00 Ответить
Шашлик вже був 2 травня в одесі
20.01.2026 20:01 Ответить
Мабуть каву перенесли з Ялти в Сімферополь?
20.01.2026 20:01 Ответить
Піджак на ньому як сідло на корові
20.01.2026 20:02 Ответить
А Перемога коли настане?
20.01.2026 20:02 Ответить
Водночас Буданов наголосив, що багато чого у цьому питанні залежить від РФ, подобається це комусь, чи ні. Ну якщо мір залежить від московських нацистів, життя в селі залежить від маніяка, а психіка дітей в дитсадку залежить від педофіла то це прискорбно. Далі нема про що говорити. Навіщо тоді при скоєнні злочину викликати поліцію якщо все залежить від злочинця?
20.01.2026 20:02 Ответить
Це від нього прививання вивченої безпомічності і меншовартості - пряма іпсоха на моцкву.
Доки ядерну зброю не зробим будем мучатись.
20.01.2026 20:06 Ответить
А хто це у нас поліція світового масштабу, яку можна викликати при "скоєнні злочину"? Підкажіть-но.
20.01.2026 22:57 Ответить
Зачекайте!
Зе!гніда гундосив, що мир та гарантії підписані на 90%!
Буданга, тиж якось роздуплись.....
20.01.2026 20:06 Ответить
>> ... кардинального вирішення нашої війни.

Знову дебільна термінологія. Цього разу від Буданоффа.
20.01.2026 20:08 Ответить
праску із собою не взяв у відрядження - сорочка "не свіжа"...
20.01.2026 20:08 Ответить
казки, є лише два варіанти закінчення цієї війни:
1) капітуляція
2) створення ядерної зброї

думай-те.
20.01.2026 20:10 Ответить
Зараз знову скажуть що я це ти 🤣
Влада може повернути ядерку тільки під тиском Майдану, більше ніяк
20.01.2026 20:12 Ответить
Кого повинна цікавити думка начальника канцелярії та ще й такого брехливого?
20.01.2026 20:11 Ответить
песиміст - це поінформований оптиміст

а стриманий оптиміст - це пофігіст, який стрімить свою фізіономію в ютюбі
20.01.2026 20:12 Ответить
Кави не буде?
20.01.2026 20:23 Ответить
Больше поставлю на новую диссертацию, бо с предсказаниями не сложилось.
20.01.2026 20:32 Ответить
Ракет власних ( не те що балістики а навіть ППО) немає, літаків ******** немає (ті же ф35 і 22 змінили би докорінно ситуацію) партнери правильно роблять що не дають такі високотехнологічні штуки, бо в Україні дуже багато бажаючих продати їх з потрохами кацапам.
20.01.2026 20:32 Ответить
Кацап.
20.01.2026 20:49 Ответить
Я українець взагалі то, а ти хто? " Ні роду не віку" бусярять людей теж кацапи, крадуть на всьому що можна (від двушок міндича, до 500 дронів в одного покидька) це теж кацапи?
20.01.2026 20:55 Ответить
"Завтра настане сьогодні, а сьогодні - завтра" з цим висловом буданга і то буде більш розумніше дивитися.
20.01.2026 20:39 Ответить
Тобто, кава у Ялті не завтра. 😁
Але дебіли слину можуть пускати вже сьогодні.
Ну з стриманим оптимізмом...
20.01.2026 20:47 Ответить
Кофе в Криму вже попив у 2023?
20.01.2026 20:48 Ответить
2-3 тижні, 2-3 місяці , десь я вже чув. Здасться парніша стукачок ти, арістович-2.
20.01.2026 20:49 Ответить
Сказал сожитель помощника валуева,верим в ваш оптимизм.
20.01.2026 20:59 Ответить
Я досі не розумію, що таке справедливий мир? Може мені хтось пояснить, чи це заміна поняття кордонів в 1991 року в які вже ніхто не вірить?
20.01.2026 21:03 Ответить
А вони ще не придумали який сенс вкладати...
20.01.2026 21:12 Ответить
ЛАВРОВ ПОРІВНЯВ ОКУПАЦІЮ КРИМУ З ПОСЯГАННЯМИ ТРАМПА НА За його словами, Росія чи Китай не планують захоплювати острів.

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні.

ЛАВРОВ підтвердив вчорашню думку Портнікова - ТРАМП ДІЄ ПО ПІДРУЧНИКУ ХЙЛА

Вчорашня цікава розмова (надто песимістична , правда ) Аценюк- Портніков про Давос у т ч

Тобто , лавров сам Кримнаш визнав як зазіхання хйла на Крим?
20.01.2026 21:04 Ответить
Процес завершення , врегалювання . А мені здавалося влада України повинна думати як виграти війну....
20.01.2026 21:11 Ответить
А як ти бачиш перемогу?
20.01.2026 21:19 Ответить
Якби на фронт пішли депутати, олігархи та їх діти, то мир настав би одразу
20.01.2026 21:17 Ответить
Як це? Тобто Крим до кінця літа 22 не буде?
20.01.2026 21:18 Ответить
Як і кава в Ялті.
Є стриманий оптимізм.
20.01.2026 22:09 Ответить
Він став якось мутно виражатись…
20.01.2026 22:35 Ответить
Нарешті дорвався до ефіру!! Арестович може відпочити!
20.01.2026 22:40 Ответить
А що завхоз вже всі туалети в ОП забезпечив туалетним папіром,що говорить про глобальну політику? Потрібно було робити,коли був в ГРУ Щоб недопустити кривавого початку широкого вторгнення,а ти тоді також до шашликів готувався?
21.01.2026 00:06 Ответить
Коли номера в отелях Ялти заказувати будемо?
21.01.2026 00:21 Ответить
 
 